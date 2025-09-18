quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Φρένα αυτοκινήτου: Τα 4 προβλήματα που μπορείς να καταλάβεις με τον ήχο

ΠΕΜΠΤΗ | 18.09.2025
Autotypos Team
frena-aftokinitou-ta-4-provlimata-pou-boreis-na-katalaveis-me-ton-icho-730213

Μάθε πώς να αναγνωρίσεις προβλήματα στα φρένα μόνο από τον ήχο – Τα 4 πιο συνηθισμένα σημάδια που πρέπει να ξέρεις.

  • Τα φρένα προειδοποιούν με ήχους όταν έχουν φθορά ή πρόβλημα.

  • Τρίξιμο ή σφύριγμα δείχνει φθαρμένα ή χαμηλής ποιότητας τακάκια.

  • Μεταλλικός θόρυβος σημαίνει πιθανή καταστροφή δίσκων.

  • Κρότοι, θορύβοι ή δονήσεις μπορεί να σχετίζονται με χαλαρά μέρη ή παραμόρφωση δίσκων.

  • Έγκαιρη διάγνωση = αποφυγή βλάβης και ασφάλεια στο δρόμο.

Γιατί να «ακούς» τα φρένα σου

Τα φρένα είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι για την ασφάλειά σου. Όμως, όπως όλα τα μηχανικά μέρη, φθείρονται με τον χρόνο. Πριν φτάσεις στο σημείο να χάσεις απόδοση ή –χειρότερα– να πάθεις βλάβη, μπορείς να προλάβεις πολλά προβλήματα απλώς ακούγοντας τους ήχους που κάνουν.

1. Το μεταλλικό τρίξιμο

Ο πιο ανησυχητικός ήχος. Αν ακούς μεταλλικό τρίψιμο, πιθανότατα τα τακάκια έχουν φθαρεί εντελώς και τρίβεται το μέταλλο πάνω στον δίσκο. Αυτό καταστρέφει τους δίσκους και κάνει την επισκευή πολύ πιο ακριβή.

  • Άλλες αιτίες: μικρά πετραδάκια ανάμεσα σε δίσκο–τακάκι ή σκουριά αν το αυτοκίνητο έμεινε ακίνητο καιρό.

  • Λύση: έλεγχος και άμεση αλλαγή τακακιών.

τακάκια φρένων

2. Σφύριγμα

Συχνό φαινόμενο, ειδικά με χαμηλής ποιότητας τακάκια. Ακόμα, ο χαρακτηριστικός «σφύριγμα» μπορεί να είναι σκόπιμο: οι κατασκευαστές βάζουν μεταλλικά δείκτες φθοράς που παράγουν ήχο για να σε προειδοποιήσουν ότι χρειάζεσαι αλλαγή.

  • Μπορεί να ακουστεί και λόγω ξένου αντικειμένου ή χαλαρού εξαρτήματος.

  • Λύση: ποιοτικά τακάκια και τακτικός έλεγχος.

3. Κρότοι, θόρυβοι ή δονήσεις

Αν ακούς χτυπήματα ή δονήσεις όταν φρενάρεις, πιθανότατα υπάρχει χαλαρό μπουλόνι στη δαγκάνα, λάθος τοποθέτηση τακακιών ή παραμόρφωση δίσκων. Μπορεί να νιώθεις και το πεντάλ ή το τιμόνι να τρέμουν.

  • Σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε απότομη μείωση της απόδοσης.

  • Λύση: άμεσος έλεγχος σε συνεργείο και πιθανή αντικατάσταση δίσκων.

4. Παράξενοι ήχοι και μειωμένη απόδοση

  • Σαν «μουγκρητό»: πιθανόν τακάκια που έχουν «γυαλίσει» από υπερθέρμανση.

  • Συνεχές τρίξιμο με ABS: φυσιολογικό μόνο σε έντονο φρενάρισμα, αν εμφανίζεται συχνά μπορεί να είναι αισθητήρας ABS.

Πώς να παρατείνεις τη ζωή των φρένων σου

  • Απόφυγε τα απότομα φρεναρίσματα αν δεν είναι κάποια ανάγκη.

  • Χρησιμοποίησε το φρενάρισμα του κινητήρα (engine braking).

  • Κράτα αποστάσεις ώστε να έχεις χρόνο να επιβραδύνεις ομαλά.

  • Μην πατάς συνεχώς ελαφρά το πεντάλ.

Τι κρατάμε;

  • Οι ήχοι των φρένων προδίδουν φθορά ή επικίνδυνες βλάβες.

  • Μεταλλικό τρίξιμο = επείγουσα αλλαγή τακακιών.

  • Σφυρίγματα και τριξίματα δείχνουν χαμηλή ποιότητα ή φθορά.

  • Δονήσεις/χτυπήματα σχετίζονται με χαλαρά ή φθαρμένα εξαρτήματα.

  • Η έγκαιρη διάγνωση σώζει χρήματα και –κυρίως– ζωές.

Δοκιμή Dacia Bigster 1.2 mHEV 130 PS 4×4: Το απόλυτο οικογενειακό SUV για την Ελλάδα

Τα 5 best seller SUV για το 2025 στην Ελλάδα – Ενημέρωση Σεπτεμβρίου

Το B-SUV που ξεπούλησε τον Αύγουστο στην Ελλάδα – 21 αυτοκίνητα τη μέρα

