Επιτρέπεται η όπισθεν σε μονόδρομο και μέχρι ποια απόσταση;

Η όπισθεν σε μονόδρομο επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δες πότε μπορείς να κινηθείς προς τα πίσω, ποιο όριο ισχύει για τη στάθμευση και τι πρόστιμο προβλέπεται.

Πέρασες μια ελεύθερη θέση στάθμευσης και θέλεις να επιστρέψεις λίγα μέτρα. Ή μόλις κατάλαβες ότι η στροφή που έψαχνες βρίσκεται πίσω σου. Παρότι και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεσαι σε μονόδρομο, η απάντηση δεν είναι η ίδια. Ο λόγος για τον οποίο βάζεις όπισθεν έχει σημασία.

Πότε επιτρέπεται η όπισθεν;

Το άρθρο 26 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει κατά κανόνα την κίνηση των οχημάτων προς τα πίσω. Προβλέπει εξαίρεση όταν η κίνηση προς τα εμπρός είναι αδύνατη ή όταν γίνεται ελιγμός στάθμευσης. Εξαίρεση προβλέπεται επίσης για την εκπαίδευση και εξέταση υποψήφιων οδηγών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Ο κανόνας ισχύει και σε μονόδρομο. Επομένως, μπορείς να βάλεις όπισθεν για να παρκάρεις σε θέση που μόλις προσπέρασες. Δεν μπορείς όμως να διανύσεις τον μονόδρομο ανάποδα επειδή έχασες μια στροφή ή άλλαξες γνώμη για τη διαδρομή σου.

Μέχρι πόσα μέτρα μπορώ να κινηθώ πίσω;

Για τον ελιγμό στάθμευσης, ο ΚΟΚ θέτει συγκεκριμένο όριο: πρέπει να εκτελείται στην ίδια οδό και σε μήκος όχι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του μήκους του οχήματος. Αν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητό σου έχει μήκος 4,5 μέτρα, το όριο είναι 9 μέτρα. Πρόκειται για όριο που αφορά τη στάθμευση. Δεν σημαίνει ότι κάθε οδηγός δικαιούται να κάνει όπισθεν για δύο μήκη αυτοκινήτου όποτε τον εξυπηρετεί. Αν η θέση που είδες βρίσκεται πιο πίσω, συνέχισε στην επιτρεπόμενη κατεύθυνση και επέστρεψε ακολουθώντας νόμιμη διαδρομή, εφόσον παραμένει διαθέσιμη.

Τι γίνεται αν έχασα τη στροφή μου;

Συνεχίζεις μπροστά. Το ότι προσπέρασες έναν δρόμο, ένα κατάστημα ή την είσοδο ενός πάρκινγκ δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να κινηθείς προς τα εμπρός. Δεν μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις την εξαίρεση του ΚΟΚ για να επιστρέψεις με όπισθεν έως τη διασταύρωση. Το ίδιο ισχύει ακόμη κι αν ο μονόδρομος είναι άδειος. Η απουσία άλλων αυτοκινήτων εκείνη τη στιγμή δεν μετατρέπει την όπισθεν σε επιτρεπόμενο τρόπο επιστροφής.

Κι αν δεν μπορώ να συνεχίσω εμπρός;

Αυτή είναι διαφορετική περίπτωση. Αν, για παράδειγμα, ένα ακινητοποιημένο όχημα αποκλείει πλήρως έναν στενό δρόμο και δεν υπάρχει τρόπος να περάσεις, μπορεί να ισχύει η εξαίρεση της αδύνατης κίνησης προς τα εμπρός. Το όριο των δύο μηκών διατυπώνεται στον ΚΟΚ για τον ελιγμό στάθμευσης. Δεν πρέπει, συνεπώς, να παρουσιάζεται ως γενικό όριο και για την περίπτωση όπου η πορεία εμπρός έχει αποκλειστεί. Αυτό δεν δίνει άδεια για ανεξέλεγκτη κίνηση προς τα πίσω: ο οδηγός πρέπει να περιορίσει τον ελιγμό σε ό,τι απαιτεί η κατάσταση και να βεβαιωθεί ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Πριν βάλεις όπισθεν, έλεγξε τον χώρο

Σε έναν μονόδρομο, οι οδηγοί που ακολουθούν περιμένουν το προπορευόμενο αυτοκίνητο να συνεχίσει μπροστά. Η ξαφνική κίνηση προς τα πίσω μπορεί επίσης να αιφνιδιάσει πεζούς ή ποδηλάτες, ιδιαίτερα κοντά σε πεζοδρόμια, διασταυρώσεις και εξόδους γκαράζ. Πριν ξεκινήσεις, έλεγξε καθρέφτες, νεκρές γωνίες και τον χώρο πίσω από το όχημα. Κινήσου αργά και σταμάτα αν δεν έχεις επαρκή ορατότητα. Ο ΚΟΚ απαιτεί από τον οδηγό, πριν από κάθε ελιγμό, να βεβαιώνεται ότι δεν προκαλεί κίνδυνο ή παρακώλυση στους υπόλοιπους χρήστες της οδού και να γνωστοποιεί έγκαιρα την πρόθεσή του. Η κάμερα οπισθοπορείας και οι αισθητήρες βοηθούν, αλλά δεν αντικαθιστούν αυτόν τον έλεγχο.

Ποιο είναι το πρόστιμο;

Η παράβαση του άρθρου 26 κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, για την οποία προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ. Αν κατά τον ελιγμό παραβιαστούν και άλλοι κανόνες ή προκληθεί ατύχημα, η υπόθεση δεν εξαντλείται απαραίτητα σε αυτή την παράβαση.

Με λίγα λόγια: Σε μονόδρομο επιτρέπεται η όπισθεν για στάθμευση στην ίδια οδό, έως δύο μήκη του οχήματος. Επιτρέπεται επίσης όταν είναι αδύνατο να συνεχίσεις προς τα εμπρός. Αν απλώς έχασες τη στροφή σου, ακολούθησε άλλη νόμιμη διαδρομή.