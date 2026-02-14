quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί οι υαλοκαθαριστήρες αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ και γιατί δεν «φταίνε» πάντα αυτοί

ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
giati-oi-yalokatharistires-afinoun-grammes-sto-parbriz-kai-giati-den-ftaine-panta-aftoi-792447

Το ενοχλητικό φαινόμενο που μειώνει την ορατότητα και συχνά δεν έχει καμία σχέση με τη φθορά στα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων

Είναι από εκείνα τα προβλήματα που τα εντοπίζεις, όταν χρειάζεσαι απλά κάτι να κάνει σωστά την δουλειά του. Ο υαλοκαθαριστήρας δουλεύει, δεν ακούγεται περίεργος θόρυβος, δεν φαίνεται κατεστραμμένος, κι όμως στο παρμπρίζ μένουν γραμμές, θαμπά σημεία ή αντανακλάσεις που ειδικά τη νύχτα και στη βροχή κουράζουν τα μάτια και μειώνουν την ορατότητα. Η πρώτη σκέψη είναι σχεδόν πάντα ότι χρειάζεται αντικατάσταση . Στην πράξη, όμως, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα.

Το παρμπρίζ δεν είναι ποτέ πραγματικά καθαρό

Ακόμη κι αν φαίνεται καθαρό με γυμνό μάτι, το παρμπρίζ αποτελεί ένα πεδίο επικαθίσεων, συγκεντρώνοντας συνεχώς ρύπους. Λεπτή σκόνη, κατάλοιπα από καυσαέρια, οργανικά υπολείμματα εντόμων και ρετσίνια/ εκκρίσεις από δέντρα, δημιουργούν ένα αόρατο φιλμ στην επιφάνεια του γυαλιού. Όταν ο υαλοκαθαριστήρας περνά πάνω από αυτό το διάφανο στρώμα, αδυνατεί να το απομακρύνει και απλά «πασαλείβει» μέρος του στην υπόλοιπη επιφάνεια δημιουργώντας γραμμές. Πέραν αυτού, η επιφάνεια του παρμπρίζ είναι κάθε άλλα παρά λεία, οπότε τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων δεν έρχονται ομοιόμορφα σε επαφή με το σώμα του γυαλιού.

Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο σε συνθήκες υγρασίας ή όταν πέφτει ελαφριά βροχή, καθώς το νερό «σπάει» ανομοιόμορφα πάνω σε αυτή τη μεμβράνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λάθος καθαρισμός και… τάσεις

Πολλοί οδηγοί καθαρίζουν το παρμπρίζ με προϊόντα που δεν προορίζονται για αυτοκίνητο. Κοινά καθαριστικά τζαμιών, απορρυπαντικά ή πρόχειρα πανιά αφήνουν υπολείμματα που δεν φαίνονται άμεσα, αλλά επηρεάζουν τη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων. Αντίστοιχα, υγρά υαλοκαθαριστήρων χαμηλής ποιότητας ή αραιωμένα υπερβολικά με νερό δεν καθαρίζουν σωστά, με αποτέλεσμα οι λεπίδες να «σέρνουν» τη βρωμιά αντί να την απομακρύνουν.

Ακόμη κι ένα καινούργιο λάστιχο μπορεί να αφήνει γραμμές αν ο βραχίονας δεν πιέζει σωστά το παρμπρίζ. Με τον καιρό, τα ελατήρια στους βραχίονες χάνουν μέρος της τάσης τους. Η πίεση γίνεται άνιση, η λεπίδα δεν εφάπτεται σωστά σε όλο το μήκος της και το αποτέλεσμα είναι ανομοιόμορφος καθαρισμός.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αλλαγή λάστιχου δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί η αιτία βρίσκεται στον μηχανισμό και όχι στο αναλώσιμο.

Μικροφθορές στο ίδιο το γυαλί

Το παρμπρίζ δέχεται καθημερινά μικροχτυπήματα από άμμο, χαλίκια και σκόνη. Με τον χρόνο, δημιουργούνται μικροσκοπικές ατέλειες στην επιφάνειά του που εξαπλώνονται σε «μπαλώματα» φθοράς στην εξωτερική  επίστρωση. Αυτά τα σημεία είναι αόρατα από κοντά, αλλά αρκετά για να «κρατούν» νερό και ρύπους. Ο υαλοκαθαριστήρας περνά από πάνω, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσει ομοιόμορφα, αφήνοντας χαρακτηριστικές γραμμές.

Αυτός είναι και ο λόγος που το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο όταν πέφτουν τα φώτα του δρόμου ή των απέναντι αυτοκινήτων πάνω στο παρμπρίζ.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Όταν το λάστιχο φταίει — αλλά όχι όπως νομίζουμε

Φυσικά, τα λάστιχα φθείρονται. Όμως δεν χάνουν τις καθαριστικές τους ιδιότητες μόνο από τον χρόνο. Η έκθεση στον ήλιο, η σκόνη, η ακινησία και η χρήση σε στεγνό παρμπρίζ καταστρέφουν το λάστιχο τους. Ακόμα και αν οπτικά  μπορεί να φαίνεται  εντάξει,  υπάρχει πιθανότητα να έχει σκληρύνει ή να έχει χάσει την ελαστικότητά του, (αυτό που λέμε ότι έχει «καεί», με αποτέλεσμα να μην «αγκαλιάζει» σωστά το γυαλί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γραμμές είναι σύμπτωμα κόπωσης του υλικού και όχι απαραίτητα ένδειξη ορατής φθοράς.

Τι κρατάμε

  • Οι γραμμές δεν σημαίνουν πάντα ότι το λάστιχο θέλει αλλαγή

  • Το παρμπρίζ συχνά έχει αόρατους ρύπους που επηρεάζουν τον καθαρισμό

  • Η πίεση και η κατάσταση του βραχίονα παίζουν καθοριστικό ρόλο

  • Μικροφθορές στο γυαλί μπορούν να αλλοιώσουν την απόδοση των υαλοκαθαριστήρων

  • Η σωστή συντήρηση ξεκινά από καθαρό παρμπρίζ και κατάλληλα υγρά


Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις