ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού με μοτοσυκλέτα; – Τι λέει ο νόμος;

ΤΡΙΤΗ | 25.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
epitrepetai-i-metafora-paidiou-me-motosykleta-ti-leei-o-nomos-784274

Τi ορίζει ο νόμος και πολύ περισσότερο η λογική –  Τι θα πρέπει να προσέξετε και ποιο είναι το σημείο κλειδί για την ασφαλή μεταφορά ανήλικων

Παιδιά και μοτοσυκλέτα, ένας συνδυασμός που δύσκολα… χωνεύεται σε μια χώρα όπου το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς, ήταν δαιμονοποιημένο για δεκαετίες.  Ο νόμος δεν απαγορεύει την μεταφορά των ανήλικων σε μηχανοκίνητα δίτροχα αν και ορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε ότι αφορά στον τρόπο.

Τι λέει συγκεκριμένα ο ΚΟΚ;

Βάση νόμου λοιπόν, παιδιά κάτω των 5 ετών, θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο σε ειδικό κάθισμα με πρόσδεση και φυσικά να φορούν κράνος. Για μεγαλύτερες των 5 ετών ηλικίες, η χρήση του καθίσματος δεν είναι υποχρεωτική, με το κράνος φυσικά να παραμένει ως απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή την διαδικασία.

Φυσικά, παιδί από παιδί έχει μεγάλη διαφορά στον σωματότυπο και στην πειθαρχία και εδώ είναι λοιπόν που η ευθύνη βαραίνει τον κηδεμόνα, αφού αυτός θα κληθεί να πάρει την απόφαση αν ένα ανήλικο είναι ασφαλές να ανέβει σε μοτοσυκλέτα ή σκούτερ.

Πριν από οποιαδήποτε απόπειρά μεταφοράς ανηλίκου, θα πρέπει να έχουν οριστεί οι κανόνες, τα πρέπει και τα μη, με τρόπο κατανοητό και εύληπτο. Το πώς πρέπει να στέκεται και να στηρίζεται αλλά και το πώς πρέπει να ακολουθεί της κινήσεις του οδηγού. Το σημαντικότερο όλων, είναι η στήριξη.

Ανεξάρτητα του αν ο νόμος υπαγορεύει ότι άνω των 5 ετών δεν χρειάζεται ειδικό καθισματάκι, ο κηδεμόνας θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα πόδια του παιδιού φτάνουν τα μαρσπιέ  ή στις πλατφόρμες στήριξης του συνεπιβάτη, καθώς και ότι μπορεί με τα χέρια του να στηριχθεί σίγουρα και σταθερά, είτε στις χειρολαβές της ουράς, είτε, με τρόπο που δεν εγκυμονεί κινδύνους, πάνω στο οδηγό / αναβάτη.

Φυσικά, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποιες δοκιμαστικές απόπειρες σε χώρο κλειστό από κυκλοφορία και με μικρές ταχύτητες, ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με τον τρόπο επιτάχυνσης και επιβράδυνσης του μηχανοκίνητου δίτροχου, καθώς και με τις κλίσεις που αυτό παίρνει στις στροφές.

Οι εγκληματικές συνήθειες της μεταφοράς ανήλικων χωρίς κράνος, μπροστά από τον οδηγό, ή σε διάταξη… «σαντουϊτς» ανάμεσα τους γονείς, πρέπει να εκλείψουν. Δυστυχώς  όλοι τις βλέπουμε ακόμα να συμβαίνουν!

Τα 5 best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025 – Τιμές

Το πρόστιμο των 200 ευρώ που λίγοι Έλληνες ξέρουν ότι υπάρχει

Το SUV των 120.065 ευρώ που έχει κάνει 132 πωλήσεις στην Ελλάδα μέσα στο 2025

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
