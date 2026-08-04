Έξυπνες κάμερες: Πέρασα με πράσινο φανάρι αλλά κόλλησα στη διασταύρωση – Με γράφει;

Το πράσινο φανάρι δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εισέλθουμε υποχρεωτικά στη διασταύρωση. Αν η έξοδος είναι μπλοκαρισμένη, ο οδηγός πρέπει να περιμένει πίσω από τη γραμμή διακοπής.

Πρόκειται για μια εικόνα που επαναλαμβάνεται καθημερινά στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Το φανάρι ανάβει πράσινο, τα αυτοκίνητα ξεκινούν, αλλά λίγα μέτρα παρακάτω η κυκλοφορία είναι ακινητοποιημένη. Ο οδηγός προχωρά θεωρώντας ότι έχει προτεραιότητα και τελικά μένει σταματημένος στο κέντρο της διασταύρωσης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το φανάρι αλλάζει. Τα οχήματα της κάθετης οδού αποκτούν πράσινο, αλλά δεν μπορούν να κινηθούν επειδή ο κόμβος παραμένει κλειστός.

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι εύλογο: αφού πέρασα με πράσινο, μπορούν οι έξυπνες κάμερες να με γράψουν;

Η απάντηση χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση. Εφόσον το αυτοκίνητο πέρασε τη γραμμή διακοπής όσο το φανάρι ήταν πράσινο, δεν έχει πραγματοποιηθεί απαραίτητα παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Ο οδηγός, όμως, μπορεί να έχει διαπράξει διαφορετική παράβαση, επειδή εισήλθε στη διασταύρωση χωρίς να υπάρχει αρκετός χώρος για να την εγκαταλείψει.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ;

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ότι ο οδηγός δεν πρέπει να εισέρχεται σε έναν ισόπεδο οδικό κόμβο, ακόμη και αν το επιτρέπει ο φωτεινός σηματοδότης, όταν η κυκλοφορία είναι τόσο πυκνή ώστε υπάρχει κίνδυνος να ακινητοποιηθεί μέσα στη διασταύρωση. Με απλά λόγια, πριν ξεκινήσει ο οδηγός πρέπει να ελέγξει όχι μόνο το χρώμα του φαναριού, αλλά και το σημείο στο οποίο πρόκειται να καταλήξει. Αν απέναντι δεν υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να χωρέσει ολόκληρο το όχημα, πρέπει να παραμείνει πίσω από τη γραμμή, ακόμη και όταν το φανάρι είναι πράσινο. Το ίδιο ισχύει ανεξάρτητα από το αν οι οδηγοί που ακολουθούν κορνάρουν ή πιέζουν το προπορευόμενο όχημα να ξεκινήσει. Το πράσινο φανάρι, επομένως, δεν αποτελεί εντολή υποχρεωτικής διέλευσης. Επιτρέπει στον οδηγό να προχωρήσει μόνο εφόσον μπορεί να ολοκληρώσει την κίνησή του χωρίς να αποκλείσει τη διασταύρωση, μια διάβαση πεζών ή τις λωρίδες της κάθετης κυκλοφορίας.

Ποιο είναι το πρόστιμο;

Η είσοδος σε διασταύρωση όταν υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει το όχημα ακινητοποιημένο στο εσωτερικό της αποτελεί ξεχωριστή παράβαση από την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Με βάση τον νέο ΚΟΚ, η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β και προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Η κύρωση είναι ιδιαίτερα αυστηρή, καθώς ένα όχημα που παραμένει μέσα σε έναν κόμβο μπορεί να προκαλέσει γενικευμένο κυκλοφοριακό μπλοκάρισμα, να εμποδίσει την κίνηση λεωφορείων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης ή να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και δικυκλιστές. Το γεγονός ότι ο οδηγός πέρασε με πράσινο δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να διατηρήσει ελεύθερη τη διασταύρωση.

Μπορεί να με καταγράψει αυτόματα η έξυπνη κάμερα;

Οι νέες έξυπνες κάμερες έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, τη μη χρήση ζώνης ή κράνους και την παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδα. Η παραμονή ενός οχήματος μέσα σε διασταύρωση λόγω μποτιλιαρίσματος δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, στις βασικές παραβάσεις που ανακοινώθηκε ότι εντοπίζονται και βεβαιώνονται αυτοματοποιημένα από το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο που πέρασε τη γραμμή διακοπής με πράσινο δεν πρέπει να καταγραφεί ως παραβάτης κόκκινου μόνο και μόνο επειδή το φανάρι άλλαξε όσο βρισκόταν στο εσωτερικό του κόμβου. Οι κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη εξετάζουν τη στιγμή κατά την οποία το όχημα περνά τη γραμμή διακοπής. Εάν η διέλευση πραγματοποιήθηκε με πράσινο, δεν στοιχειοθετείται από μόνη της παραβίαση κόκκινου. Αυτό, όμως, δεν καθιστά νόμιμη την παρεμπόδιση της διασταύρωσης. Η παράβαση μπορεί να διαπιστωθεί από αστυνομικό της Τροχαίας ή μέσω διαθέσιμου οπτικού υλικού, εφόσον προκύπτει ότι ο οδηγός εισήλθε στον κόμβο ενώ η έξοδός του ήταν ήδη εμφανώς μπλοκαρισμένη.

