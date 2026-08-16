quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί τα «γερασμένα» ελαστικά εμφανίζουν ρωγμές στο πέλμα και τι μπορείς να κάνεις για αυτό

ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.08.2026
Autotypos Team
giati-ta-gerasmena-elastika-emfanizoun-rogmes-sto-pelma-kai-ti-boreis-na-kaneis-gia-afto-793462
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Όταν μιλάμε για φθορά ελαστικών, οι περισσότεροι εξετάζουμε  απλά το βάθος του πέλματος. Αν έχει «ψωμί», θεωρούμε ότι όλα είναι καλά. Όμως υπάρχει ένας άλλος, πιο ύπουλος εχθρός και αυτός είναι η χημική γήρανση του καουτσούκ

Κι όμως ακόμα και το καουτσούκ «γερνάει». Με την πάροδο του χρόνου το υλικό χάνει τις ιδιότητες του  και αυτή η «γήρανση» εκδηλώνεται με μικρές ρωγμές, αποχρωματισμό (γκρί χρώμα αντί για μαύρο) και σκληρή υφή στην επιφάνεια του ελαστικού. Με τον χρόνο, αυτές οι ρωγμές μπορεί να βαθύνουν και να επηρεάσουν τη δομική ακεραιότητα του ελαστικού.

Γιατί συμβαίνει

Τα καινούργια ελαστικά είναι εύκαμπτα και έχουν βαθύ μαύρο χρώμα χάρη στα έλαια και στα πρόσθετα που διατηρούν το καουτσούκ ελαστικό. Με την πάροδο των ετών, η έκθεση σε υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες η υπεριώδης ακτινοβολία  από τον ήλιο και η ακινησία για μεγάλα διαστήματα, οδηγούν σταδιακά στην  αποδόμηση του υλικού.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές θεωρούν ότι τα ελαστικά άνω των 5 ετών από την ημερομηνία παραγωγής δεν είναι κατάλληλα για ασφαλή χρήση, ακόμη κι αν το πέλμα δεν έχει φθαρεί. Γι’ αυτό ο έλεγχος της ημερομηνίας παραγωγής τους πριν την αγορά είναι σημαντικός, καθότι τα λάστιχα «γερνούν» ακόμη και στο ράφι.

Πώς θα το καταλάβετε

Το φαινόμενο δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία και εποπτικά μέσα για να εντοπιστεί. Αν  μια απλή οπτική επιθεώρηση μπορείτε να δείτε μικρές ή μεγαλύτερες ρωγμές στα πλαϊνά ή στο πέλμα, «κέρινη»/ γυαλιστερή υφή και αποχρωματισμούς προς το γκρι που δεν οφείλονται στην σκόνη, τότε τα ελαστικά οδεύουν προς… συνταξιοδότηση.

Η πιο ανησυχητική ένδειξη είναι τα λεγόμενα «σκασίματα»,  δηλαδή οι ρωγμές που περιγράφηκαν πιο πάνω, οι οποίες αρχικά είναι επιφανειακές. Αν όμως αγνοηθούν, μπορεί να επεκταθούν, να επηρεάσουν τα εσωτερικά λινά και τις χαλύβδινες ζώνες και να οδηγήσουν ακόμη και σε απότομη απώλεια πίεσης ή σκάσιμο εν κινήσει.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι τα ελαστικά με εμφανείς ρωγμές στα πλαϊνά θεωρούνται επισφαλή. Ακόμη κι αν «κρατούν αέρα», η δομή τους μπορεί να έχει ήδη αποδυναμωθεί.

Μπορώ να κάνω κάτι ώστε να το προλάβω;

Η γήρανση είναι αναπόφευκτη. Κανένα ελαστικό δεν μένει ανεπηρέαστο από τον χρόνο, ωστόσο, μπορείτε να καθυστερήσετε τη διαδικασία, με την υποσημείωση ότι αν παρέλθει το όριο των 5 ετών, ακόμα και αν δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα γήρανσης, τα ελαστικά πρέπει να αντικαθίστανται.

Προκειμένου να προφυλάξετε τα ελαστικά σας από την επιταχυνόμενη γήρανση μπορείτε να παρκάρετε σε σκιά ή σε κλειστό χώρο, να χρησιμοποιείτε καλύμματα αν το όχημα μένει εκτεθειμένο για μεγάλο διάστημα και να φροντίζετε σε αυτή την περίπτωση να το κινείτε, έστω και σε μικρές βόλτες.

Μην εμπιστεύεστε μόνο το πέλμα

Ένα ελαστικό μπορεί να έχει αρκετό βάθος πέλματος και παρ’ όλα αυτά να είναι επικίνδυνο λόγω ηλικίας. Αν παρατηρήσετε κάτι από αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ρωγμές, η αντικατάσταση είναι η ασφαλέστερη επιλογή. Επιπλέον, η τακτική εναλλαγή θέσης (rotation) περίπου κάθε 8.000 χλμ. και ο οπτικός έλεγχος βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων.

Τι κρατάμε

  • Τα ελαστικά γερνούν ακόμη κι αν δεν φθείρονται.
  • Ηλικία άνω των 5 ετών θεωρείται οριακή για ασφαλή χρήση.
  • Ρωγμές και αποχρωματισμός είναι προειδοποιητικά σημάδια.
  • Η σκιά και η προφύλαξη από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν τη γήρανση.
  • Το πέλμα δεν είναι ο μόνος δείκτης ασφάλειας.
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αντικατάσταση Ελαστικών#Γήρανση Ελαστικών#ελαστικά
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

otan-ta-elastika-gernane-giati-emfanizoun-rogmes-sto-pelma-kai-ti-boreis-na-kaneis-gia-afto-793462

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

18.02.2026

Όταν τα ελαστικά γερνάνε: Γιατί  εμφανίζουν ρωγμές στο πέλμα και τι μπορείς να κάνεις για αυτό  
apostasi-asfaleias-posa-metra-prepei-na-kratas-pragmatika-ti-leei-o-kok-802858

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

15.08.2026

Απόσταση ασφαλείας: Πόσα μέτρα πρέπει να κρατάς πραγματικά; – Τι λέει ο ΚΟΚ
to-aftokinito-anevase-thermokrasia-ti-kano-kai-ti-den-prepei-na-kano-pote-810285

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

15.08.2026

Το αυτοκίνητο ανέβασε θερμοκρασία: Τι κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω ποτέ
giati-oi-yalokatharistires-afinoun-grammes-sto-parbriz-ki-omos-de-ftaine-panta-aftoi-792447

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

14.08.2026

Γιατί οι υαλοκαθαριστήρες αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ; – Κι όμως δε φταίνε πάντα αυτοί
ti-allo-boro-na-odigiso-me-diploma-aftokinitou-ti-ischyei-gia-van-utv-kai-gourounes-792921

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

14.08.2026

Τι άλλο μπορώ να οδηγήσω με δίπλωμα αυτοκινήτου; – Τι ισχύει για Van, UTV και «γουρούνες»
boreis-na-sybliroseis-diaforetiko-ladi-kinitira-se-periptosi-anagkis-813491

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

14.08.2026

Μπορείς να συμπληρώσεις διαφορετικό λάδι κινητήρα σε περίπτωση ανάγκης;

Πρόσφατες Ειδήσεις