Φαρμακείο αυτοκινήτου: Λήγουν οι γάζες και τα υλικά του; Τι πρέπει να αντικαταστήσεις

Οι γάζες και οι επίδεσμοι δεν μένουν χρήσιμοι για πάντα, ενώ από το 2027 αλλάζουν και οι προδιαγραφές για το φαρμακείο αυτοκινήτου – Τι πρέπει να ελέγξει κάθε οδηγός

Το φαρμακείο αυτοκινήτου είναι από εκείνα τα αντικείμενα που οι περισσότεροι οδηγοί θυμούνται μόνο όταν το χρειαστούν. Μπορεί να βρίσκεται για χρόνια στο πορτμπαγκάζ, χωρίς κανείς να ελέγξει αν οι γάζες, οι επίδεσμοι και τα υπόλοιπα υλικά εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για χρήση.

Κι όμως, τα υλικά του φαρμακείου έχουν ημερομηνίες λήξης και πρέπει να αντικαθίστανται. Μάλιστα, η νέα ελληνική νομοθεσία είναι πλέον σαφής ως προς αυτό.

Τι ισχύει για τις γάζες και τους επιδέσμους

Η νέα Υπουργική Απόφαση, Δ30/45652/2026, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές του κιβωτίου πρώτων βοηθειών, αναφέρει ρητά ότι όλα τα υλικά πρέπει να βρίσκονται εντός της ημερομηνίας λήξης τους και να είναι σε καλή κατάσταση. Για τα αποστειρωμένα υλικά, όπως οι γάζες και οι αποστειρωμένοι επίδεσμοι, υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Η απόφαση αναφέρει ότι φέρουν ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης, η οποία είναι συνήθως 5 χρόνια. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας πρέπει να αντικαθίστανται.

Ο λόγος είναι ότι η πάροδος του χρόνου μπορεί να επηρεάσει τη συσκευασία τους και, κατ’ επέκταση, τη διατήρηση της στειρότητας. Επομένως, δεν έχει σημασία μόνο αν η γάζα «φαίνεται καλή». Αν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο υλικό του φαρμακείου έχει λήξει.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το νέο φαρμακείο

Από 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται σε ισχύ η νέα υποχρέωση για τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των δικύκλων. Το κιβώτιο πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του DIN 13164:2022 ή ισοδύναμου προτύπου ISO.

Μεταξύ άλλων, το προβλεπόμενο περιεχόμενο περιλαμβάνει:

ισοθερμική κουβέρτα

λευκοπλάστη

σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων

αποστειρωμένους ατομικούς επιδέσμους σε διαφορετικά μεγέθη

αποστειρωμένη γάζα για εγκαύματα

επιθέματα πληγών

ελαστικούς και τριγωνικό επίδεσμο

ψαλίδι πρώτων βοηθειών

τέσσερα ζευγάρια γάντια μιας χρήσης

δύο υγρά μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος

δύο ιατρικές μάσκες

οδηγίες πρώτων βοηθειών

Το DIN 13164:2022 είναι το ισχύον πρότυπο για τα κιβώτια πρώτων βοηθειών που προορίζονται για μηχανοκίνητα οχήματα και καθορίζει τόσο τα χαρακτηριστικά του κιβωτίου όσο και το περιεχόμενό του.

Δεν αρκεί να υπάρχει απλώς στο πορτμπαγκάζ

Η νομοθεσία προβλέπει ότι το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα και άμεσα προσβάσιμο σημείο μέσα στο αυτοκίνητο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση. Δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο ή να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση άλλων αντικειμένων.

Παράλληλα, ό,τι χρησιμοποιείται από το περιεχόμενό του πρέπει να αναπληρώνεται αμέσως. Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι το φαρμακευτικό υλικό πρέπει, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διατήρησης στο αυτοκίνητο και κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, να ανανεώνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα από δύο χρόνια.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Επομένως, το φαρμακείο δεν είναι κάτι που αγοράζουμε μία φορά και ξεχνάμε.

Ο έλεγχος που πρέπει να κάνεις

Μία φορά τον χρόνο αξίζει να ανοίγεις το κιβώτιο και να κάνεις έναν σύντομο αλλά πλήρη έλεγχο. Κοίτα τις ημερομηνίες λήξης, τις συσκευασίες των αποστειρωμένων υλικών και την κατάσταση ολόκληρου του περιεχομένου. Αν κάποια συσκευασία έχει ανοίξει, σκιστεί ή παρουσιάζει εμφανή φθορά, το συγκεκριμένο υλικό δεν είναι κάτι που αξίζει να κρατήσεις «για ώρα ανάγκης». Το ίδιο ισχύει φυσικά για οτιδήποτε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

Με λίγα λόγια, ναι, οι γάζες και οι επίδεσμοι του φαρμακείου αυτοκινήτου λήγουν. Και από το 2027 ο έλεγχος του περιεχομένου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το νέο πλαίσιο απαιτεί συγκεκριμένο εξοπλισμό, με όλα τα υλικά εντός ημερομηνίας και σε καλή κατάσταση