Τι γίνεται αν η κίνηση σταματήσει ξαφνικά;

Καθοριστική είναι η κατάσταση που επικρατούσε τη στιγμή που το όχημα εισήλθε στη διασταύρωση. Αν η ουρά ήταν ήδη ακινητοποιημένη και ήταν εμφανές ότι δεν υπήρχε αρκετός χώρος απέναντι, ο οδηγός δεν έπρεπε να ξεκινήσει. Στην περίπτωση αυτή, το ότι το φανάρι ήταν πράσινο δεν αποτελεί δικαιολογία. Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία η έξοδος ήταν ελεύθερη, η κυκλοφορία κινούνταν κανονικά και στη συνέχεια προέκυψε κάποιο απρόβλεπτο περιστατικό. Για παράδειγμα, μπορεί να ακινητοποιήθηκε ξαφνικά ένα προπορευόμενο όχημα, να συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα ή να εμφανίστηκε κάποιο έκτακτο εμπόδιο. Δεν θεωρείται επομένως ότι κάθε οδηγός που βρέθηκε προσωρινά μέσα σε μια διασταύρωση έχει αυτομάτως διαπράξει παράβαση. Εξετάζεται αν, κατά την είσοδό του στον κόμβο, μπορούσε εύλογα να προβλέψει ότι δεν θα κατάφερνε να περάσει.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός;

Ο ασφαλέστερος κανόνας είναι απλός: δεν περνάμε τη γραμμή αν δεν βλέπουμε ελεύθερο χώρο μετά τη διασταύρωση. Δεν αρκεί να χωρά το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να περάσει ολόκληρο το όχημα, χωρίς να παραμείνει πάνω σε διάβαση πεζών, ποδηλατική διάβαση ή λωρίδα της κάθετης κυκλοφορίας. Εφόσον η κίνηση μπροστά έχει σταματήσει, περιμένουμε πίσω από τη γραμμή ακόμη και αν το φανάρι είναι πράσινο. Όταν δημιουργηθεί αρκετός χώρος, μπορούμε να προχωρήσουμε, εφόσον βέβαια ο σηματοδότης εξακολουθεί να επιτρέπει τη διέλευση. Αν έχουμε ήδη εισέλθει στη διασταύρωση και η κυκλοφορία σταματήσει, πρέπει να απομακρυνθούμε από τον κόμβο μόλις αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Δεν πρέπει να κάνουμε επικίνδυνους ελιγμούς, να κινηθούμε προς τα πίσω χωρίς ορατότητα ή να πιέσουμε το προπορευόμενο όχημα δημιουργώντας κίνδυνο σύγκρουσης.

Δεν είναι το ίδιο με την αναμονή για αριστερή στροφή

Η αναμονή μέσα σε διασταύρωση για την πραγματοποίηση αριστερής στροφής δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Ένας οδηγός μπορεί να έχει εισέλθει νόμιμα στον κόμβο με πράσινο και να περιμένει να περάσουν τα οχήματα που κινούνται από την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν το φανάρι αλλάξει, πρέπει να ολοκληρώσει τη στροφή του και να εγκαταλείψει τη διασταύρωση με ασφάλεια. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο οδηγός εισέρχεται σε μια διασταύρωση ενώ ο δρόμος στον οποίο θέλει να συνεχίσει είναι ήδη μπλοκαρισμένος και δεν υπάρχει χώρος για το όχημά του.

Τελικά, με γράφει ή όχι;

Εάν πέρασες τη γραμμή με πράσινο, δεν έχεις διαπράξει αυτομάτως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, ακόμη και αν το φανάρι έγινε κόκκινο όσο βρισκόσουν μέσα στη διασταύρωση. Αν όμως εισήλθες ενώ ήταν ήδη εμφανές ότι δεν μπορούσες να βγεις από την άλλη πλευρά, έχεις παραβιάσει διαφορετική διάταξη του ΚΟΚ. Για την παράβαση αυτή προβλέπονται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Με τα σημερινά δεδομένα, η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν συγκαταλέγεται στις βασικές παραβάσεις που οι έξυπνες κάμερες βεβαιώνουν αυτόματα. Μπορεί, όμως, να διαπιστωθεί από την Τροχαία ή μέσω οπτικού υλικού. Το συμπέρασμα είναι σαφές: το πράσινο φανάρι μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε, αλλά μόνο όταν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος ώστε να περάσουμε ολόκληρη τη διασταύρωση.

Τι κρατάμε;