Γιατί αλλάζουμε λάδια και με βάση τον χρόνο, πέραν από τα χιλιόμετρα;

Η αλήθεια πίσω από την οδηγία των κατασκευαστών που προτείνουν και χρονικό όριο για την αλλαγή λιπαντικού στον κινητήρα

Σίγουρα θα το έχετε ακούσει στην επίσκεψη σας στο συνεργείο για service ή θα το έχετε διαβάσει στο βιβλιαράκι περιοδική συντήρησης του αυτοκινήτου σας: π.χ. «αλλαγή λαδιών κάθε 10.000 χιλιόμετρα ή κάθε 12 μήνες».

Η συγκεκριμένη οδηγία (μπορεί να ποικίλει αναλόγως του οχήματος) είναι σαφής και αναφέρεται στο ότι η αντικατάσταση των λιπαντικών θα πρέπει να γίνεται όταν συμπληρωθεί (ή πλησιάζει) ένα από τα δύο όρια, είτε το χρονικό, είτε το χιλιομετρικό.

Οι περισσότεροι οδηγοί κρατάνε στο μυαλό τα χιλιόμετρα και ξεχνούν εντελώς το χρονικό διάστημα, καθώς πολλοί θεωρούν ότι μόνο όταν το αυτοκίνητο κινείται καταπονούνται τα λάδια. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική: το λάδι «γερνάει» ακόμα και όταν το αμάξι κάθεται στάσιμο.

Όταν το λάδι «παλιώνει» χωρίς να κινείται το αυτοκίνητο

Το λάδι δεν φθείρεται μόνο όταν γυρνάει ο κινητήρας. Η έκθεση του στον αέρα προκαλεί οξείδωση, ενώ υγρασία από τη συμπύκνωση υδρατμών εισχωρεί στο κύκλωμα λίπανσης και προκαλεί διάβρωση στα αντιτριβικά πρόσθετα που έχουν τα λάδια για να προστατεύουν τον κινητήρα.

Ούτε οι μικρές και σύντομες διαδρομές μπορούν να σώσουν την κατάσταση, αφού το λάδι δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί αρκετά ώστε να εξατμίσει την υγρασία. Το αποτέλεσμα είναι το λιπαντικό να χάσει μέρος των ιδιοτήτων του και να σχηματιστεί ίζημα στην «λεκάνη» του κάρτερ. Για αυτούς τους λόγους, ένα αυτοκίνητο που μπορεί να έχει διανύσει 2.000 χλμ. σε έξι μήνες, ενδέχεται να χρειάζεται αλλαγή, παρότι είναι επί της ουσίας «αχρησιμοποίητο».

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε αυτοκίνητα που μένουν μήνες σε ακινησία, όπως για παράδειγμα σε ένα όχημα που χρησιμοποιείται σε ένα εξοχικό, το πρώτο πράγμα που συστήνεται όταν έρθει ο καιρός να επανεκκινήσει, είναι η αλλαγή των λαδιών του και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει κάθε χρόνο.

Τα χιλιόμετρα έχουν κι αυτά λόγο

Όλα αυτά πάντως, δεν σημαίνει ότι ο χρόνος ακυρώνει τα χιλιόμετρα. Το λάδι «φθίνει» επίσης σε κανονική χρήση αφού κατάλοιπα, σωματίδια και ρινίσματα συγκεντρώνονται σε αυτό. Γι’ αυτό τον λόγο, στα service book γίνεται λόγος για διάστημα σε χιλιόμετρα ή σε μήνες, με την αλλαγή να γίνεται προφανώς όταν κάποιο από αυτά τα δύο συμπληρωθεί πρώτο.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι δεν είναι όλα τα χιλιόμετρα ίδια. Το σταθερό ταξίδι στην εθνική είναι αυτό που καταπονεί λιγότερο το λάδι, γιατί ο κινητήρας δουλεύει σε σταθερές σροφές. Το μποτιλιάρισμα, οι μικρές αποστάσεις και η πολλή αναμονή στο ρελαντί είναι η «σκληρή χρήση» που καταπονεί περισσότερο το λιπαντικό, ακόμα κι αν το οδόμετρο δεν καταγράφει μεγάλες αποστάσεις.

Σε ότι αφορά στα σύγχρονα συνθετικά λάδια, αυτά έχουν αλλάξει το παιχνίδι, βγάζοντας αρκετά χιλιόμετρα, αρκεί να πληρούνται οι συνθήκες «κανονικής χρήσης». Ωστόσο το όριο του χρόνου δεν μπορείς να αγνοηθεί και σε αυτή την περίπτωση.

Το συμπέρασμα: δεν είναι «χιλιόμετρα ή χρόνος», είναι και τα δύο

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, το λάδι «γερνά» είτε από χρήση είτε από ακινησία. Γι’ αυτό ο κατασκευαστής γράφει «Χ χιλιόμετρα ή Χ μήνες». Δεν είναι τυπικότητα, είναι τεχνικά σωστό, για τους λόγους που εξηγήθηκαν πιο πάνω.

Τι κρατάμε

-Το λάδι φθείρεται και με τον χρόνο, όχι μόνο με τα χιλιόμετρα

-Οξείδωση, υγρασία και αποσύνθεση προσθέτων το κάνουν να «παλιώνει» ακόμα και στο γκαράζ

-Οι μικρές διαδρομές είναι πιο σκληρές για το λάδι από ένα ταξίδι στην εθνική

-Τα συνθετικά λάδια αντέχουν περισσότερο, αλλά δεν ακυρώνουν τον παράγοντα του χρόνου

-Ο κανόνας «ό,τι έρθει πρώτο» είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να προστατεύσεις τον κινητήρα

