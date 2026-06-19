Γιατί στάζει νερό κάτω από το αυτοκίνητο όταν δουλεύει το A/C; Είναι βλάβη;

Πριν πανικοβληθείτε για διαρροή ή βλάβη, δείτε γιατί το νερό κάτω από το αυτοκίνητο είναι συνήθως ένδειξη ότι ο κλιματισμός λειτουργεί σωστά

Έχετε παρκάρει το αυτοκίνητο μετά από μια διαδρομή με τον κλιματισμό ανοιχτό και παρατηρείτε μια μικρή λίμνη νερού κάτω από το αμάξωμα; Η πρώτη σκέψη πολλών οδηγών είναι ότι υπάρχει κάποια διαρροή ή μηχανική βλάβη. Στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Πώς δημιουργείται το νερό;

Το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί αφαιρώντας θερμότητα και υγρασία από τον αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα. Καθώς ο αέρας περνά από τον ψυχρό εξατμιστή του A/C, οι υδρατμοί που περιέχει συμπυκνώνονται σε σταγονίδια νερού.

Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που παρατηρούμε σε ένα παγωμένο ποτήρι νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η υγρασία του περιβάλλοντος μετατρέπεται σε νερό και συγκεντρώνεται στην επιφάνεια.

Στο αυτοκίνητο, το νερό αυτό συλλέγεται και απομακρύνεται μέσω ενός ειδικού σωλήνα αποστράγγισης, καταλήγοντας στο έδαφος κάτω από το όχημα.

Πότε είναι φυσιολογικό;

Η εμφάνιση νερού είναι απολύτως φυσιολογική όταν:

Ο κλιματισμός λειτουργεί για αρκετή ώρα.

Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή.

Υπάρχει αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα.

Σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και αρκετή ποσότητα νερού κάτω από το αυτοκίνητο μετά τη στάθμευση.

Πότε πρέπει να ανησυχήσετε;

Αν και το νερό από το A/C είναι φυσιολογικό, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το υγρό που βλέπετε μπορεί να προέρχεται από άλλη διαρροή. Οι ενδείξεις για κάτι τέτοιο είναι αυτές:

Το υγρό έχει χρώμα (πράσινο, ροζ, πορτοκαλί ή μπλε).

Είναι λιπαρό στην αφή.

Έχει έντονη οσμή.

Συνοδεύεται από αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα.

Εμφανίζεται ακόμη και όταν ο κλιματισμός δεν λειτουργεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για διαρροή ψυκτικού υγρού, υγρών φρένων ή άλλου λιπαντικού.

Ένας εύκολος έλεγχος

Αν το υγρό είναι διάφανο, άοσμο και εξατμίζεται χωρίς να αφήνει υπολείμματα, τότε κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται απλώς για το νερό που παράγει το σύστημα κλιματισμού.

Με άλλα λόγια, η μικρή «λίμνη» κάτω από το αυτοκίνητο δεν είναι συνήθως λόγος ανησυχίας. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη ότι το A/C κάνει σωστά τη δουλειά του.

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