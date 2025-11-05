Εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία: Τι γίνεται αν δεν έχεις δίπλωμα/άδεια/ασφαλεία πάνω σου; – Πόσο πληρώνεις

Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ «ξεχασιάρηδων» και αυτών που πραγματικά παρανομούν
Αν σε σταματήσει η Τροχαία για έναν τυπικό έλεγχο και διαπιστώσει ότι δεν έχεις μαζί σου δίπλωμα, άδεια κυκλοφορίας ή ασφαλιστήριο, οι συνέπειες εξαρτώνται από το τι πραγματικά ισχύει. Είναι διαφορετικό να υπάρχουν και να τα έχεις αλλά να ξεχάσει σπίτι, κι άλλο να μην υπάρχουν καθόλου ή να έχουν λήξει ή ανακληθεί.
Συμπτωματικές παραβάσεις – όταν τα χαρτιά υπάρχουν αλλά δεν τα έχεις μαζί σου
Στην περίπτωση αυτή, ο νόμος δείχνει σχετική επιείκεια. Αν έχεις έγκυρο δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας είναι σε ισχύ και το όχημα είναι κανονικά ασφαλισμένο, αλλά απλώς δεν έχεις πάνω σου τα έγγραφα τη στιγμή του ελέγχου, θεωρείται «τυπική» ή συμπτωματική παράβαση.
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ 2025) προβλέπει πρόστιμο περίπου 100 ευρώ χωρίς αφαίρεση διπλώματος ή πινακίδων. Η παράβαση μπορεί να «διορθωθεί» εφόσον ο οδηγός αποδείξει ότι διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα – για παράδειγμα επιδεικνύοντας το δίπλωμα μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet ή με φυσική παρουσία σε τμήμα Τροχαίας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
Η ψηφιακή εποχή έχει περιορίσει αρκετά τέτοιες περιπτώσεις: δίπλωμα και άδεια μπορούν να επιδειχθούν και ηλεκτρονικά, οπότε το «τα ξέχασα σπίτι» δεν θεωρείται πλέον σοβαρή δικαιολογία.
Πραγματικές παραβάσεις – όταν τα χαρτιά δεν υπάρχουν ή είναι άκυρα
Αν όμως ο οδηγός δεν διαθέτει καθόλου δίπλωμα οδήγησης ή οδηγεί με ληγμένο ή ανακλημένο έγγραφο, τότε πρόκειται για πραγματική παράβαση.
Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο εκτοξεύεται: προβλέπεται χρηματική ποινή από 200 έως 1.000 ευρώ, αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος (αν υπάρχει) και ακόμη και ποινικές συνέπειες — ειδικά αν η έλλειψη συνοδεύεται από εμπλοκή σε ατύχημα.
Αντίστοιχα, η έλλειψη ασφάλισης δεν είναι «χαρτί που ξεχάστηκε»: είναι παράβαση με πρόστιμο 500 ευρώ για Ι.Χ. και άμεση ακινητοποίηση του οχήματος, μέχρι να εκδοθεί νέο ασφαλιστήριο.
Τι ισχύει πρακτικά στους ελέγχους
Η Τροχαία πλέον έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μητρώα, οπότε μπορεί να διαπιστώσει μέσα σε λίγα λεπτά αν το δίπλωμα, η άδεια και η ασφάλεια είναι σε ισχύ, ακόμα κι αν δεν τα κρατάς μαζί σου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επίδειξης – η έλλειψη εγγράφου εξακολουθεί να θεωρείται παράβαση, έστω και ελαφριά.
Τι κρατάμε
- Αν τα έγγραφα υπάρχουν και απλώς δεν τα έχεις μαζί σου, το πρόστιμο είναι περίπου 100 ευρώ
- Αν δεν έχεις καθόλου δίπλωμα ή είναι άκυρο, προβλέπονται βαριές κυρώσεις και ποινή
- Η έλλειψη ασφάλισης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος
- Με την εφαρμογή gr Wallet μπορείς να έχεις τα έγγραφα πάντα διαθέσιμα στο κινητό
- Η Τροχαία ελέγχει πλέον ηλεκτρονικά τα στοιχεία, αλλά η υποχρέωση επίδειξης παραμένει σε ισχύ
Όλες οι ειδήσεις
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα
Η πιο συχνή παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια – Τι λέει ο ΚΟΚ
7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική – Δες πόσους έπιασαν και πώς θα συνεχίσουν