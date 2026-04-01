Fuel Pass: Οι δικαιούχοι, πως κάνω αίτηση και πόσα χρήματα θα πάρω;

Aνοίγει ξανά η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις του Fuel Pass, δίνοντας στους δικαιούχους οικονομική ενίσχυση από 25 έως 60 ευρώ

Από τις 6 Απριλίου ανοίγει ξανά η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις του Fuel Pass, με τη διαδικασία να παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου, όπως ορίζει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, με ταυτοποίηση μέσω κωδικών TAXISnet.

Για όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα, υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν αίτηση μέσω ΚΕΠ, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής είναι απλή: ο αιτών εισέρχεται στην εφαρμογή, πιστοποιεί και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως διεύθυνση email, αριθμό κινητού και τραπεζικό λογαριασμό. Στη συνέχεια, επιλέγει τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης: είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που παρέχει υψηλότερο ποσό, είτε μέσω πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό με μικρότερη επιδότηση.

Η ειδική εφαρμογή θα δέχεται αιτήσεις από 6 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου 2026, όπως προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, στην ΚΥΑ ορίζεται ότι:

– οι αιτήσεις για Fuel Pass θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, κατόπιν αυθεντικοποίησης με κωδικούς TAXISnet. Για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα, η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέσω ΚΕΠ, αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση.

– η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται άμεσα, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η εκταμίευση πραγματοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» η οποία φέρει και την ευθύνη τεχνικής υλοποίησης του προγράμματος. Μόλις εγκριθεί η αίτηση, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίησή της.

Ενεργοποίηση Ψηφιακής Κάρτας

Μετά την έγκριση της αίτησης, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, στη συνέχεια αποστέλλει στον δικαιούχο:

– Γραπτό μήνυμα (SMS) στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο με οδηγίες

– Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο ενεργοποίησης

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, δεν δύναται να τροποποιηθεί. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Πού γίνεται δεκτή η Ψηφιακή Κάρτα

Το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες εμπόρων (Merchant Category Codes — MCC), όπως αυτές ορίζονται ρητά στην κοινή υπουργική απόφασης:

– Πρατήρια υγρών καυσίμων και αυτόματοι πωλητές καυσίμων (MCC 5541, 5542, 5983)

– Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: λεωφορεία, αστικές-προαστιακές συγκοινωνίες, πλοία-φέρι (MCC 4111, 4131, 4011)

– Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών (MCC 4112)

– Ταξί (MCC 4121)

Ρητώς απαγορεύεται η ανάληψη μετρητών, η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο και κάθε άλλη χρήση εκτός των ανωτέρω. Η κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οχήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ, το δηλούμενο όχημα πρέπει υποχρεωτικά:

– να κυκλοφορεί κανονικά

– να είναι ασφαλισμένο

– να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει ένα και μόνο όχημα — ΙΧ ή μοτοσυκλέτα — επί του οποίου διαθέτει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε όχημα δύναται να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο.

Ο αυτόματος έλεγχος πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικοτήτων με την ΑΑΔΕ (ιδιοκτησία, τέλη κυκλοφορίας, εισόδημα, κατοικία), Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης (ασφάλιση) και Ελληνική Αστυνομία (μοτοποδήλατα).

Εισοδηματικά Κριτήρια

Δικαιούχοι ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα — συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών — φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (όπως δηλώθηκαν το 2025) εντός των κάτωθι ορίων:

– Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ

– Έγγαμοι/Μέρη Σ.Σ: έως 35.000 ευρώ

– Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ

– Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο

– Πρόσθετη προσαύξηση μονογονεϊκών ανά τέκνο πέραν του πρώτου: 5.000 ευρώ

Τα ποσά επιδότησης ορίζονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Πηγή: EleftherosTypos.gr