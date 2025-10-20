Επιτρέπεται η κίνηση των μοτοσυκλετών στις λεωφορειολωρίδες;

Τι αλλάζει (ή μάλλον τι δεν έχει αλλάξει ακόμη) με τον νέο ΚΟΚ του 2025, τι ισχύει και το «παράθυρο» που υπάρχει για τροποποιήσεις

Παρά τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις των τελευταίων μηνών, η εικόνα γύρω από τη χρήση των λεωφορειολωρίδων από μοτοσυκλέτες παραμένει πιο σύνθετη απ’ όσο φαίνεται. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) εισάγει ένα πλαίσιο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί η είσοδος και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, αλλά μέχρι να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πράξη.

Το νομικό πλαίσιο

Η ουσία βρίσκεται στο άρθρο 55 του νέου ΚΟΚ, το οποίο ρυθμίζει τα «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας». Στην παράγραφο 4 του άρθρου, ορίζεται ότι μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας «στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων». Η διατύπωση αυτή κατοχυρώνει τη χρήση των λεωφορειολωρίδων αποκλειστικά για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τα τραμ, ενώ αφήνει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δυνατότητα να προσθέσει εξαιρέσεις με επόμενη Υπουργική Απόφαση.

Αυτή η υπουργική πράξη είναι που θα μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο των μοτοσυκλετών — αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί. Έτσι, το ισχύον πλαίσιο παραμένει ίδιο με το παλιό: οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται αποκλειστικά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί, υπό προϋποθέσεις.

Τα ταξί: η εξαίρεση με όρους

Τα ταξί έχουν ένα ειδικό καθεστώς που θεμελιώνεται επίσης στο άρθρο 55. Επιτρέπεται να κινούνται μέσα στις λεωφορειολωρίδες μόνο όταν μεταφέρουν επιβάτη και όταν αυτό προβλέπεται από τη σήμανση. Ακόμη και τότε, η στάση τους πρέπει να είναι απολύτως σύντομη — έως 30 δευτερόλεπτα — και να μην παρεμποδίζει τη ροή των λεωφορείων. Στις λεωφορειολωρίδες αντίθετης ροής, όπως στη Σταδίου ή την Πανεπιστημίου, η κίνηση απαγορεύεται σε όλους πλην των ΜΜΜ, επομένως ούτε τα ταξί επιτρέπονται εκεί.

Οι μοτοσυκλέτες: το παράθυρο που δεν άνοιξε ακόμη

Οι μοτοσυκλέτες δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες του νέου ΚΟΚ. Το Υπουργείο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να το εξετάσει στο μέλλον, ενδεχομένως πιλοτικά σε συγκεκριμένες λεωφορειολωρίδες μεγάλης διατομής, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση που να επιτρέπει τη χρήση τους.

Επομένως, όποιος οδηγός δικύκλου εισέρχεται σε λεωφορειολωρίδα διαπράττει παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η ποινή είναι αυστηρή: πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 20 ημέρες. Οι κάμερες του ΟΑΣΑ και της Τροχαίας λειτουργούν κανονικά, επιβάλλοντας αυτόματα τις παραβάσεις.

Τι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπάρχει ήδη σκέψη να επιτραπεί δοκιμαστικά η κίνηση μοτοσυκλετών σε ορισμένα τμήματα λεωφορειολωρίδων, κυρίως για λόγους ασφάλειας και αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας. Ωστόσο, μέχρι να υπογραφεί και να δημοσιευθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ, δεν υπάρχει καμία νομική βάση που να επιτρέπει αυτή τη χρήση.

Τι κρατάμε

Ο Ν. 5209/2025 προβλέπει ότι οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται μόνο για μέσα μαζικής μεταφοράς.

προβλέπει ότι οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται μόνο για μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα έμφορτα ταξί επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν, εφόσον δεν παρεμποδίζουν τα λεωφορεία.

επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν, εφόσον δεν παρεμποδίζουν τα λεωφορεία. Οι μοτοσυκλέτες εξακολουθούν να απαγορεύονται και η παράβαση επισύρει πρόστιμο 200 €.

και η παράβαση επισύρει πρόστιμο 200 €. Η Υπουργική Απόφαση που θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

που θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς μέχρι σήμερα. Συζητείται μελλοντικά ένα πιλοτικό πρόγραμμα, χωρίς όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

