Επιτρέπεται η οδήγηση με νάρθηκα στο χέρι; – Τι λέει ο ΚΟΚ;

Η οδήγηση με νάρθηκα στο χέρι δεν απαγορεύεται ονομαστικά, αλλά ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαιτεί πλήρη έλεγχο του οχήματος.

Η οδήγηση με νάρθηκα στο χέρι είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που πολλοί οδηγοί θεωρούν «γκρίζα ζώνη». Δεν υπάρχει διάταξη του ΚΟΚ που να γράφει με αυτή ακριβώς τη φράση ότι «απαγορεύεται η οδήγηση με νάρθηκα». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να οδηγήσει κανονικά αν ο νάρθηκας περιορίζει την κίνηση, τη δύναμη ή την ικανότητά του να χειριστεί με ασφάλεια το αυτοκίνητο.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θέτει έναν γενικό αλλά πολύ σαφή κανόνα: ο οδηγός πρέπει να έχει την αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα, να βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για οδήγηση και να είναι σε θέση να ελέγχει το όχημά του. Παράλληλα, οφείλει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων, ώστε να μπορεί να κάνει όλους τους αναγκαίους χειρισμούς.

Ο ΚΟΚ δεν μιλά για νάρθηκα, αλλά μιλά για έλεγχο του οχήματος

Το βασικό σημείο δεν είναι αν ο οδηγός φορά νάρθηκα, γύψο ή επίδεσμο. Το κρίσιμο είναι αν μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΚΟΚ, ο οδηγός πρέπει να έχει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης, την αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα και να βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για να οδηγεί. Κατά την οδήγηση, πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει το όχημα και να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για τους αναγκαίους χειρισμούς.

Άρα, αν ο νάρθηκας στο χέρι περιορίζει τον οδηγό στο τιμόνι, στο φλας, στον επιλογέα ταχυτήτων, στο χειρόφρενο, στους υαλοκαθαριστήρες ή σε οποιονδήποτε βασικό χειρισμό, τότε η οδήγηση μπορεί να θεωρηθεί προβληματική και επικίνδυνη.

Πότε μπορεί να θεωρηθεί παράβαση

Η οδήγηση με νάρθηκα μπορεί να δημιουργήσει ζήτημα όταν ο οδηγός δεν έχει πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, αν δεν μπορεί να στρίψει άνετα το τιμόνι και με τα δύο χέρια όταν χρειάζεται, αν δυσκολεύεται να κάνει απότομο ελιγμό αποφυγής, αν δεν μπορεί να αλλάξει σχέση σε χειροκίνητο κιβώτιο ή αν πονά τόσο ώστε η αντίδρασή του να καθυστερεί, τότε δεν βρίσκεται στην κατάσταση που απαιτεί ο ΚΟΚ.

Το ίδιο ισχύει και όταν ο νάρθηκας κρατά τον καρπό ή τον αντίχειρα ακίνητο. Μπορεί σε μια απλή ευθεία διαδρομή να φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως η οδήγηση δεν κρίνεται μόνο από την ευθεία. Κρίνεται από την ικανότητα του οδηγού να αντιδράσει σωστά σε κάτι απρόβλεπτο.

Ο ΚΟΚ δεν αναφέρει ονομαστικά την οδήγηση με νάρθηκα, όμως θέτει έναν βασικό κανόνα που καλύπτει ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις. Ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί χωρίς περιορισμό όλους τους αναγκαίους χειρισμούς του οχήματος. Αν αυτό δεν ισχύει, προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Με απλά λόγια, το ζήτημα δεν είναι αν ο οδηγός φορά νάρθηκα, γύψο ή επίδεσμο, αλλά αν μπορεί να ελέγχει κανονικά το αυτοκίνητο. Αν ο νάρθηκας περιορίζει την κίνηση του χεριού, του καρπού ή των δαχτύλων και δυσκολεύει το στρίψιμο του τιμονιού, τη χρήση του φλας, του επιλογέα ταχυτήτων ή οποιουδήποτε άλλου βασικού χειριστηρίου, τότε η οδήγηση μπορεί να θεωρηθεί παράβαση. Ακόμη πιο ξεκάθαρο είναι το πλαίσιο για μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, τρίτροχα και Ε.Π.Η.Ο., όπως τα ηλεκτρικά πατίνια. Στο άρθρο 40 του ΚΟΚ αναφέρεται ότι οι οδηγοί αυτών των οχημάτων πρέπει, κατά την οδήγηση, να κρατούν το τιμόνι και με τα δύο χέρια, εκτός από την περίπτωση που δίνουν σήμα αλλαγής κατεύθυνσης. Για την παράβαση αυτή προβλέπεται πρόστιμο 80 ευρώ. Άρα, ειδικά σε δίκυκλο ή ηλεκτρικό πατίνι, ένας νάρθηκας στο χέρι δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα, αφού ο αναβάτης χρειάζεται και τα δύο χέρια για ισορροπία, φρένο, γκάζι και άμεσο έλεγχο του οχήματος.

