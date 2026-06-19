quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί στάζει νερό κάτω από το αυτοκίνητο όταν δουλεύει το A/C; Είναι βλάβη;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
giati-stazei-nero-kato-apo-to-aftokinito-otan-doulevei-to-a-c-einai-vlavi-807106
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πριν πανικοβληθείτε για διαρροή ή βλάβη, δείτε γιατί το νερό κάτω από το αυτοκίνητο είναι συνήθως ένδειξη ότι ο κλιματισμός λειτουργεί σωστά

Έχετε παρκάρει το αυτοκίνητο μετά από μια διαδρομή με τον κλιματισμό ανοιχτό και παρατηρείτε μια μικρή λίμνη νερού κάτω από το αμάξωμα; Η πρώτη σκέψη πολλών οδηγών είναι ότι υπάρχει κάποια διαρροή ή μηχανική βλάβη. Στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Πώς δημιουργείται το νερό;

Το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί αφαιρώντας θερμότητα και υγρασία από τον αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα. Καθώς ο αέρας περνά από τον ψυχρό εξατμιστή του A/C, οι υδρατμοί που περιέχει συμπυκνώνονται σε σταγονίδια νερού.

Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που παρατηρούμε σε ένα παγωμένο ποτήρι νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η υγρασία του περιβάλλοντος μετατρέπεται σε νερό και συγκεντρώνεται στην επιφάνεια.

Στο αυτοκίνητο, το νερό αυτό συλλέγεται και απομακρύνεται μέσω ενός ειδικού σωλήνα αποστράγγισης, καταλήγοντας στο έδαφος κάτω από το όχημα.

Πότε είναι φυσιολογικό;

Η εμφάνιση νερού είναι απολύτως φυσιολογική όταν:

  • Ο κλιματισμός λειτουργεί για αρκετή ώρα.
  • Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή.
  • Υπάρχει αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα.

Σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και αρκετή ποσότητα νερού κάτω από το αυτοκίνητο μετά τη στάθμευση.

Πότε πρέπει να ανησυχήσετε;

Αν και το νερό από το A/C είναι φυσιολογικό, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το υγρό που βλέπετε μπορεί να προέρχεται από άλλη διαρροή. Οι ενδείξεις για κάτι τέτοιο είναι αυτές:

  • Το υγρό έχει χρώμα (πράσινο, ροζ, πορτοκαλί ή μπλε).
  • Είναι λιπαρό στην αφή.
  • Έχει έντονη οσμή.
  • Συνοδεύεται από αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα.
  • Εμφανίζεται ακόμη και όταν ο κλιματισμός δεν λειτουργεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για διαρροή ψυκτικού υγρού, υγρών φρένων ή άλλου λιπαντικού.

Ένας εύκολος έλεγχος

Αν το υγρό είναι διάφανο, άοσμο και εξατμίζεται χωρίς να αφήνει υπολείμματα, τότε κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται απλώς για το νερό που παράγει το σύστημα κλιματισμού.

Με άλλα λόγια, η μικρή «λίμνη» κάτω από το αυτοκίνητο δεν είναι συνήθως λόγος ανησυχίας. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη ότι το A/C κάνει σωστά τη δουλειά του.

Τι κρατάμε

  • Το νερό κάτω από το αυτοκίνητο όταν λειτουργεί το A/C είναι συνήθως φυσιολογικό.
  • Προέρχεται από τη συμπύκνωση της υγρασίας στον εξατμιστή του κλιματισμού.
  • Όσο μεγαλύτερη η ζέστη και η υγρασία, τόσο περισσότερο νερό μπορεί να εμφανιστεί.
  • Το φυσιολογικό νερό είναι διάφανο και άοσμο.
  • Χρωματισμένα ή λιπαρά υγρά απαιτούν έλεγχο από συνεργείο.

 

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Aircondition#αυτοκίνητο#κλιματισμός
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

giati-ta-kainourgia-aftokinita-den-echoun-rezerva-670518

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

17.06.2026

Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν ρεζέρβα;
prosochi-afto-einai-to-prostimo-pou-akrivyne-30-fores-me-ton-neo-kok-xekina-apo-1-200-evro-670996

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

16.06.2026

Προσοχή: Αυτό είναι το πρόστιμο που ακρίβυνε 30 φορές με τον νέο ΚΟΚ – Ξεκινά από 1.200 ευρώ
pinakides-kykloforias-aftokiniton-ti-simainoun-ta-grammata-763535

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

16.06.2026

Πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων: Τι σημαίνουν τα γράμματα;
to-kolpo-gia-extra-drosia-sto-aftokinito-pou-tha-se-sosei-fetos-to-kalokairi-728134

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

15.06.2026

Το κόλπο για έξτρα δροσιά στο αυτοκίνητο που θα σε σώσει φέτος το καλοκαίρι
klisi-sto-parbriz-o-grigoros-odigos-me-ta-3-simeia-pou-deichnoun-an-einai-apati-806588

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

15.06.2026

Κλήση στο παρμπρίζ: Ο γρήγορος οδηγός με τα 3 σημεία που δείχνουν αν είναι απάτη
a-c-aftokinitou-ta-5-pio-sychna-provlimata-ta-sybtomata-kai-oi-lyseis-806353

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

14.06.2026

A/C Αυτοκινήτου: Τα 5 πιο συχνά προβλήματα, τα συμπτώματα και οι λύσεις

Πρόσφατες Ειδήσεις