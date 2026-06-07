Γιατί δεν πρέπει να αφήνεις μπουκάλι νερό μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι;

Όταν σκεφτόμαστε πιθανούς κινδύνους μέσα στο αυτοκίνητο, ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό σίγουρα δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας

Κι όμως, υπό τις σωστές (ή καλύτερα, με τις λάθος) συνθήκες, αυτό το φαινομενικά αθώο αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά. Λειτουργώντας όπως ένας μεγεθυντικός φακός, το νερό μέσα στο μπουκάλι, σε συνδυασμό με την καμπυλότητα και τις πτυχώσεις του πλαστικού μπουκαλιού, μπορεί να συγκεντρώσει τις ακτίνες του ήλιου σε ένα συγκεκριμένο σημείο – ακριβώς όπως κάνουν οι μεγεθυντικοί φακοί.

Το αποτέλεσμα; Ένα «αθώο» μπουκάλι λειτούργησε ως… εμπρηστικός μηχανισμός και έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό σου!

Η φυσική εξήγηση

Αν η γωνία πρόσπτωσης του ήλιου είναι η κατάλληλη και το μπουκάλι βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε να επικεντρώνει το φως πάνω σε μια εύφλεκτη επιφάνεια (π.χ. κάθισμα, ταμπλό, ύφασμα), τότε το σημείο αυτό υπερθερμαίνεται τοπικά. Με θερμοκρασίες που μπορούν να ξεπεράσουν τους 120°C, δεν είναι αδύνατο να προκληθεί ανάφλεξη – ειδικά σε οχήματα που βρίσκονται εκτεθειμένα για ώρες στον ήλιο.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι αστικός μύθος. Έχει παρατηρηθεί από πυροσβεστικές υπηρεσίες σε διάφορες χώρες, ενώ σε πειράματα έχει καταγραφεί ανάφλεξη χαρτιού ή άλλων υλικών από μπουκάλια νερού που βρέθηκαν σε ιδανική γωνία ως προς τον ήλιο.

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από υπηρεσίες ασφαλείας (όπως στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο), φαίνεται καθαρά η εστίαση της ακτινοβολίας πάνω σε ένα σημείο, με αποτέλεσμα τοπική καύση ή αλλοίωση του υλικού. Και όλα αυτά σε συνθήκες παρόμοιες με ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο στη μέση του καλοκαιριού.

Πότε πρέπει να προσέχουμε

Η πιο επικίνδυνη εποχή είναι φυσικά το καλοκαίρι, ενώ ένα μπουκάλι νερό δεν είναι το μόνο αντικείμενο που συναντάμε συχνά μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αφού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και τα γυαλιά οράσεως.

Αν και το συγκεκριμένο σενάριο αρχικά μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας και στην πραγματικότητα πρέπει να «ευθυγραμμιστούν» πολλές συνισταμένες για να εκδηλωθεί το φαινόμενο ο κίνδυνος – έστω και στατιστικά μικρός – υπάρχει. Ακόμα και αν δεν εκδηλωθεί φωτιά, αποχρωματισμοί και «καψίματα» σε σημεία του αυτοκινήτου δεν είναι σίγουρα κάτι επιθυμητό.

Για αυτούς τους λόγους, καλό είναι να μην αφήνουμε μπουκάλια με νερό, γυαλιά και γενικά οποιοδήποτε αντικείμενο εκτεθειμένο στον ήλιο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.