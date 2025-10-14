quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εταιρικό αυτοκίνητο – αγορά ή leasing: Πώς να διαλέξεις το σωστό για σένα και να μην πετάς τα λεφτά σου

ΤΡΙΤΗ | 14.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
etairiko-aftokinito-agora-i-leasing-pos-na-dialexeis-to-sosto-gia-sena-kai-na-min-petas-ta-lefta-sou-776744

Στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, το δίλημμα «αγορά ή leasing» έχει πάψει να αφορά μόνο τις εταιρείες.

Με την άνοδο των προγραμμάτων εταιρικής χρονομίσθωσης, τις φορολογικές ρυθμίσεις για τα οχήματα ως παροχή σε είδος και τις συχνές αλλαγές στα επιτόκια και την υπολειμματική αξία, η σωστή επιλογή δεν είναι πάντα προφανής. Ιδίως όταν εμπλέκεται και ο όρος «εταιρικό αυτοκίνητο», ο οποίος συχνά δημιουργεί σύγχυση ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους.

Τι σημαίνει πραγματικά “εταιρικό αυτοκίνητο” στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το εταιρικό αυτοκίνητο θεωρείται παροχή σε είδος, εφόσον χρησιμοποιείται και για προσωπικές μετακινήσεις. Η εφορία υπολογίζει την αξία αυτής της παροχής βάσει της λιανικής τιμής προ φόρων του οχήματος. Υπάρχουν εξαιρέσεις για plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερη. Επιπλέον, αν το όχημα είναι άνω των 5 ετών, η τεκμαρτή αξία μειώνεται, ελαφρύνοντας τον υπολογισμό της παροχής.

Αγορά αυτοκινήτου – πότε η ιδιοκτησία έχει αξία;

Η αγορά οχήματος προσφέρει πλήρη ιδιοκτησία και απόλυτο έλεγχο. Υπάρχει δυνατότητα μεταπώλησης, απόσβεσης από την εταιρεία και ελεύθερης επιλογής συνεργείου ή ασφάλισης. Ωστόσο, συνδέεται με:

  • Δέσμευση κεφαλαίου ή τραπεζική χρηματοδότηση.
  • Κόστη συντήρησης, ασφαλίστρων και τελών κυκλοφορίας.
  • Ρίσκο υποτίμησης – ειδικά σε κινητήρες που χάνουν γρήγορα εμπορική αξία.

Είναι μια λύση που αποδίδει σε εταιρείες που θέλουν να κρατήσουν το όχημα για πολύ μακροχρόνια χρήση ή να το αξιοποιήσουν λογιστικά μέσω απόσβεσης.

Leasing – προβλέψιμο κόστος και φορολογική διαφάνεια

Το leasing (μακροχρόνια μίσθωση) διατίθεται πλέον ακόμη και με μηδενική προκαταβολή από μεγάλους παρόχους (π.χ. AVIS ή Hertz) και καλύπτει συνήθως ασφάλεια, service, τέλη κυκλοφορίας και οδική βοήθεια, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα. Για τις επιχειρήσεις, αποτελεί λειτουργική δαπάνη, άρα εκπίπτει φορολογικά. Επιτρέπει συχνή ανανέωση στόλου, χωρίς δέσμευση κεφαλαίου.

Ωστόσο, υπάρχουν σημεία προσοχής:

  • Περιορισμός χιλιομέτρων – υπέρβαση χρεώνεται.
  • Εξαγορά στο τέλος δεν είναι πάντα συμφέρουσα.
  • Η παροχή σε είδος παραμένει για τον εργαζόμενο, εφόσον έχει προσωπική χρήση.
Κριτήριο Αγορά Αυτοκινήτου Leasing / Μίσθωση
Αρχικό κεφάλαιο Υψηλό (αγορά ή δάνειο) Συχνά μηδενικό
Μηνιαία δέσμευση Μεταβλητή (δόση + συντήρηση) Σταθερή (περιλαμβάνει κόστη λειτουργίας)
Φορολογία παροχής σε είδος Ισχύει αν υπάρχει προσωπική χρήση Ισχύει εξίσου, ανεξάρτητα από τρόπο απόκτησης
Υπολειμματική αξία Στον ιδιοκτήτη Στον πάροχο, εκτός αν υπάρξει έξτρα εξαγορά
Συντήρηση / ασφάλιση Σε ευθύνη της εταιρείας Περιλαμβάνονται στο μίσθωμα (λειτουργικό leasing)
Ευελιξία αλλαγής οχήματος Περιορισμένη Υψηλή – δυνατότητα ανανέωσης κάθε 3-5 έτη

Πότε συμφέρει η κάθε επιλογή

  • Το  leasing συμφέρει όταν:
  1. Το κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να παραμείνει ρευστό.
  2. Επιθυμείται νέα τεχνολογία (PHEV, EV) χωρίς το ρίσκο της μεταπωλητικής αξίας.
  3. Η φορολογία παροχής σε είδος είναι χαμηλή λόγω χαμηλών εκπομπών CO₂.
  • Η αγορά συμφέρει όταν:
  1. Το όχημα προορίζεται για χρήση άνω των 6-7 ετών.
  2. Υπάρχει ανάγκη προσαρμογής/branding (π.χ. επαγγελματικά VAN).
  3. Υπολογίζεται απόσβεση και μεταπώληση μεταγενέστερα.

Τι κρατάμε;

  • Η παροχή σε είδος φορολογείται το ίδιο, είτε μέσω leasing είτε αγοράς — δεν αλλάζει η επιβάρυνση για τον εργαζόμενο από τον τρόπο απόκτησης.
  • Το leasing προσφέρει ρευστότητα και προβλέψιμο κόστος χρήσης, όμως η εξαγορά στο τέλος χρειάζεται προσοχή.
  • Η αγορά συμφέρει μόνο όταν υπάρχει πρόθεση μακροχρόνιας διακράτησης ή αξιοποίησης μέσω απόσβεσης.
  • Για ηλεκτρικά / plug-in υβριδικά, το leasing συνδυασμένο με χαμηλή παροχή σε είδος αποτελεί σήμερα την πιο φορολογικά έξυπνη λύση στην Ελλάδα.

Τεκμήρια αυτοκινήτων: «Κούρεμα» που φτάνει σχεδόν το 74% – Αναλυτικοί πίνακες

Έτσι θα πάρεις τετρακίνητο υβριδικό Jeep με κατανάλωση κάτω από 2 lt/100km και όφελος 10.000 ευρώ

Μη χρήση κράνους / ζώνης: Πόσο είναι το πρόστιμο και για πόσο σου παίρνουν το δίπλωμα;

Θέμης Θεοδωρόπουλος




