ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επιτρέπεται να δείξω στην Τροχαία το δίπλωμα από το κινητό; – Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 26.11.2025
Στέλιος Παππάς
epitrepetai-na-deixo-stin-trochaia-to-diploma-apo-to-kinito-ti-leei-o-neos-kok-737105

Η ψηφιακή άδεια οδήγησης στο Gov.gr Wallet ισχύει κανονικά εντός Ελλάδας. Δες τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ και πώς τη δείχνεις σωστά.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), το πλαίσιο είναι απολύτως σαφές: ο οδηγός οφείλει να φέρει άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Δηλαδή, η επίδειξη από το κινητό επιτρέπεται κανονικά, αρκεί να γίνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο. Το παραπάνω ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 103 του νέου ΚΟΚ («ο οδηγός φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή»).

Πού «ζει» νόμιμα η ψηφιακή άδεια

Η ψηφιακή άδεια οδήγησης εκδίδεται και αποθηκεύεται στο Gov.gr Wallet, την επίσημη εφαρμογή του Δημοσίου για ψηφιακά πιστοποιητικά. Έχει την ίδια ισχύ με το έντυπο έγγραφο εντός Ελλάδας· για διεθνή ταξίδια χρησιμοποιείται το φυσικό δίπλωμα.

Πώς την δείχνεις σωστά σε έλεγχο

  • Άνοιξε το Gov.gr Wallet και επίλεξε «Άδεια οδήγησης».

  • Επίδειξε την οθόνη με το ζωντανό QR/animation, ώστε ο αστυνομικός να μπορεί να επαληθεύσει ηλεκτρονικά την εγκυρότητα.

  • Μην χρησιμοποιείς screenshots ή άλλες εφαρμογές/φωτοθήκη· δεν γίνονται δεκτά γιατί δεν επιτρέπουν επαλήθευση ταυτότητας/εγκυρότητας. (Η ισχύς και ο τρόπος επίδειξης τεκμηριώνονται από τα επίσημα εγχειρίδια/οδηγούς του gov.gr Wallet.)

Gov.gr Wallet

Τι δεν έχει αλλάξει με τον νέο ΚΟΚ

Η δυνατότητα ψηφιακής επίδειξης εξακολουθεί να ισχύει. Το νέο πλαίσιο απλώς την κατονομάζει ρητά μέσα στον ΚΟΚ, τερματίζοντας κάθε αμφιβολία για το αν η άδεια πρέπει να είναι μόνο έντυπη.

Πρόστιμα/κυρώσεις αν δεν επιδείξεις σωστά

Αν δεν φέρεις τα απαιτούμενα έγγραφα ή δεν τα επιδείξεις με τον προβλεπόμενο τρόπο (π.χ. όχι μέσω Wallet), επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΟΚ για την περίπτωση μη επίδειξης/μη κατοχής. Το πρακτικό συμπέρασμα: έχε πάντα πρόσβαση στο Wallet (μπαταρία/δεδομένα) ή το έντυπο δίπλωμα μαζί σου. (Οι ειδικές διατάξεις-ποσά ανήκουν στον ΚΟΚ και τα συνοδευτικά του κείμενα.)

Συχνές απορίες

Χωρίς σήμα/δεδομένα; Συνήθως ο έλεγχος μπορεί να γίνει και offline στην οθόνη σου (οπτικά στοιχεία), αλλά για ηλεκτρονική επαλήθευση ενδέχεται να χρειαστούν δεδομένα. Φρόντισε για μπαταρία/σύνδεση ή φέρε έντυπο ως εναλλακτική.

Ισχύει στο εξωτερικό; Όχι. Για ταξίδια εκτός Ελλάδας χρησιμοποίησε το έντυπο δίπλωμα.

Τι κρατάμε;

  • Επιτρέπεται να δείξεις το δίπλωμα από το κινητό: ο νέος ΚΟΚ (Άρθρο 103) αναφέρει ρητά έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

  • Μόνο μέσω Gov.gr Wallet: όχι screenshots/άλλες εφαρμογές.

  • Πάντα έτοιμος για έλεγχο: κράτα μπαταρία/δεδομένα ή το έντυπο δίπλωμα ως εφεδρεία.

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Tags
#Gov.gr Wallet#Δίπλωμα οδήγησης
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Πρόσφατες Ειδήσεις