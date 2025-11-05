Εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία: Τι γίνεται αν δεν έχεις δίπλωμα/άδεια/ασφαλεία πάνω σου; – Πόσο πληρώνεις

Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ «ξεχασιάρηδων» και αυτών που πραγματικά παρανομούν

Αν σε σταματήσει η Τροχαία για έναν τυπικό έλεγχο και διαπιστώσει ότι δεν έχεις μαζί σου δίπλωμα, άδεια κυκλοφορίας ή ασφαλιστήριο, οι συνέπειες εξαρτώνται από το τι πραγματικά ισχύει. Είναι διαφορετικό να υπάρχουν και να τα έχεις αλλά να ξεχάσει σπίτι, κι άλλο να μην υπάρχουν καθόλου ή να έχουν λήξει ή ανακληθεί.

Συμπτωματικές παραβάσεις – όταν τα χαρτιά υπάρχουν αλλά δεν τα έχεις μαζί σου

Στην περίπτωση αυτή, ο νόμος δείχνει σχετική επιείκεια. Αν έχεις έγκυρο δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας είναι σε ισχύ και το όχημα είναι κανονικά ασφαλισμένο, αλλά απλώς δεν έχεις πάνω σου τα έγγραφα τη στιγμή του ελέγχου, θεωρείται «τυπική» ή συμπτωματική παράβαση.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ 2025) προβλέπει πρόστιμο περίπου 100 ευρώ χωρίς αφαίρεση διπλώματος ή πινακίδων. Η παράβαση μπορεί να «διορθωθεί» εφόσον ο οδηγός αποδείξει ότι διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα – για παράδειγμα επιδεικνύοντας το δίπλωμα μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet ή με φυσική παρουσία σε τμήμα Τροχαίας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Η ψηφιακή εποχή έχει περιορίσει αρκετά τέτοιες περιπτώσεις: δίπλωμα και άδεια μπορούν να επιδειχθούν και ηλεκτρονικά, οπότε το «τα ξέχασα σπίτι» δεν θεωρείται πλέον σοβαρή δικαιολογία.

Πραγματικές παραβάσεις – όταν τα χαρτιά δεν υπάρχουν ή είναι άκυρα

Αν όμως ο οδηγός δεν διαθέτει καθόλου δίπλωμα οδήγησης ή οδηγεί με ληγμένο ή ανακλημένο έγγραφο, τότε πρόκειται για πραγματική παράβαση.

Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο εκτοξεύεται: προβλέπεται χρηματική ποινή από 200 έως 1.000 ευρώ, αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος (αν υπάρχει) και ακόμη και ποινικές συνέπειες — ειδικά αν η έλλειψη συνοδεύεται από εμπλοκή σε ατύχημα.

Αντίστοιχα, η έλλειψη ασφάλισης δεν είναι «χαρτί που ξεχάστηκε»: είναι παράβαση με πρόστιμο 500 ευρώ για Ι.Χ. και άμεση ακινητοποίηση του οχήματος, μέχρι να εκδοθεί νέο ασφαλιστήριο.

Τι ισχύει πρακτικά στους ελέγχους

Η Τροχαία πλέον έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μητρώα, οπότε μπορεί να διαπιστώσει μέσα σε λίγα λεπτά αν το δίπλωμα, η άδεια και η ασφάλεια είναι σε ισχύ, ακόμα κι αν δεν τα κρατάς μαζί σου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επίδειξης – η έλλειψη εγγράφου εξακολουθεί να θεωρείται παράβαση, έστω και ελαφριά.

Τι κρατάμε

Αν τα έγγραφα υπάρχουν και απλώς δεν τα έχεις μαζί σου, το πρόστιμο είναι περίπου 100 ευρώ

Αν δεν έχεις καθόλου δίπλωμα ή είναι άκυρο, προβλέπονται βαριές κυρώσεις και ποινή

Η έλλειψη ασφάλισης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος

