Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; – Τι γίνεται με το πορτοκαλί;

Έχεις σταματήσει ποτέ «λίγο πιο μπροστά» σε φανάρι για να βλέπεις καλύτερα; Αν ναι, με τις έξυπνες κάμερες αυτό μπορεί να σου κοστίσει.

Γιατί πλέον δεν καταγράφεται μόνο το αν πέρασες με κόκκινο, αλλά και το πού ακριβώς βρίσκεται το αυτοκίνητό σου τη στιγμή που αλλάζει το φανάρι. Οι σύγχρονες κάμερες δεν λειτουργούν με τη λογική «πέρασε ή δεν πέρασε το κόκκινο». Αναγνωρίζουν τη θέση του οχήματος, τη χρονική στιγμή που αλλάζει το φανάρι και τη σχέση του αυτοκινήτου με τη διάβαση πεζών. Με απλά λόγια, δεν καταγράφουν μόνο την κίνηση, αλλά και τη στάση. Αν ένα όχημα βρίσκεται σε σημείο που δεν επιτρέπεται, αυτό από μόνο του αρκεί για να θεωρηθεί παράβαση. Εδώ βρίσκεται και η ουσία. Το σύστημα δεν προσπαθεί να καταλάβει την πρόθεση του οδηγού. Καταγράφει το αποτέλεσμα.

Όλη η «ιστορία» παίζεται σε λίγα μέτρα ασφάλτου. Η γραμμή στάσης πριν από τη διάβαση είναι το όριο που δεν πρέπει να περάσεις όταν το φανάρι είναι κόκκινο. Αν το αυτοκίνητο σταματήσει πάνω στη διάβαση, ακόμα κι αν δεν κινείται, αυτό θεωρείται ότι έχει καταλάβει χώρο που ανήκει στους πεζούς. Και αυτό είναι παράβαση. Είναι κάτι που στην πράξη συμβαίνει καθημερινά. Σταματάς λίγο πιο μπροστά για καλύτερη ορατότητα, ή επειδή το φρενάρισμα έγινε αργά. Μέχρι τώρα ήταν απλώς λάθος συνήθεια. Με τις έξυπνες κάμερες, γίνεται καταγεγραμμένη παράβαση.

Εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν. Το ότι σταμάτησες, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σταμάτησες σωστά. Αν έχεις ήδη περάσει τη γραμμή και βρίσκεσαι πάνω στη διάβαση όταν το φανάρι είναι κόκκινο, το σύστημα το καταγράφει ως παράβαση, ακόμη κι αν δεν κινείσαι καθόλου. Με άλλα λόγια, η παράβαση δεν είναι μόνο η κίνηση με κόκκινο. Είναι και η λάθος θέση. Και αυτό αλλάζει εντελώς το πώς πρέπει να προσεγγίζεις ένα φανάρι.

Τι γίνεται με το πορτοκαλί;

Το πορτοκαλί είναι ίσως το πιο παρεξηγημένο χρώμα στο φανάρι. Για πολλούς οδηγούς σημαίνει «πρόλαβε». Στην πραγματικότητα όμως σημαίνει «ετοιμάσου να σταματήσεις». Η βασική αρχή είναι απλή. Αν μπορείς να σταματήσεις με ασφάλεια πριν τη γραμμή, πρέπει να το κάνεις. Αν είσαι ήδη πολύ κοντά και το φρενάρισμα θα ήταν επικίνδυνο, τότε επιτρέπεται να συνεχίσεις. Εδώ όμως έρχεται η λεπτομέρεια που αλλάζει τα πάντα. Οι κάμερες δεν λειτουργούν με βάση το τι ένιωσες εκείνη τη στιγμή, αλλά με βάση το τι κατέγραψαν. Αν φανεί ότι υπήρχε απόσταση και χρόνος για να σταματήσεις και δεν το έκανες, τότε η συμπεριφορά σου μπορεί να αξιολογηθεί ως παράβαση. Στην πράξη, το πορτοκαλί δεν είναι «ασφαλής ζώνη». Είναι η τελευταία προειδοποίηση πριν το κόκκινο.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Οι έξυπνες κάμερες δεν συγχωρούν τις «γκρίζες» συμπεριφορές που είχαμε συνηθίσει. Δεν έχει σημασία αν δεν πέρασες με κόκκινο. Αν έχεις σταματήσει σε λάθος σημείο, καταγράφεται. Δεν έχει σημασία αν «πρόλαβες» το πορτοκαλί. Αν έπρεπε να σταματήσεις και δεν το έκανες, αυτό φαίνεται. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ για τον οδηγό. Ότι πλέον δεν κρίνεται η πρόθεση, αλλά το αποτέλεσμα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η σωστή οδήγηση δεν είναι θέμα εμπειρίας, αλλά ακρίβειας. Και το περιθώριο λάθους γίνεται πολύ μικρότερο.

Tι κρατάμε;