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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Φιλική δήλωση σε τροχαίο: Πώς γίνεται σωστά βήμα-βήμα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ο Φιλικός Διακανονισμός αποτελεί μια οικειοθελή συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα, με στόχο την ταχύτατη αποζημίωση των οδηγών που εμπλέκονται σε τροχαίο χωρίς δική τους ευθύνη

Το κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι, εφόσον είστε ο παθών, αποζημιώνεστε απευθείας από τη δική σας ασφαλιστική εταιρεία, γλιτώνοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία της επικοινωνίας με την εταιρεία του υπαίτιου οδηγού.

Πώς Λειτουργεί η Διαδικασία (Βήμα-Βήμα)

Για να προχωρήσει η αποζημίωση μέσω της δικής σας ασφαλιστικής, ακολουθείται η παρακάτω ροή:

  1. Συμπλήρωση του Εντύπου: Ο παθών και ο υπαίτιος συμπληρώνουν και υπογράφουν το Έντυπο Φιλικού Διακανονισμού στο σημείο του συμβάντος.
  2. Υποβολή Δηλώσεων:
    • Ο υπαίτιος υποβάλλει θετική δήλωση στην ασφαλιστική του, αποδεχόμενος την ευθύνη του ατυχήματος.
    • Ο παθών υποβάλλει αρνητική δήλωση στη δική του ασφαλιστική, αιτούμενος την έναρξη της αποζημίωσης.
  3. Έγκριση & Πραγματογνωμοσύνη: Η ασφαλιστική του παθόντος επικοινωνεί με αυτή του υπαίτιου για επιβεβαίωση, στέλνει πραγματογνώμονα να εκτιμήσει τη ζημιά και καταβάλλει την αποζημίωση στον πελάτη της.
  4. Διακανονισμός μεταξύ Εταιρειών: Στο τέλος, η ασφαλιστική του παθόντος εισπράττει το ποσό που κατέβαλε από την ασφαλιστική του υπαίτιου.

Βασικές Προϋποθέσεις για να Ισχύει

Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού, πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:

  1. Συμμετοχή των Εταιρειών: Και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να είναι ενταγμένες στο σύστημα.
  2. Παραδοχή Ευθύνης (Θετική Δήλωση): Ο υπαίτιος πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι φέρει την ευθύνη.
  3. Χρηματικά Όρια Αποζημίωσης:
    • Έως 6.500 € για Υλικές Ζημιές.
    • Έως 12.000 € για Σωματικές Βλάβες. (Αν τα ποσά αυτά ξεπεραστούν, η υπόθεση ακολουθεί την κλασική οδό αποζημίωσης).
  4. Τοποθεσία: Ισχύει αποκλειστικά για ατυχήματα εντός της ελληνικής επικράτειας (δεν ισχύει στο εξωτερικό).
  5. Πολλαπλά Οχήματα: Ισχύει ακόμα και σε καραμπόλα (άνω των 2 οχημάτων), αρκεί οι συνολικές ζημιές να μην υπερβαίνουν τα παραπάνω χρηματικά όρια.

Τι Γίνεται Αν η Ασφαλιστική του Υπαίτιου Δεν Συμμετέχει;

Σε περίπτωση που ο υπαίτιος είναι ασφαλισμένος σε εταιρεία εκτός Φιλικού Διακανονισμού, πολλοί ασφαλιστές προσφέρουν την προαιρετική κάλυψη «Προστασία εκτός Φιλικού Διακανονισμού».

Με την κάλυψη αυτή, η δική σας εταιρεία αναλαμβάνει να σας αποζημιώσει (συνήθως έως 6.000 € για υλικές ζημιές και έως 12.000 € για σωματικές βλάβες), γλιτώνοντάς σας από την εμπλοκή με την άγνωστη εταιρεία.

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Tags
#ασφαλιστικές#ατύχημα#αυτοκίνητο#τρακάρισμα#Φιλική Δήλωση#Φιλικός Διακανονισμός
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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