Άλλο νάρθηκας στο αριστερό, άλλο στο δεξί χέρι;

Η πρακτική δυσκολία εξαρτάται και από το ποιο χέρι έχει τον τραυματισμό.

Σε αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο, ένας νάρθηκας στο δεξί χέρι μπορεί να επηρεάζει άμεσα την αλλαγή σχέσεων. Αντίστοιχα, ένας νάρθηκας στο αριστερό χέρι μπορεί να δυσκολεύει τον έλεγχο του τιμονιού ή τη χρήση του φλας.

Σε αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο, ο οδηγός μπορεί να θεωρεί ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα, όμως αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Ακόμη και με αυτόματο αυτοκίνητο, ο οδηγός πρέπει να μπορεί να ελέγχει πλήρως το τιμόνι και όλα τα βασικά χειριστήρια.

Τι γίνεται αν σε σταματήσει η Τροχαία

Αν ένας οδηγός φορά νάρθηκα και ελεγχθεί από την Τροχαία, το βασικό κριτήριο θα είναι αν μπορεί να χειρίζεται το όχημα με ασφάλεια. Ο αστυνομικός μπορεί να κρίνει ότι ο οδηγός δεν έχει την απαιτούμενη ελευθερία κινήσεων ή ότι δεν βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για οδήγηση.

Δεν χρειάζεται να έχει συμβεί ατύχημα για να υπάρξει ζήτημα. Αν από την εικόνα του οδηγού προκύπτει ότι η οδήγηση γίνεται με περιορισμένη δυνατότητα χειρισμών, μπορεί να βεβαιωθεί παράβαση με βάση τη γενική υποχρέωση ελέγχου του οχήματος, σύμφωνα με τα πρόστιμα που αναφέραμε παραπάνω.

Τι γίνεται σε περίπτωση ατυχήματος

Εδώ το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό. Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ενώ οδηγούσε με νάρθηκα, μπορεί να τεθεί θέμα για το αν είχε την απαιτούμενη σωματική ικανότητα και πλήρη ελευθερία κινήσεων τη στιγμή του ατυχήματος.

Αυτό μπορεί να αξιολογηθεί από την Τροχαία, από πραγματογνώμονα ή και από την ασφαλιστική εταιρεία. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο οδηγός φταίει επειδή φορούσε νάρθηκα, αλλά αν αποδειχθεί ότι ο τραυματισμός επηρέασε τον χειρισμό του αυτοκινήτου, τότε η θέση του γίνεται πιο δύσκολη.

Χρειάζεται χαρτί γιατρού;

Ο ΚΟΚ δεν προβλέπει μια απλή βεβαίωση τύπου «οδηγεί με νάρθηκα». Ωστόσο, αν υπάρχει τραυματισμός, το πιο ασφαλές είναι ο οδηγός να ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού του. Αν ο γιατρός έχει συστήσει αποχή από την οδήγηση, τότε η οδήγηση είναι ξεκάθαρα λάθος, ακόμη κι αν ο οδηγός νιώθει ότι «μπορεί».

Αντίστοιχα, σε περίπτωση πρόσφατου κατάγματος, επέμβασης, έντονου πόνου ή λήψης φαρμάκων που επηρεάζουν την προσοχή, τα αντανακλαστικά ή την εγρήγορση, η οδήγηση πρέπει να αποφεύγεται. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο νάρθηκας, αλλά η συνολική κατάσταση του οδηγού.

Μπορώ να οδηγήσω για μικρή απόσταση;

Η μικρή απόσταση δεν αλλάζει την ουσία. Ακόμη και μια διαδρομή λίγων λεπτών μπορεί να απαιτήσει φρενάρισμα πανικού, απότομο ελιγμό, γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης ή άμεση αντίδραση σε πεζό, παιδί, δίκυκλο ή άλλο όχημα.

Αν ο οδηγός δεν μπορεί να κάνει αυτούς τους χειρισμούς με φυσικό και ασφαλή τρόπο, δεν πρέπει να οδηγήσει. Το επιχείρημα «πάω μόνο μέχρι το φαρμακείο» δεν έχει αξία αν στο ενδιάμεσο προκύψει κάτι απρόβλεπτο.

