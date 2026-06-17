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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν ρεζέρβα;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ξεκίνησε σαν τάση αλλά έγινε κανόνας… ποιοι είναι οι λόγοι που έκαναν την ρεζέρβα είδος υπό εξαφάνιση

Κάποτε, όταν «έσκαγε» ένα λάστιχο αυτοκινήτου η διαδικασία ήταν… δεν θα πούμε ακριβώς εύκολη, αλλά συγκεκριμένη. Άνοιγμα -συνήθως- πορτμπαγκάζ, σήκωμα στην μοκέτα και ιδού η ρεζέρβα! Ένα λάστιχο κανονικών διαστάσεων που με τη βοήθεια του γρύλλου και του «σταυρού» μπορούσε να αντικαταστήσει αυτό που έχει παρουσιάσει πρόβλημα. Με τον καιρό όμως, αυτό που κάποτε ήταν «standard» άρχισε να αλλάζει.

Αρχικά, το «κανονικών διαστάσεων» ελαστικό, αντικαταστάθηκε με ρεζέρβα ανάγκης, ένα μικρότερων διαστάσεων (πέλματος)  ζαντολάστιχο, το οποίο απλά εξυπηρετούσε ώστε να φτάσει το αυτοκίνητο μέχρι το πλησιέστερο βουλκανιζατέρ, με μικρές ταχύτητες.

Το επόμενο στάδιο… ήταν το τίποτα

Οι λόγοι που οδήγησαν τους κατασκευαστές να βγάλουν εντελώς την ρεζέρβα  από τα αυτοκίνητά τους είναι… στατιστικοί. Τα σημερινά ελαστικά , είναι πιο αξιόπιστα και το υλικό τους σαφώς πιο ανθεκτικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί αρκετά. Τα κλαταρίσματα λοιπόν είναι σαφώς λιγότρα σε σχέση με το παρελθόν αλλά όχι αδύνατο να συμβούν.

Η απουσία της ρεζέρβας συνεπάγεται μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο. Ειδικά τώρα όπου η υβριδική τεχνολογία φέρει μεγάλες μπαταρίες με μεγάλη χωρητικότητα, η εκμετάλλευση ακόμη και ενός χιλιοστού είναι σημαντική.

Οι ρεζέρβες ήταν κάποτε απαραίτητες γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή επισκευής ελαστικών. Σήμερα υπάρχουν τα κιτ επισκευής ελαστικών, που δίνουν άμεση λύση, αρκεί το πρόβλημα να είναι μικρό και όχι να μιλάμε για σχίσιμο του ελαστικού.

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι στην πράξη, αν συμβεί η στραβή, η δυνατότητα επικοινωνίας ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές είναι πολύ πιο εύκολη συγκριτικά με παλιότερους χρόνους.

Δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε επίσης και το αρχικό κόστος μιας ρεζέρβας για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Αυτές στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος παραγωγής κάθε μονάδας παραλείπουν τις ρεζέρβες. Η απουσία ρεζέρβας, σημαίνει παράλληλα και απουσία σχετικών κλειδιών και παρελκόμενων, που επίσης ανεβάζουν το κόστος.

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Τέλος, το αυτοκίνητο χωρίς τη ρεζέρβα ζυγίζει λιγότερο. Αυτό έχει θετικές επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμου, αλλά και τις εκπομπές ρύπων. Μετά την μεγάλη προσπάθεια των εταιρειών να μειώσουν καταναλώσεις και ρύπους, η ύπαρξη ρεζέρβας σίγουρα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

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Tags
#αυτοκίνητα#ρεζέρβα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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