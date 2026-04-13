ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επιστροφή Πάσχα: Τι ώρα να φύγεις για να γλιτώσεις τη μεγάλη ταλαιπωρία

ΔΕΥΤΕΡΑ | 13.04.2026
AutoTypos Team
Δεν υπάρχει μαγική ώρα επιστροφής, αλλά υπάρχει τρόπος να αποφύγεις το βαρύτερο κύμα και τη χειρότερη ταλαιπωρία στον δρόμο.

Όποιος περιμένει μια επίσημη «σωστή ώρα» για την επιστροφή του Πάσχα, μάλλον θα απογοητευτεί. Δεν υπάρχει μία ώρα που να εγγυάται άδειο δρόμο. Υπάρχει όμως ένας βασικός κανόνας. Nα αποφύγεις το μεσαίο κομμάτι της ημέρας, όταν συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο κύμα επιστροφής.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ανακοινώσει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για όλη την εορταστική περίοδο, με έντονη παρουσία στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, εκεί όπου αναμένεται αυξημένος όγκος κυκλοφορίας.

Στην πράξη, αν θέλεις να περιορίσεις την ταλαιπωρία, οι δύο πιο λογικές επιλογές είναι:

  • πολύ νωρίς το πρωί, πριν συγκεντρωθεί το μαζικό ρεύμα επιστροφής
  • ή πιο αργά το βράδυ, όταν έχει περάσει η βασική πίεση.

Αν φύγεις μέσα στο «κέντρο» της ημέρας, συνήθως πέφτεις πάνω στο πιο πυκνό μείγμα. Οικογένειες που επιστρέφουν μαζί, οδηγούς κουρασμένους, αυξημένο εκνευρισμό και μεγαλύτερη πίεση στο δίκτυο.

Όσο σημαντική είναι η ώρα αναχώρησης, άλλο τόσο σημαντική είναι και η κατάσταση του οδηγού. Αν φύγεις θεωρητικά «σωστά», αλλά είσαι κουρασμένος, βιαστικός ή χωρίς σωστή στάση, η επιστροφή παραμένει δύσκολη.

Τι κρατάμε;

  • Δεν υπάρχει επίσημη «μαγική ώρα» επιστροφής.
  • Πιο ασφαλής πρακτικά επιλογή είναι πολύ νωρίς ή αρκετά αργά.
  • Το μεσαίο κομμάτι της ημέρας είναι συνήθως το πιο πιεσμένο.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αυξημένα μέτρα στις εισόδους και εξόδους των αστικών κέντρων.

#Πάσχα#Πασχαλινές διακοπές#ταξίδι
