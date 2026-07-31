Ενεργοποιούνται σήμερα οι 388 κάμερες για κόκκινο – Αναλυτικά όλα τα σημεία που έχουν μπει

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση για 388 νέες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες θα εντοπίζουν αυτόματα τα οχήματα που παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη.

Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στους δρόμους της Αττικής, καθώς ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των 388 καμερών ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Οι συσκευές έχουν τοποθετηθεί σε 100 επιλεγμένους οδικούς κόμβους, οι οποίοι υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, συχνών παραβάσεων και επιβαρυμένου ιστορικού τροχαίων ατυχημάτων. Οι κάμερες βρίσκονται σε περιοχές και των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής, καλύπτοντας συνολικά 66 δήμους. Η Περιφέρεια έχει ολοκληρώσει το τεχνικό σκέλος της εγκατάστασης, ενώ για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία απαιτείται η ολοκλήρωση της διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πώς θα καταγράφεται η παράβαση

Οι νέες κάμερες θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και θα ενεργοποιούνται όταν ο φωτεινός σηματοδότης γίνει κόκκινος. Δεν προορίζονται, στην παρούσα μορφή τους, για την καταγραφή ταχύτητας, χρήσης κινητού ή μη χρήσης ζώνης, αλλά αποκλειστικά για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Για κάθε παράβαση θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος με έξι φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας και ένα βίντεο, ώστε να αποδεικνύεται ότι το όχημα πέρασε τη γραμμή στάσης ενώ ο σηματοδότης είχε ήδη ανάψει κόκκινος. Η λήψη θα γίνεται από την πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, καταγράφοντας την πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ έχει προβλεφθεί να μην είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβαινόντων. Το υλικό θα μεταφέρεται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας και στην ΕΛ.ΑΣ., όπου θα ελέγχεται πριν βεβαιωθεί η παράβαση. Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Εάν δεν εξοφληθεί το πρόστιμο ή δεν ασκηθεί ένσταση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η οφειλή θα διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ.

Το πρόστιμο για κόκκινο φανάρι

Με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις. Η πρώτη επανάληψη της παράβασης μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έως 180 ημέρες, ενώ σε δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ, μαζί με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Πώς κατανέμονται οι 388 κάμερες

Από το σύνολο των συσκευών έχουν τοποθετηθεί:

107 κάμερες στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, 62 στον Νότιο Τομέα, 28 στον Βόρειο Τομέα, 44 στη Δυτική Αθήνα, 16 στην Ανατολική Αττική, 23 στη Δυτική Αττική και 108 στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς.

Αναλυτικά τα 100 σημεία

Κέντρο Αθήνας και βόρειο κέντρο

Λεωφόρος Συγγρού – Αθανασίου Διάκου: 6 κάμερες Λεωφόρος Αμαλίας – Βασιλίσσης Όλγας: 8 κάμερες Λεωφόρος Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασιλίσσης Σοφίας: 4 κάμερες Πανεπιστημίου – Αμερικής: 3 κάμερες Πανεπιστημίου – Πατησίων: 5 κάμερες Βασιλίσσης Σοφίας – Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του Χίλτον: 8 κάμερες Βασιλίσσης Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας, στον κόμβο Θων: 8 κάμερες Λεωφόρος Κηφισίας – Πανόρμου: 7 κάμερες Κατεχάκη – Λεωφόρος Μεσογείων: 8 κάμερες Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου: 8 κάμερες Λεωφόρος Γαλατσίου – Βεΐκου – Αγίας Γλυκερίας: 7 κάμερες Βασιλέως Κωνσταντίνου – Ριζάρη: 6 κάμερες Πατησίων – Αλεξάνδρας: 8 κάμερες Αλεξάνδρας – Πανόρμου: 7 κάμερες Ακαδημίας – Αμερικής: 3 κάμερες Βασιλίσσης Σοφίας – Πέτρου Κόκκαλη – Λάχητος: 6 κάμερες.

Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος και παραλιακή

Λεωφόρος Θησέως – Δαβάκη: 6 κάμερες Ποσειδώνος – Ελευθερίου Βενιζέλου – Εθνάρχου Μακαρίου – Θησέως: 2 κάμερες Λεωφόρος Θησέως – Καλυψούς: 4 κάμερες Χαροκόπου – Δοϊράνης: 2 κάμερες Λεωφόρος Αμφιθέας – Αγίας Βαρβάρας: 1 κάμερα Λεωφόρος Ποσειδώνος – Αιόλου, στο Φλοίσβο: 3 κάμερες Εθνάρχου Μακαρίου – Ιωάννη Φιξ: 1 κάμερα Λεωφόρος Ποσειδώνος – Αφροδίτης: 4 κάμερες Ελευθερίου Βενιζέλου – Αχιλλέως: 2 κάμερες Καλαμακίου – Ταξιαρχών: 1 κάμερα Λεωφόρος Ποσειδώνος – Καλαμακίου: 4 κάμερες Ηλία Ηλιού – Λαγουμιτζή – Μάχης Αναλάτου: 2 κάμερες Παπαναστασίου – Σοφοκλή Βενιζέλου: 2 κάμερες Λεωφόρος Ποσειδώνος – Αλίμου: 8 κάμερες.

Κηφισίας, Μεσογείων, Μαραθώνος και Ανατολική Αττική

Λεωφόρος Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως: 6 κάμερες Λεωφόρος Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού: 6 κάμερες Λεωφόρος Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου: 4 κάμερες Λεωφόρος Μεσογείων – Αγίου Ανδρέου – Δήμητρας: 4 κάμερες Λεωφόρος Μαραθώνος – Χρυσοστόμου Σμύρνης: 2 κάμερες Λεωφόρος Μαραθώνος – Αγίου Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου: 4 κάμερες Λεωφόρος Σπάτων – Θεοτοκόπουλου: 3 κάμερες Λεωφόρος Ηρακλείου – Ελ Αλαμέιν – Νέου Βυζαντίου: 2 κάμερες Λεωφόρος Κύμης – Κασταμονής: 2 κάμερες Δεκελείας/Τατοΐου – Αναγεννήσεως/Ιφιγένειας: 1 κάμερα Δεκελείας – Φωκών – Εφέσου: 1 κάμερα Αχαρνών – Αγίων Αναργύρων – Δωδεκανήσου: 1 κάμερα Λεωφόρος Καραμανλή – Δεκελείας: 1 κάμερα Λεωφόρος Καραμανλή – Θρακομακεδόνων: 1 κάμερα Λεωφόρος Ηρακλείου – Ιφιγένειας – Αναμορφώσεως: 1 κάμερα Αχαρνών – Αιγαίου Πελάγους: 1 κάμερα Λεωφόρος ΝΑΤΟ – Ασπροπύργου: 1 κάμερα Λεωφόρος Δημοκρατίας – Κωστή Παλαμά: 1 κάμερα Ομορφοκκλησιάς – Αναγεννήσεως: 2 κάμερες Ομορφοκκλησιάς/Βεΐκου – Τραλλέων – Σκύρου: 1 κάμερα.

Γλυφάδα, Ελληνικό, Βουλιαγμένη και αεροδρόμιο

Λεωφόρος Ποσειδώνος – Πλατεία Βεργωτή, πρώτος κόμβος: 4 κάμερες Λεωφόρος Ποσειδώνος – Πλατεία Βεργωτή, δεύτερος κόμβος: 4 κάμερες Λεωφόρος Ποσειδώνος – Γρηγορίου Λαμπράκη: 2 κάμερες Λεωφόρος Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου: 2 κάμερες Λεωφόρος Βουλιαγμένης – Αλίμου: 3 κάμερες Λεωφόρος Βουλιαγμένης – Αγίου Βασιλείου: 2 κάμερες Λεωφόρος Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή: 2 κάμερες Λεωφόρος Βουλιαγμένης – Πύρωνος: 3 κάμερες Λεωφόρος Παιανίας–Μαρκοπούλου και Σπάτων–Κορωπίου, προς αεροδρόμιο: 2 κάμερες Λεωφόρος Παιανίας–Μαρκοπούλου και Σπάτων–Κορωπίου, από Μαρκόπουλο προς Παιανία: 2 κάμερες.

