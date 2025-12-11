Φρενάρισμα πανικού: Είναι σωστό να πατάς συμπλέκτη;

Οι αντιδράσεις μας πρέπει να γίνουν «μηχανικές και αυτοματοποιημένες» αλλά ποιες είναι οι σωστές;

Η οδήγηση, τουλάχιστον για όσες και όσους έχουν εμπειρία πίσω από το τιμόνι, είναι κατά κάποιο τρόπο μια διαδικασία που γίνεται στον «αυτόματο πιλότο». Σε καμία περίπτωση αυτό δεν αφορά την προσοχή και την εγρήγορση που πρέπει να δείχνουμε στο δρόμο αλλά στις διαδικασίες… παρασκηνίου, που αφορούν τον χειρισμό του οχήματος.

Δεν είναι ότι το ΚΝΣ (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) κοιμάται αλλά το ότι για παράδειγμα, η πίεση στα πεντάλ, τα φλας (όσοι τα ανάβουν…) και οι αλλαγές ταχυτήτων στα αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο, αποτελούν κινήσεις που τις αισθανόμαστε σχεδόν σαν μη συνειδητές διαδικασίες, βγαίνουν αυτόματα και προσαρμόζονται σε κάθε οδηγικό σενάριο.

Τι γίνεται όμως όταν προκύψει κάτι που είναι έξω από τον συνήθη «φάκελο πτήσης» και βρεθούμε ξαφνικά σε μια κατάσταση την οποία η συνήθεια εκατοντάδων ωρών δεν έχει καταγράψει ως δεδομένο;

Φρένααααα

Το φρενάρισμα πανικού δεν είναι αστείο και προηγείται μια κατάστασης που -προφανώς- μας έχει ξαφνιάσει. Ένα εμπόδιο, ένα ζώο που πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο ή βγήκε από κάποιο στενό αέρα χωρίς να ελέγξει (ζώο είναι και αυτό…) τα σενάρια που μπορεί να μας οδηγήσουν να «τσαρουχώσουμε« τα φρένα προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα είναι πολλά.

To ABS και όλα τα εξελιγμένα συστήματα ADAS με τα οποία εξοπλίζονται τα σύγχρονα αυτοκίνητα, αποτελούν μαξιλάρι ασφαλείας σε τέτοιες καταστάσεις. Ανεξαρτήτως λοιπόν του πόσο έντονα θα πατήσουμε τα φρένα, σε μια σπασμωδική / αντανακλαστική κίνηση, οι τροχοί δεν θα μπλοκάρουν και το όχημα θα διατηρήσει την κατευθυντικότητα του.

Το θέμα είναι, στην περίπτωση αυτοκινήτων με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων αν θα μας βγει «αυτόματα» να πατήσουμε και τον συμπλέκτη. Είναι σωστό κάτι τέτοιο στο φρενάρισμα πανικού;

Η Σωστή Τεχνική

Όταν αντιμετωπίζετε μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί απότομο φρενάρισμα, δεν πρέπει να πατήσετε τον συμπλέκτη. Αντίθετα, θα πρέπει να εστιάσετε στο να πατήσετε δυνατά το πεντάλ του φρένου, κρατώντας τον συμπλέκτη απελευθερωμένο.

Γιατί όχι;

Φρενάρισμα από τον Κινητήρα

Όταν ο κινητήρας παραμένει «συνδεδεμένος» με τους τροχούς, η συμπίεση του κινητήρα (το λεγόμενο φρένο του κινητήρα) προσφέρει επιπλέον δύναμη φρεναρίσματος. Αυτό το λεγόμενο «engine braking» βοηθά στη μείωση της απόστασης πέδησης, κάτι που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια επικίνδυνη κατάσταση.

Καλύτερη Σταθερότητα

Η μηχανική σύνδεση μεταξύ κινητήρα και τροχών βοηθά στη διατήρηση της σταθερότητας του οχήματος. Ιδιαίτερα σε παλαιότερα αυτοκίνητα χωρίς σύστημα ABS, αυτό μπορεί να αποτρέψει το μπλοκάρισμα των τροχών και την απώλεια ελέγχου.

Περισσότερος Έλεγχος

Διατηρώντας το αυτοκίνητο σε κατάσταση ικανή να ανακτήσει ταχύτητα έχετε μεγαλύτερη ευελιξία να αντιδράσετε στην κατάσταση, είτε χρειάζεται να στρίψετε απότομα είτε να επιταχύνετε ξανά.

Ο συμπλέκτης ιδανικά πρέπει να πατιέται στο σημείο που οι στροφές έχουν πέσει πολύ και ο κινητήρας είναι έτοιμος να σβήσει.

Η συνιστώμενη σειρά ενεργειών

Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Πατήστε δυνατά το φρένο αμέσως – Μην ανησυχείτε για τον συμπλέκτη στην αρχή Εστιάστε στο τιμόνι – Κρατήστε σταθερή πορεία ή κάντε τον απαραίτητο ελιγμό Πατήστε τον συμπλέκτη μόνο όταν χρειάζεται – Δλδ, όταν ο κινητήρας πρόκειται να σβήσει

Συμπέρασμα

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, το ένστικτό σας να πατήσετε όλα τα πεντάλ μπορεί να είναι ισχυρό, αλλά η σωστή τεχνική είναι διαφορετική. Εστιάστε στο να φρενάρετε δυνατά και να κρατήσετε τον έλεγχο του τιμονιού. Ο συμπλέκτης μπορεί να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Θυμηθείτε: Η πρακτική είναι το κλειδί. Εξασκηθείτε σε ασφαλές περιβάλλον για να αναπτύξετε τα σωστά αντανακλαστικά που μπορεί κάποια μέρα να σώσουν ζωές.

Τι κρατάμε

Στο φρενάρισμα πανικού οι αντιδράσεις μας μπορεί να είναι σπασμωδικές

Εστιάζουμε στο πάτημα του πεντάλ του φρένου και στον έλεγχο του τιμονιού

Ο συμπλέκτης δεν πρέπει να μας απασχολεί, είναι σημαντικό να παραμείνει η «σύνδεση» μοτέρ και τροχών

Το φρένο του κινητήρα συνδράμει στην επιβράδυνση του αυτοκινήτου

Χωρίς πάτημα συμπλέκτη διατηρείται ο έλεγχος του οχήματος

