Γιατί οι ζώνες ασφαλείας έχουν μια θηλιά και ένα κουμπί; – Αυτά που δεν ήξερες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 12.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
giati-oi-zones-asfaleias-echoun-mia-thilia-kai-ena-koubi-afta-pou-den-ixeres-782636

Τα δύο αυτά στοιχεία στις ζώνες ασφαλείας δεν έχουν απλά διακοσμητικό ρόλο αλλά σώζουν την ζωή των επιβατών

Η ζώνη ασφαλείας είναι ίσως το πιο υποτιμημένο αλλά και ουσιαστικό στοιχείο του σύγχρονου αυτοκινήτου. Οι περισσότεροι από εμάς τη θεωρούμε δεδομένη — τη φοράμε μηχανικά (ελπίζουμε…)  πριν ξεκινήσει η διαδρομή, χωρίς να αναρωτιόμαστε πώς ακριβώς λειτουργεί ή γιατί έχει αυτήν τη συγκεκριμένη κατασκευή. Και όμως, η ζώνη δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ύφασμα με κλιπ, είναι αποτέλεσμα δεκαετιών πειραματισμού, σχεδιασμού και αμέτρητων μελετών ατυχημάτων, ώστε να μειώνει τις πιθανότητες σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.

Στα πρώτα χρόνια της αυτοκίνησης, οι ζώνες ήταν απλές και πολλές φορές ανεπαρκείς. Ένας μικρός ιμάντας ή ένα λουράκι δεν μπορούσε να συγκρατήσει σωστά το σώμα σε υψηλές ταχύτητες ή σε απότομες επιβραδύνσεις. Σταδιακά, οι μηχανικοί αντιλήφθηκαν ότι η ζώνη έπρεπε να συνεργάζεται με τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος και με τα υπόλοιπα συστήματα ασφαλείας του οχήματος, όπως οι αερόσακοι και τα καθίσματα απορρόφησης κρούσης. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι οι ζώνες τριών σημείων που γνωρίζουμε σήμερα: περνάνε πάνω από τον ώμο και τη μέση, κρατώντας τον επιβάτη σταθερό, χωρίς να περιορίζουν την κίνηση σε κανονικές συνθήκες οδήγησης.

Όμως, ακόμα και σε αυτόν τον φαινομενικά απλό σχεδιασμό, υπάρχουν μικρές αλλά έξυπνες λεπτομέρειες που πολλοί αγνοούν. Μία από αυτές είναι ένα σημείο το οποίο μοιάζει με  «θηλιά», η οποία βρίσκεται συνήθως στη μέση της ζώνης. Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο σημείο ραφής, φτιαγμένο ώστε να σπάει σε περίπτωση σύγκρουσης,  προσθέτοντας μερικά εκατοστά στο μήκος της ζώνης. Είναι μια λεπτομέρεια που κάνει τεράστια διαφορά, καθώς η διαχείριση της μεγάλης δύναμης κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης μπορεί να σημαίνει τη διαφορά ανάμεσα σε ελαφρά γρατσουνιά και σοβαρό τραυματισμό.

Σε ορισμένα αυτοκίνητα, ειδικά στη θέση του οδηγού, η θηλιά αντικαθίσταται από ένα μικρό κουμπί ενσωματωμένο στη ζώνη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο οδηγός έχει μπροστά του περιορισμένο χώρο λόγω του τιμονιού, των πεντάλ και άλλων στοιχείων του εσωτερικού. Σε περίπτωση σύγκρουσης, μια ζώνη με θηλιά θα μπορούσε να επιτρέψει υπερβολική μετακίνηση προς τα εμπρός, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού. Το κουμπί λειτουργεί διαφορετικά: η ζώνη παραμένει πιο σταθερή, κρατώντας το σώμα υπό έλεγχο και επιτρέποντας την καλύτερη συνεργασία με τον αερόσακο και την υπόλοιπη προστασία του αυτοκινήτου.

Το εντυπωσιακό με τις ζώνες ασφαλείας είναι ότι κάθε μικρή λεπτομέρεια έχει μελετηθεί σε βάθος. Από το υλικό του ιμάντα και την ελαστικότητα του, μέχρι το πώς «κλειδώνει» σε περίπτωση σύγκρουσης, όλα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν αποτελεσματικά και σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Τελικά, αυτός ο ιμάντας δεν είναι μόνο ένα μέτρο προστασίας, είναι ένα δείγμα πώς η μηχανική, η επιστήμη και η καθημερινή πρακτική μπορούν να συνδυαστούν για να κάνουν τον κόσμο λίγο πιο ασφαλή. Κάθε φορά που κουμπώνουμε τη ζώνη μας, ενεργοποιούμε ένα σύστημα που έχει εξελιχθεί μέσα από δεκαετίες γνώσης, λάθους και καινοτομίας — ένα σύστημα που, αν χρειαστεί, θα κάνει χιλιοστά δουλειάς για να μας κρατήσει ζωντανούς.

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
