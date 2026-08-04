Γιατί αποτυγχάνει ένα όχημα στο ΚΤΕΟ – Οι 10 συχνότερες αιτίες

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Παρακάτω παρουσιάζουμε τις δέκα συχνότερες αιτίες για τις οποίες ένα όχημα δεν περνά επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο, καθώς και τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί πριν επισκεφθούν ένα ΚΤΕΟ

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ αποτελεί μια σημαντική διαδικασία που διασφαλίζει ότι τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους πληρούν τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Παρόλα αυτά, κάθε χρόνο χιλιάδες οχήματα λαμβάνουν σοβαρές παρατηρήσεις ή αποτυγχάνουν στον έλεγχο εξαιτίας βλαβών που, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί και αποκατασταθεί εγκαίρως.

Οι συνηθέστερες αιτίες αποτυχίας δεν αφορούν απαραίτητα σοβαρές μηχανικές βλάβες. Συχνά, ένας καμένος λαμπτήρας, φθαρμένα ελαστικά, προβλήματα στο σύστημα πέδησης ή αυξημένες εκπομπές καυσαερίων είναι αρκετά για να οδηγήσουν σε επανέλεγχο. Ένας προληπτικός έλεγχος πριν από το ραντεβού στο ΚΤΕΟ μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, χρήμα και περιττή ταλαιπωρία.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις δέκα συχνότερες αιτίες για τις οποίες ένα όχημα δεν περνά επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο, καθώς και τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί πριν επισκεφθούν ένα ΚΤΕΟ.

1. Προβλήματα στα φώτα

Ο φωτισμός του οχήματος είναι από τα πρώτα σημεία που ελέγχονται στο ΚΤΕΟ, καθώς επηρεάζει άμεσα την οδική ασφάλεια.

Συχνά προβλήματα:

Καμένες λάμπες

Λανθασμένη ρύθμιση των προβολέων

Θολά ή φθαρμένα φανάρια

Τα παραπάνω μειώνουν την ορατότητα και αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες παρατηρήσεων ή αποτυχίας στον έλεγχο.

2. Φρένα

Το σύστημα πέδησης είναι το σημαντικότερο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας ενός οχήματος.

Ενδεικτικές αιτίες αποτυχίας:

Μειωμένη απόδοση φρεναρίσματος

Ανισορροπία στην πέδηση μεταξύ των τροχών

Φθαρμένα τακάκια ή δίσκοι

Οι παραπάνω φθορές μπορούν να επηρεάσουν την ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος και να οδηγήσουν σε αρνητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο.

3. Ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης

Η σωστή λειτουργία της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης εξασφαλίζει σταθερότητα, άνεση και ασφαλή συμπεριφορά του οχήματος.

Συχνές φθορές:

Φθαρμένα αμορτισέρ

Μπαλάκια

Ακρόμπαρα

Σινεμπλόκ

Οι παραπάνω βλάβες εντοπίζονται συχνά κατά τον τεχνικό έλεγχο.

4. Αυξημένες εκπομπές καυσαερίων

Οι εκπομπές ρύπων αποτελούν βασικό μέρος του ελέγχου ΚΤΕΟ.

Πιθανές αιτίες:

Πρόβλημα στον καταλύτη

Βλάβες στους αισθητήρες του κινητήρα

Δυσλειτουργία των συστημάτων DPF ή EGR

Οι παραπάνω βλάβες μπορούν να αυξήσουν τις εκπομπές καυσαερίων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

5. Ελαστικά

Τα ελαστικά πρέπει:

Να διαθέτουν επαρκές βάθος πέλματος

Να μην παρουσιάζουν ανομοιόμορφη φθορά

Να μην έχουν ζημιές

Επίσης, η χρήση διαφορετικού τύπου ή διαστάσεων ελαστικών στον ίδιο άξονα μπορεί να αποτελέσει λόγο παρατήρησης.

6. Διαρροές υγρών

Οι διαρροές μπορεί να αφορούν:

Λάδι κινητήρα

Υγρά φρένων

Ψυκτικό υγρό

Καύσιμο

Δεν επηρεάζουν μόνο την αξιοπιστία του οχήματος, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και το περιβάλλον.

7. Ζώνες ασφαλείας

Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν άψογα.

Ελέγχονται μεταξύ άλλων:

Φθαρμένοι ιμάντες

Μηχανισμοί που δεν επαναφέρουν σωστά τη ζώνη

Κουμπώματα που δεν ασφαλίζουν

Οι παραπάνω ελλείψεις αποτελούν λόγους παρατήρησης.

8. Υαλοκαθαριστήρες και παρμπρίζ

Η καλή ορατότητα είναι απαραίτητη για την ασφαλή οδήγηση.

Ελέγχονται:

Η κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων

Η αποτελεσματικότητα των μάκτρων

Ρωγμές στο παρμπρίζ, ιδιαίτερα στο οπτικό πεδίο του οδηγού

9. Ηλεκτρικό σύστημα και ενδείξεις βλαβών

Η ενεργοποίηση προειδοποιητικών λυχνιών στο ταμπλό, όπως:

ABS

ESP

SRS (Αερόσακοι)

Μπορεί να υποδηλώνει βλάβες που επηρεάζουν την ασφάλεια του οχήματος και απαιτούν αποκατάσταση πριν από τον τεχνικό έλεγχο.

10. Λοιπές ελλείψεις ασφαλείας

Ενδεικτικά προβλήματα είναι:

Μη λειτουργική κόρνα

Δυσανάγνωστες πινακίδες κυκλοφορίας

Σοβαρή διάβρωση στο πλαίσιο

Άλλα ελαττώματα που επηρεάζουν την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος

Τα παραπάνω μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αποτυχία στο ΚΤΕΟ.

Η τακτική συντήρηση και ένας σύντομος προληπτικός έλεγχος πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις πιθανότητες αποτυχίας. Εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου, συμβάλλουν και στη διατήρηση του οχήματος σε ασφαλή κατάσταση για τον οδηγό, τους επιβάτες και όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Πηγή: Εkteo.gr