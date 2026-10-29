Φωτάκια ταμπλό: τι σημαίνει το καθένα και τι κάνεις αμέσως

Βρες το σύμβολο που άναψε στο ταμπλό σου, πάτα το και δες αν σε περιμένει συνεργείο ή τα πράγματα είναι πιο απλά, όπως μια πόρτα που δεν έκλεισε καλά

Χρειάστηκαν χρόνια για να κατανοήσουμε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Εσύ όμως, έχεις λίγα δευτερόλεπτα, σε μια εθνική οδό, νύχτα και χωρίς σήμα στο κινητό, για να αποκρυπτογραφήσεις ένα πορτοκαλί σύμβολο που μόλις άναψε στο ταμπλό. Το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου βρίσκεται κάπου στο ντουλαπάκι (και αν…), κάτω από τις αποδείξεις διοδίων και δεν το έχει ανοίξει ποτέ κανείς. Τι κάνεις λοιπόν;

Το πρόβλημα, είναι ότι δεν έχουν όλες οι ενδείξεις στο ταμπλό το ίδιο βάρος. Κάποιες θέλουν να σου επικοινωνήσουν ότι ξέχασες το καπό ανοικτό ή να σου υπενθυμίσουν ότι μια λειτουργία του αυτοκινήτου, είναι ενεργή. Άλλες, σου ζητούν να σταματήσεις αμέσως, γιατί ο κινητήρας έμεινε χωρίς λάδι ή το υγρό ψύξης βράζει, και κάθε επιπλέον χιλιόμετρο, εκτός από επικίνδυνο, μπορείς να το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά.

Ανάμεσα στα δύο άκρα, υπάρχει επίσης μια μεγάλη γκρίζα ζώνη, όπου το αυτοκίνητο σου λέει «εντάξει, συμβαίνει αυτό, μην τρελαίνεσαι αλλά μην είσαι και εντελώς YOLO».

Για όλα αυτά λοιπόν, δημιουργήσαμε έναν πανεύκολο στη χρήση οδηγό προς μελέτη, που δουλεύει όπως σκέφτεσαι. Βρίσκεις το σύμβολο από το χρώμα του ή γράφεις αυτό που βλέπεις («λάστιχο», «θαυμαστικό», «θερμόμετρο»), πατάς πάνω του και διαβάζεις τι σημαίνει, τι κάνεις αμέσως και αν μπορείς να συνεχίσεις.

Έχει 22 από τα πιο συνηθισμένα, από το check engine, το ESP και το airbag μέχρι την προειδοποίηση για πάγο, που τον χειμώνα στα ορεινά δεν αστειεύεται.