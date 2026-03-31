Fuel Pass: Ανοίγει η πλατφόρμα – Αναλυτικός οδηγός για να κάνεις αίτηση

Το Fuel Pass μπαίνει στην τελική ευθεία. Δες πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και πώς κάνεις αίτηση βήμα-βήμα.

Η πλατφόρμα για το νέο Fuel Pass βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και όλα δείχνουν ότι θα ανοίξει μέσα στα επόμενα 24ωρα, ώστε οι δικαιούχοι να προλάβουν να λάβουν την ενίσχυση πριν από το Πάσχα. Στόχος είναι οι πληρωμές να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Πέμπτη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το μέτρο έχει ήδη νομοθετηθεί. Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το Fuel Pass ισχύει για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, με την ενίσχυση να δίνεται μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Για τα αυτοκίνητα προβλέπονται 50 € στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 € στις νησιωτικές περιοχές, ενώ για τις μοτοσικλέτες τα ποσά είναι 30 € και 35 € αντίστοιχα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Τα δημοσιευμένα όρια που αναφέρονται για το Fuel Pass 2026 είναι 25.000 € για άγαμο, 35.000 € για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Παράλληλα, το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσικλέτα, εφόσον έχει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή είναι μισθωτής μέσω leasing.

Ψηφιακή κάρτα ή κατάθεση σε IBAN;

Ο δικαιούχος θα έχει δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η ψηφιακή κάρτα, που είναι και η πιο συμφέρουσα σε ποσό. Η δεύτερη είναι η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά σε αυτή την περίπτωση το ποσό είναι χαμηλότερο.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, για τα αυτοκίνητα η ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

50 € με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

60 € με ψηφιακή κάρτα στα νησιά

40 € με κατάθεση σε IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

50 € με κατάθεση σε IBAN στα νησιά

Για τις μοτοσικλέτες:

30 € με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

35 € με ψηφιακή κάρτα στα νησιά

25 € με κατάθεση σε IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

30 € με κατάθεση σε IBAN στα νησιά.

Άρα, όποιος θέλει το μέγιστο δυνατό ποσό, θα πρέπει να επιλέξει την ψηφιακή κάρτα.

Πού θα κάνεις αίτηση

Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στο gov.gr / vouchers.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet / myAADE. Το μοντέλο της διαδικασίας ακολουθεί τη γνωστή λογική που είχε εφαρμοστεί και στις προηγούμενες εκδόσεις του Fuel Pass, με online επιβεβαίωση στοιχείων και χωρίς φυσική κατάθεση δικαιολογητικών για τη συντριπτική πλειονότητα των αιτούντων.

Σε προηγούμενες εφαρμογές του μέτρου, υπήρχε και δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ για όσους δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν μόνοι τους τη διαδικασία. Αυτό αναφέρεται επίσημα στο ιστορικό FAQ του Fuel Pass II, αλλά μέχρι να ανοίξει η νέα πλατφόρμα δεν υπάρχει ακόμη νεότερη επίσημη οδηγία που να επιβεβαιώνει αν θα ισχύσει ακριβώς το ίδιο και τώρα.

Πώς κάνεις αίτηση βήμα-βήμα

Βήμα 1: Ελέγχεις αν είσαι δικαιούχος

Πριν μπεις στην εφαρμογή, πρέπει να δεις αν πληροίς τα βασικά κριτήρια: φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εισόδημα εντός ορίων και όχημα που είναι ασφαλισμένο, σε κυκλοφορία και χωρίς οφειλές τελών.

Βήμα 2: Μπαίνεις στο vouchers.gov.gr με Taxisnet

Η πρόσβαση γίνεται ηλεκτρονικά, με τους προσωπικούς σου κωδικούς Taxisnet / myAADE. Η αίτηση είναι ατομική και συνδέεται με το πρόσωπο που έχει το όχημα ή τη μοτοσικλέτα.

Βήμα 3: Επιβεβαιώνεις τα στοιχεία επικοινωνίας σου

Μέσα στην εφαρμογή θα χρειαστεί να επιβεβαιώσεις ή να συμπληρώσεις:

email

αριθμό κινητού

και, αν επιλέξεις τραπεζική κατάθεση, IBAN προσωπικού ή συνδικαιούχου λογαριασμού.

Βήμα 4: Δηλώνεις το όχημα και επιλέγεις τρόπο πληρωμής

Θα επιλέξεις το όχημα για το οποίο θες να λάβεις την επιδότηση και μετά θα αποφασίσεις αν θέλεις:

ψηφιακή κάρτα, με μεγαλύτερο ποσό

ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με λίγο μικρότερη ενίσχυση.

Βήμα 5: Υποβάλλεις την αίτηση και περιμένεις τον έλεγχο

Το σύστημα θα κάνει αυτόματο έλεγχο των προϋποθέσεων, χωρίς να ζητά συνήθως πρόσθετα δικαιολογητικά. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, θα ακολουθήσει η έκδοση της ψηφιακής κάρτας ή η πίστωση του ποσού στον λογαριασμό που δήλωσες.

Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή κάρτα δεν είναι κάρτα γενικής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για:

αγορές σε πρατήρια καυσίμων

μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

πληρωμές σε ταξί μέσω POS.

Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ ούτε μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Τι πρέπει να προσέξεις πριν ανοίξει

Το βασικό είναι να μην περιμένεις την πλατφόρμα για να βρεις τα στοιχεία σου. Έλεγξε από τώρα ότι:

έχεις πρόσβαση στους κωδικούς Taxisnet

το email και το κινητό σου είναι σωστά

ξέρεις ποιο όχημα θα δηλώσεις

και έχεις διαθέσιμο IBAN, αν δεν επιλέξεις ψηφιακή κάρτα.

