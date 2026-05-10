Έξυπνες κάμερες: Με γράφει αν περάσω με πορτοκαλί;

Το πορτοκαλί φανάρι δεν σημαίνει «προλαβαίνω». Δες τι ορίζει ο ΚΟΚ, πότε πρέπει να σταματήσεις και πότε κινδυνεύεις με κλήση από κάμερα.

Το πορτοκαλί φανάρι είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη ένδειξη στους ελληνικούς δρόμους. Πολλοί οδηγοί το αντιμετωπίζουν σαν «τελευταία ευκαιρία» για να περάσουν, ενώ στην πραγματικότητα ο ΚΟΚ λέει κάτι πολύ διαφορετικό. Με τις έξυπνες κάμερες να αυξάνονται σε διασταυρώσεις και σημεία υψηλής επικινδυνότητας, η απορία γίνεται ακόμη πιο πρακτική: αν περάσω με πορτοκαλί, με γράφει η κάμερα;

Η σωστή απάντηση είναι ότι το πορτοκαλί, που στον ΚΟΚ αναφέρεται ως κίτρινο, δεν έχει την ίδια νομική σημασία με το κόκκινο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να το αγνοεί. Το σταθερό κίτρινο φως σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, εκτός αν βρίσκεται τόσο κοντά στον σηματοδότη ώστε να μην μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια.

Τι λέει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί φανάρι

Στην καθημερινή γλώσσα το λέμε πορτοκαλί, όμως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας χρησιμοποιεί τον όρο κίτρινο φως.

Για το σταθερό κίτρινο φως, ο ΚΟΚ προβλέπει ότι ο οδηγός σταματά όπως και στο κόκκινο, εκτός αν είναι τόσο κοντά στον σηματοδότη ώστε η ακινητοποίηση να μην μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Αυτό σημαίνει ότι το πορτοκαλί δεν είναι σήμα επιτάχυνσης. Είναι προειδοποίηση ότι έρχεται κόκκινο και ότι πρέπει να σταματήσεις, εφόσον μπορείς να το κάνεις χωρίς απότομο και επικίνδυνο φρενάρισμα.

Άρα, η κάμερα γράφει στο πορτοκαλί;

Οι κάμερες που έχουν ως αντικείμενο την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη στοχεύουν στην καταγραφή της διέλευσης όταν το φανάρι είναι κόκκινο. Με βάση το νομικό πλαίσιο, η σοβαρή και βασική παράβαση που ενδιαφέρει σε αυτό το σύστημα είναι η είσοδος στον κόμβο με ερυθρό.

Αν το όχημα περάσει τη γραμμή διακοπής πορείας ενώ το φανάρι είναι ακόμη κίτρινο, δεν πρόκειται για παραβίαση κόκκινου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πέρασμα με κίτρινο είναι σωστό. Αν ο οδηγός μπορούσε να σταματήσει με ασφάλεια και επέλεξε να επιταχύνει, τότε παραβιάζει την υποχρέωση που προβλέπει ο ΚΟΚ για το σταθερό κίτρινο φως.

Στην πράξη, το κρίσιμο σημείο είναι η γραμμή διακοπής πορείας. Αν την περάσεις αφού το φανάρι έχει γίνει κόκκινο, τότε μπαίνεις σε σαφώς διαφορετική κατηγορία κινδύνου και παράβασης.

Το μεγάλο λάθος: «Πάτησα γκάζι για να προλάβω»

Αυτό είναι το πιο συχνό και πιο επικίνδυνο λάθος. Ο οδηγός βλέπει πορτοκαλί και αντί να αξιολογήσει αν μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια, πατάει γκάζι για να περάσει. Έτσι όμως αυξάνει την ταχύτητα ακριβώς πριν από μια διασταύρωση, δηλαδή στο σημείο όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα σύγκρουσης με άλλο όχημα, πεζό ή δίκυκλο.

Το πορτοκαλί υπάρχει για να δώσει χρόνο αντίδρασης. Δεν υπάρχει για να μετατρέψει τη διασταύρωση σε αγώνα πρόβλεψης.

Πότε επιτρέπεται να συνεχίσεις στο πορτοκαλί

Υπάρχει μία βασική περίπτωση όπου ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει. Όταν βρίσκεται τόσο κοντά στο φανάρι ώστε δεν μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια.

Για παράδειγμα, αν κινείσαι με νόμιμη ταχύτητα, είσαι πολύ κοντά στη γραμμή και το απότομο φρενάρισμα θα δημιουργούσε κίνδυνο για εσένα ή για το όχημα που ακολουθεί, τότε ο ΚΟΚ προβλέπει αυτή την εξαίρεση.

Αυτό όμως δεν καλύπτει τον οδηγό που βρίσκεται αρκετά μέτρα πίσω, βλέπει το πορτοκαλί και αποφασίζει να επιταχύνει. Εκεί δεν μιλάμε για αδυναμία ασφαλούς στάσης. Μιλάμε για συνειδητή προσπάθεια να προλάβει το κόκκινο.

Τι γίνεται αν περάσω με πορτοκαλί αλλά γίνει κόκκινο ενώ είμαι στη διασταύρωση;

Αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα. Αν έχεις περάσει νόμιμα τη γραμμή διακοπής πορείας όσο το φανάρι ήταν ακόμη κίτρινο και δεν μπορούσες να σταματήσεις με ασφάλεια, τότε δεν είναι το ίδιο με το να μπεις στον κόμβο αφού έχει ανάψει κόκκινο.

