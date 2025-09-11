Έτσι θα ρυθμίζεις πάντα σωστά την πίεση των ελαστικών στο αυτοκίνητο σου

Οι τρεις κανόνες για τις σωστέ πιέσεις στα ελαστικά, ώστε να έχεις το μέγιστο της οδική συμπεριφοράς, άνεση και κυρίως ασφάλεια

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής με τον δρόμο – η κατάστασή τους καθορίζει την ασφάλεια

Η σωστή πίεση είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα ή τη φθορά τους

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες για τη μέτρηση και τη ρύθμιση της πίεσης

Όσο καλό, γρήγορο και τεχνολογικά προηγμένο και αν είναι ένα αυτοκίνητο, ο μόνος τρόπος για να αναδείξει αυτές τις ποιότητες του είναι το σημείο της επαφής του με τον δρόμο, δηλαδή τα ελαστικά. Άπαξ και τα ελαστικά είναι φθαρμένα ή ακατάλληλα, όλα αυτά πάνε… στράφι. Υπάρχει όμως και άλλη μια πολύ σημαντική συνισταμένη που αφορά τα ελαστικά και αυτή είναι η πίεση τους, της οποίας οι μεταβολές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διαφορές στη αίσθηση, στην συμπεριφορά και εν τέλει, στην ασφάλεια.

Ακολουθούν τρεις «all weather» βασικοί κανόνες σχετικά με τις πιέσεις των ελαστικών και ναι, υπάρχει ειδική αναφορά στο καλοκαίρι:

Κανόνας 1ος: Οι σωστές πιέσεις των ελαστικών είναι αυτές που αναφέρει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, όχι ο κατασκευαστής των ελαστικών

Πρόκειται για δυο διαφορετικά πράγματα. Η εκάστοτε αυτοκινητοβιομηχανία έχει πάρει έγκριση για την κυκλοφορία των μοντέλων της με συγκεκριμένους τύπους ελαστικών και αυτή ορίζει τις ιδανικές πιέσεις για τα λάστιχα, προκειμένου το όποιο όχημα της να συμπεριφέρεται σωστά και να είναι ασφαλές στο δρόμο. Oι ιδανικές πιέσεις, αναγράφονται σε ένα πίνακα ο οποίος συνήθως βρίσκεται τα πλαϊνά των πορτών του αυτοκινήτου ή στις κολώνες του αμαξώματος.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε που βρίσκεται ο πίνακας αυτός και να ακολουθείτε ευλαβικά τις τιμές που ορίζει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, στον πίνακα παρατίθενται οι πιέσεις των ελαστικών αναλόγως του φορτίου που έχει το αυτοκίνητο, συνήθως με απεικονίσεις αριθμού επιβατών και αποσκευών. Τώρα σε ότι αφορά στις πιέσεις που αναγράφονται στα πλαϊνά των ελαστικών, αυτές αφορούν τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές για τις οποίες ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το προϊόν του θα λειτουργεί σωστά. Δεν πρέπει να συγχέονται σε καμία περίπτωση με τις προτεινόμενες πιέσεις για το δικό σας όχημα.

Κανόνας 2ος: Την πίεση των ελαστικών την μετράμε πάντα με τα ελαστικά κρύα και κάνοντας χρήση αξιόπιστων μέσων

Το «κρύα» σημαίνει στην αρχή της όποιας διαδρομής μας και όχι κατά την διάρκειά αυτής ή στο τέλος της. Ένα στοιχείο που θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη είναι ότι οι μετρητές αέρα στα βενζινάδικα δεν είναι και ότι καλύτερο από άποψη ακρίβειας και αξιοπιστίας στις μετρήσεις. Έχουν «λιώσει» στη χρήση και ενδέχεται να μην έχουν καλιμπραριστεί ποτέ, αποκλίνοντας κατά πολύ στις ενδείξεις τους.

Μια καλή και οικονομική λύση είναι να προμηθευτείτε έναν μηχανικό / αναλογικό μετρητή πίεσης των ελαστικών και να συμβουλεύσετε αυτόν. Καλό θα είναι επίσης να έχετε ένα συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων στο οποίο τσεκάρετε τις πιέσεις στα ελαστικά σας. Μάλιστα αν έχετε καταγράψει με τον δικό σας μετρητή πίεσης το πόσο αποκλίνει αυτός του βενζινάδικου, θα έχετε μια σαφώς καλύτερη ιδέα για τον πώς να τον χρησιμοποιείτε.

Κανόνας 3ος: Δεν αυξομειώνουμε πιέσεις αναλόγως της εποχής

Υπάρχει ένας μύθος που θέλει το καλοκαίρι να μειώνουμε τις προτεινόμενες από τον κατασκευαστή πιέσεις στα ελαστικά, προκειμένου να αντισταθμιστεί η «διόγκωση» του αέρα στο εσωτερικό τους, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Κανείς δεν αμφισβητεί την φυσική βέβαια αλλά ο γενικός κανόνας είναι ότι για κάθε 10°C που προστίθενται στο θερμόμετρο, η αύξηση στην πίεση των ελαστικών μας είναι 1 psi. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μεταξύ μιας τυπικής χειμωνιάτικης ημέρας με 10°C και των «θέλω να βγάλω την πέτσα μου» 40αριών, η διαφορά στην πίεση των ελαστικών είναι 3 psi, τα οποία δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν «προαιρετικά».

Για άλλη μια φορά θα πρέπει να ανατρέξουμε στον πίνακα του κατασκευαστή με τις πιέσεις των ελαστικών. Δεν έχουμε συναντήσει ούτε μια φορά ένδειξη με προτεινόμενες πιέσεις «winter / summer», οπότε γιατί να το πράξετε εσείς; Πέραν αυτών, τα ελαστικά ζεσταίνονται ούτως η άλλως από την τριβή κατά την κύλιση τους και η θερμοκρασία τους μεταβάλλεται ακόμα και τον χειμώνα αρκετά. Οι αυξομειώσεις στις πιέσεις που προκαλούνται από αυτό, έχουν ληφθεί υπόψη από τους κατασκευαστές των αυτοκινήτων και των ελαστικών και είναι εντός το ορίων αντοχής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών και το καλοκαίρι, γίνεται όταν αυτά είναι κρύα. Αν διαπιστωθεί ότι έχουν υπερβεί τις προτεινόμενες πιέσεις του κατασκευαστή, αφαιρούμε αέρα. Απλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται προληπτικά.

Τι κρατάμε

Ακολουθούμε πάντα τις πιέσεις που δίνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, όχι του ελαστικού.

Μετράμε την πίεση μόνο όταν τα ελαστικά είναι κρύα, κατά προτίμηση με δικό μας αξιόπιστο μετρητή.

Δεν βασιζόμαστε στους μετρητές των βενζινάδικων, εκτός αν ξέρουμε την απόκλισή του.

Δεν μειώνουμε τις πιέσεις το καλοκαίρι – οι κατασκευαστές έχουν ήδη λάβει υπόψη τις θερμοκρασιακές μεταβολές

Ελέγχουμε συχνά τις πιέσεις και αφαιρούμε αέρα μόνο αν ξεπερνούν τις προτεινόμενες τιμές

Αγορά αυτοκινήτου: Το καύσιμο που προτιμούν οι Έλληνες το 2025

Το Ford Focus επιστρέφει ως SUV – Δες πότε

Στην Ελλάδα η φθηνότερη έκδοση του νέου FIAT Grande Panda – Τιμή κάτω από 17.000 ευρώ