Κηφισός, Λεωφόρος Αθηνών και Δυτική Αττική

Λεωφόρος Κηφισού – Δυρραχίου: 6 κάμερες Λεωφόρος Κηφισού – Λένορμαν: 6 κάμερες Λεωφόρος Κηφισού – Ιερά Οδός: 6 κάμερες Θηβών – Λεωφόρος Αθηνών: 4 κάμερες Λεωφόρος Αθηνών – Καραϊσκάκη – Φαβιέρου, στο Παλατάκι: 6 κάμερες Λεωφόρος Αθηνών – Γεωργίου Παπανδρέου – Κύπρου: 6 κάμερες Λεωφόρος Αθηνών – Ηρακλέους: 6 κάμερες Θηβών – Νυμφαίου: 4 κάμερες Λεωφόρος ΝΑΤΟ/Ειρήνης – Γκορυτσάς: 6 κάμερες Λεωφόρος ΝΑΤΟ/Ειρήνης – Μεγαρίδος: 5 κάμερες Λεωφόρος ΝΑΤΟ/Ειρήνης – Τραπεζούντος: 6 κάμερες Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου – Πάχης – Μίνωα, προς Μέγαρα: 1 κάμερα Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου – Πάχης – Μίνωα, προς Πάχη: 1 κάμερα Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου – Πάχης – Μίνωα, προς Κόρινθο: 1 κάμερα Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου – Πάχης – Μίνωα, προς Αθήνα: 1 κάμερα.

Πειραιάς, Νίκαια, Κορυδαλλός, Ρέντης και Κερατσίνι

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρηγορίου Λαμπράκη: 5 κάμερες Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγάλης Ιπποδάμειας: 10 κάμερες Αγίου Διονυσίου – Ρετσίνα: 2 κάμερες Καραολή και Δημητρίου – Κανελλοπούλου – Οικονομίδου: 4 κάμερες Ηρώων Πολυτεχνείου – Χαριλάου Τρικούπη: 3 κάμερες Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας: 5 κάμερες Ηρώων Πολυτεχνείου – Σαχτούρη: 3 κάμερες Θηβών – Ρετσίνα – Παλαμηδίου: 4 κάμερες Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω: 4 κάμερες Πειραιώς – Χρυσοστόμου Σμύρνης: 4 κάμερες Πειραιώς – Λεωφόρος Κηφισού: 5 κάμερες Πειραιώς – Χαμοστέρνας: 6 κάμερες Κωνσταντινουπόλεως – Αμφιπόλεως: 4 κάμερες Ψαρρών – Αναπαύσεως: 2 κάμερες Λεωφόρος Κηφισού – Πέτρου Ράλλη: 11 κάμερες Πέτρου Ράλλη – Αγίας Άννης: 6 κάμερες Πέτρου Ράλλη – Θηβών – Γρηγορίου Λαμπράκη: 5 κάμερες Δημοκρατίας – Λεωφόρος Σαλαμίνος: 5 κάμερες Γρηγορίου Λαμπράκη – Σχιστού – Εθνικής Αντιστάσεως – Δημοκρατίας: 8 κάμερες Γρηγορίου Λαμπράκη – Σολωμού – Νικηταρά: 3 κάμερες Λαοδικείας – Ταρσού: 2 κάμερες Μουσών – Κωστή Παλαμά: 3 κάμερες Υπαπαντής – Χορμοβίτου: 2 κάμερες Λεωφόρος Δημοκρατίας – Σοφοκλή Βενιζέλου: 1 κάμερα Λεωφόρος Δημοκρατίας – Είσοδος Τελωνείου – Τριπόλεως: 1 κάμερα.

Οι οδηγοί θα πρέπει να προσέχουν και τη γραμμή στάσης

Κρίσιμο στοιχείο για τη βεβαίωση της παράβασης δεν αποτελεί μόνο το αν το όχημα διασχίσει ολόκληρη τη διασταύρωση. Οι κάμερες θα παρακολουθούν τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με την ειδική γραμμή στάσης του σηματοδότη. Επομένως, ο οδηγός οφείλει να σταματά πριν από τη λευκή γραμμή όταν ανάψει κόκκινο. Η είσοδος στη διασταύρωση ή η συνέχιση της κίνησης αφού έχει ενεργοποιηθεί ο ερυθρός σηματοδότης θα καταγράφεται με διαδοχικές εικόνες και βίντεο, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα αμφισβήτησης της παράβασης. Η εγκατάσταση των 388 καμερών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις ψηφιακής επιτήρησης της κυκλοφορίας που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική. Το ζητούμενο πλέον είναι η ολοκλήρωση της τεχνικής διασύνδεσης, ώστε το σύστημα να περάσει από το στάδιο της εγκατάστασης στην κανονική βεβαίωση παραβάσεων και αποστολή προστίμων.