Το κρίσιμο είναι η στιγμή που το όχημα περνά τη γραμμή. Αν όμως φτάνεις στο φανάρι, ανάβει κίτρινο, έχεις χώρο να σταματήσεις και συνεχίζεις, τότε δεν οδηγείς σύμφωνα με την υποχρέωση του ΚΟΚ.

Τι γίνεται με το αναβοσβήνον πορτοκαλί;

Το αναβοσβήνον κίτρινο έχει διαφορετική σημασία. Ο ΚΟΚ προβλέπει ότι όταν υπάρχει απλό ή διπλό κίτρινο φως που αναβοσβήνει, ο οδηγός ανακόπτει ταχύτητα, προχωρά με ιδιαίτερη προσοχή και παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς και στα οχήματα.

Άρα, το αναβοσβήνον πορτοκαλί δεν σημαίνει «περνάω ελεύθερα». Σημαίνει ότι πρέπει να κινηθείς προσεκτικά και να σεβαστείς την προτεραιότητα.

Τι πρόστιμο προβλέπεται

Για τη φωτεινή σηματοδότηση, ο νέος ΚΟΚ κατατάσσει γενικά τις παραβάσεις του άρθρου 9 στην κατηγορία Ε1-Α, η οποία προβλέπει πρόστιμο 30 ευρώ. Θυμίζουμε ότι το κόκκινο ανεβαίνει στα 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Με απλά λόγια:

Η παραβίαση υποχρέωσης στο σταθερό κίτρινο φως δεν είναι ίδια με την παραβίαση κόκκινου.

Η είσοδος με κόκκινο είναι σοβαρότερη παράβαση.

Σε κάθε περίπτωση, το πορτοκαλί δεν είναι «ελεύθερο πέρασμα».

Μπορεί να με γράψει η κάμερα αν σταματήσω μετά τη γραμμή;

Ναι, αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Στο κόκκινο, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας. Αν δεν υπάρχει τέτοια, πρέπει να σταματήσει σε αρκετή απόσταση από τον σηματοδότη ώστε να τον βλέπει καθαρά. Ο ΚΟΚ αναφέρει επίσης ότι ο οδηγός δεν πρέπει να εισέρχεται στον κόμβο ούτε να κινείται πάνω σε διαβάσεις πεζών όταν ο σηματοδότης είναι κόκκινος.

Άρα, το «σταμάτησα, αλλά λίγο πιο μπροστά» δεν είναι πάντα αθώο. Αν το όχημα περάσει τη γραμμή και πατήσει διάβαση ή μπει στον κόμβο, μπορεί να θεωρηθεί παράβαση, ανάλογα με τα δεδομένα του σημείου και την καταγραφή.

Το άλλο λάθος: Μπαίνω στον κόμβο ενώ δεν χωράω να περάσω

Υπάρχει και μια άλλη παγίδα. Ακόμη και αν το φανάρι είναι πράσινο, ο οδηγός δεν πρέπει να εισέρχεται στον κόμβο όταν η κυκλοφορία είναι τόσο πυκνή ώστε υπάρχει κίνδυνος να μείνει μέσα στη διασταύρωση. Ο ΚΟΚ το αναφέρει ρητά: απαγορεύεται η είσοδος στον κόμβο, ακόμη και αν οι φωτεινοί σηματοδότες το επιτρέπουν, όταν υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει το όχημα στη διασταύρωση λόγω κυκλοφορίας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σημεία με κάμερες, διαβάσεις και έντονη κυκλοφορία. Το να «μπω γιατί έχω πράσινο» δεν αρκεί αν τελικά μπλοκάρω τη διασταύρωση.

Πώς πρέπει να οδηγείς όταν βλέπεις πορτοκαλί

Η σωστή συμπεριφορά είναι απλή:

Αν μπορείς να σταματήσεις ομαλά και με ασφάλεια, σταματάς.

Αν είσαι πολύ κοντά και το φρενάρισμα θα ήταν επικίνδυνο, συνεχίζεις με προσοχή.

Δεν επιταχύνεις για να προλάβεις.

Δεν μπαίνεις σε διασταύρωση αν δεν έχεις χώρο να την περάσεις.

Δεν σταματάς πάνω σε διάβαση.

Δεν περνάς τη γραμμή διακοπής πορείας όταν έχει ήδη ανάψει κόκκινο.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην οδήγηση με πρόβλεψη και στην οδήγηση με ρίσκο.

Τι κρατάμε;

Το «πορτοκαλί» στον ΚΟΚ αναφέρεται ως κίτρινο φως .

. Στο σταθερό κίτρινο, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, εκτός αν βρίσκεται τόσο κοντά ώστε δεν μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια.

Το πορτοκαλί δεν σημαίνει «πατάω γκάζι για να προλάβω».

Αν περάσεις τη γραμμή αφού έχει ανάψει κόκκινο, μιλάμε για παραβίαση ερυθρού.

Το αναβοσβήνον κίτρινο σημαίνει μειώνω ταχύτητα, περνάω με προσοχή και παραχωρώ προτεραιότητα.

Η γενική παράβαση φωτεινής σηματοδότησης, όπου δεν πρόκειται για κόκκινο, κατατάσσεται στην Ε1-Α , με πρόστιμο 30 ευρώ .

, με πρόστιμο . Ακόμη και με πράσινο, δεν μπαίνεις σε διασταύρωση αν δεν υπάρχει χώρος να την περάσεις.

Πηγές

Ν. 5209/2025, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, gov.gr / Θυρίδα Πολίτη, support.gov.gr