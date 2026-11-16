Για να χάσεις τη θέα μέσα από παρμπρίζ δεν χρειάζεται να πέσει ούτε σταγόνα. Η υγρασία, η θερμοκρασία του τζαμιού και μια λάθος ρύθμιση στον εξαερισμό αρκούν.

Μπαίνεις στο αυτοκίνητο ένα κρύο πρωινό, κλείνεις την πόρτα και, πριν καλά καλά ξεκινήσεις, τα τζάμια του αυτοκινήτου αρχίζουν να θολώνουν. Έξω δεν βρέχει, μπορεί μάλιστα να έχει και ήλιο. Κι όμως, μέσα σε λίγα λεπτά χρειάζεσαι ξεθάμπωμα.

Δεν είναι παράξενο, ούτε σημαίνει από μόνο του ότι το αυτοκίνητο έχει κάποιο πρόβλημα. Η βροχή είναι μόνο ένας τρόπος να βρεθεί υγρασία στην καμπίνα. Και μερικές φορές, το θάμπωμα που προσπαθείς να διώξεις βρίσκεται στην άλλη πλευρά του τζαμιού.

Η υγρασία γίνεται σταγονίδια πάνω στο κρύο τζάμι, ακόμη και με λιακάδα

Αυτό που βλέπουμε ως θάμπωμα είναι μικροσκοπικά σταγονίδια νερού. Δημιουργούνται όταν οι υδρατμοί του αέρα συμπυκνώνονται πάνω σε μια αρκετά κρύα επιφάνεια. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που κάνει ένα παγωμένο ποτήρι να «ιδρώνει» εξωτερικά.

Το κλειδί είναι το λεγόμενο σημείο δρόσου: η θερμοκρασία στην οποία ο αέρας, καθώς ψύχεται, φτάνει στον κορεσμό και αρχίζει η συμπύκνωση. Αν η επιφάνεια του τζαμιού είναι αρκετά κρύα σε σχέση με την υγρασία του αέρα που την ακουμπά, εμφανίζονται σταγονίδια. Δεν χρειάζεται να βρέχει.

Σε ένα αυτοκίνητο που έχει μείνει έξω το βράδυ, τα τζάμια μπορεί να είναι κρύα όταν μπουν οι επιβάτες. Η αναπνοή τους προσθέτει υδρατμούς στην καμπίνα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να θολώσει η εσωτερική επιφάνεια. Η λιακάδα δεν αποτελεί εγγύηση ότι το γυαλί έχει ήδη ζεσταθεί αρκετά.

Η υγρασία μένει στην καμπίνα και η ανακύκλωση μπορεί να τη συγκρατεί

Βρεγμένα παπούτσια, ένα νωπό μπουφάν ή πατάκια που δεν στέγνωσαν μεταφέρουν νερό στο εσωτερικό. Η βροχή μπορεί να έχει σταματήσει από χθες, αλλά η υγρασία να βρίσκεται ακόμη εκεί.

Εδώ παίζει ρόλο και το κουμπί με το αυτοκίνητο και το κυκλικό βέλος εντός του. Η ανακύκλωση περιορίζει την είσοδο εξωτερικού αέρα και επαναχρησιμοποιεί εκείνον της καμπίνας. Όταν παραμένει ενεργή σε συνθήκες που ευνοούν το θάμπωμα, μπορεί να δυσκολεύει την απομάκρυνση της υγρασίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε αρκετά αυτοκίνητα η λειτουργία ξεθαμπώματος απενεργοποιεί αυτόματα την ανακύκλωση. Το σύστημα χρειάζεται να ανανεώσει τον αέρα, αντί να τον γυρίζει συνεχώς μέσα στο ίδιο κλειστό περιβάλλον.

Ζεστός αέρας, A/C και εισαγωγή εξωτερικού αέρα καθαρίζουν το εσωτερικό θάμπωμα

Για το συνηθισμένο θάμπωμα στην εσωτερική πλευρά του παρμπρίζ, ένα κρύο πρωινό, επιλέγουμε τη λειτουργία ξεθαμπώματος ή στέλνουμε τον αέρα προς το παρμπρίζ, αυξάνουμε την ένταση του ανεμιστήρα και ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στο ζεστό. Παράλληλα, ενεργοποιούμε το A/C και κλείνουμε την ανακύκλωση.

Το A/C δεν χρησιμεύει μόνο για να δροσίζει το καλοκαίρι. Αφυγραίνει επίσης τον αέρα, γι’ αυτό μπορεί να λειτουργεί μαζί με τη θέρμανση. Ο ζεστός αέρας βοηθά να ανέβει η θερμοκρασία του γυαλιού, ενώ η αφύγρανση αντιμετωπίζει την υγρασία.

Αν υπάρχει κουμπί «MAX» για το μπροστινό παρμπρίζ, αναλαμβάνει τις σχετικές ρυθμίσεις μόνο του. Για το πίσω τζάμι χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη λειτουργία θέρμανσης. Βοηθάει επίσης να κρατάμε τα τζάμια καθαρά από μέσα, με κατάλληλο καθαριστικό. Και περιμένουμε να αποκατασταθεί η ορατότητα πριν ξεκινήσουμε.

Το εξωτερικό θάμπωμα θέλει άλλη αντιμετώπιση, ενώ αν επιμένει χρειάζεται έλεγχο

Υπάρχει και το αντίστροφο σενάριο: ζεστός, υγρός αέρας έξω και έντονος κλιματισμός μέσα. Αν το παρμπρίζ κρυώσει αρκετά, η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στην εξωτερική του επιφάνεια.

Μια ένδειξη είναι ότι το θάμπωμα φεύγει με τους υαλοκαθαριστήρες. Αυτοί απομακρύνουν άμεσα τα σταγονίδια, αλλά για να περιοριστεί η επανεμφάνισή τους χρειάζεται να μειωθεί η υπερβολική ψύξη του τζαμιού. Σε αυτήν την περίπτωση, ανεβάζουμε λίγο τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και αποφεύγουμε να στέλνουμε πολύ κρύο αέρα απευθείας στο παρμπρίζ. Το να δυναμώσουμε κι άλλο την ψύξη μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Αν, πάλι, τα τζάμια θολώνουν διαρκώς από μέσα και συνυπάρχουν μυρωδιά υγρασίας ή βρεγμένες μοκέτες, δεν αρκεί το καθημερινό ξεθάμπωμα. Χρειάζεται έλεγχος για είσοδο νερού από στεγανοποιήσεις ή φραγμένες αποχετεύσεις, καθώς και για τη λειτουργία του εξαερισμού.

Με απλά λόγια, το περιστασιακό θάμπωμα είναι απολύτως φυσιολογικό. Όμως, μία καμπίνα που μοιάζει να έχει διαρκώς υγρασία σίγουρα χρειάζεται «ψάξιμο».