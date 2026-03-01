Γιατί το Start/Stop στα αυτοκίνητα μπορεί να μην δουλεύει πάντα, ενώ είναι ενεργό;

Η τεχνολογία αυτόματου Start/Stop του κινητήρα έχει μπει στη ζωή μας ως μία από τις πιο απλές αλλά και πιο ουσιαστικές λύσεις εξοικονόμησης καυσίμου μέσα στην πόλη.

Η λογική είναι γνωστή: σταματάς στο φανάρι, ο κινητήρας σβήνει, μειώνεται η κατανάλωση και οι εκπομπές. Στην πράξη όμως, σχεδόν κάθε οδηγός έχει αναρωτηθεί κάποια στιγμή το ίδιο πράγμα: γιατί δεν λειτουργεί πάντα, ενώ το σύστημα είναι ενεργό; Δεν μιλάμε απαραίτητα για δυσλειτουργία. Αντιθέτως, τις περισσότερες φορές το Start/Stop κάνει ακριβώς αυτό που έχει σχεδιαστεί να κάνει. Δηλαδή να λειτουργεί μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και αυτές είναι περισσότερες απ’ όσες φαντάζεται κανείς.

1. Ο κινητήρας δεν έχει φτάσει σε σωστή θερμοκρασία λειτουργίας

Ο πρώτος και πιο βασικός λόγος είναι η θερμοκρασία κινητήρα. Όταν το αυτοκίνητο είναι κρύο, το σύστημα δεν επιτρέπει διακοπή λειτουργίας. Ο κινητήρας πρέπει να φτάσει σε ιδανική θερμοκρασία για σωστή καύση, λίπανση και περιορισμό φθοράς. Το ίδιο ισχύει και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, το σύστημα παραμένει ανενεργό μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμική λειτουργία. Η μηχανική προστασία προηγείται της οικονομίας.

2. Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας 12V

Το Start/Stop είναι απόλυτα εξαρτημένο από την μπαταρία 12V του κάθε αυτοκινήτου. Αν το επίπεδο φόρτισης δεν είναι επαρκές, το σύστημα δεν ενεργοποιείται. Ο λόγος είναι απλός: πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο κινητήρας θα επανεκκινήσει χωρίς πρόβλημα. Γι’ αυτό τα αυτοκίνητα με Start/Stop χρησιμοποιούν ενισχυμένες (και αισθητά ακριβότερες) μπαταρίες, σχεδιασμένες για πολλαπλούς κύκλους εκκίνησης. Αν η μπαταρία αρχίζει να φθείρεται, αν έχει πέσει η τάση ή αν έχει τοποθετηθεί λάθος τύπος, το σύστημα απενεργοποιείται προληπτικά. Πολλές φορές, η πρώτη ένδειξη ότι πλησιάζει η ώρα για αντικατάσταση μπαταρίας είναι η διακοπή λειτουργίας του Start/Stop.

3. Αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις καμπίνας

Το σύστημα λαμβάνει συνεχώς δεδομένα από τον κλιματισμό. Αν οι απαιτήσεις ψύξης ή θέρμανσης είναι υψηλές, αποφεύγει να σβήσει τον κινητήρα ώστε να μην επηρεαστεί η άνεση των επιβατών. Σε συνθήκες καύσωνα ή έντονου ψύχους, η λειτουργία του A/C ή του συστήματος ξεθαμπώματος απαιτεί συνεχή λειτουργία κινητήρα. Επομένως, το Start/Stop παραμένει σε αναμονή. Η προτεραιότητα εδώ είναι ξεκάθαρη: πρώτα η θερμική άνεση, μετά η εξοικονόμηση.

4. Συνθήκες ακινητοποίησης

Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα, το αυτοκίνητο πρέπει να έχει σταματήσει πλήρως και με τον σωστό τρόπο. Σε χειροκίνητο κιβώτιο απαιτείται:

Επιλογή νεκράς σχέσης

Απελευθέρωση συμπλέκτη

Πλήρης ακινητοποίηση

Σε αυτόματο κιβώτιο, απαιτείται σταθερό πάτημα φρένου. Αν το όχημα κυλάει έστω και ελάχιστα, το σύστημα κρατά ενεργοποιημένο τον κινητήρα. Αυτό εξηγεί γιατί σε μποτιλιάρισμα με συνεχή μικροκίνηση το Start/Stop μπορεί να μην ενεργοποιηθεί καθόλου.

5. Κλίση δρόμου και δυναμική οδήγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, το σύστημα παρακολουθεί και την κλίση του δρόμου. Σε έντονη ανηφόρα, κατηφόρα ή σε συνθήκες όπου απαιτείται άμεση ροπή, μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει αν το τιμόνι είναι στραμμένο ή αν ανιχνεύεται ελιγμός. Τα συστήματα διεύθυνσης, πέδησης και ευστάθειας συνεργάζονται με το Start/Stop. Αν εκτιμηθεί ότι μπορεί να χρειαστεί άμεση ισχύς, ο κινητήρας παραμένει ενεργός.

6. Ζώνη ασφαλείας και πόρτες

Σε αρκετά μοντέλα, αν ο οδηγός δεν φορά ζώνη ή αν ανοίξει τη πόρτα, το Start/Stop απενεργοποιείται. Πρόκειται για λογική ασφαλείας, ώστε να μην ξεχάσει ο οδηγός ενεργοποιημένο το αυτοκίνητο του αφού εξέλθει.

7. Πρόγραμμα οδήγησης

Αν έχει επιλεγεί Sport mode ή άλλο δυναμικό πρόγραμμα οδήγησης, το Start/Stop συχνά περιορίζεται ή απενεργοποιείται. Η λογική είναι ότι σε τέτοια προγράμματα προτεραιότητα έχει η άμεση απόκριση και όχι η οικονομία καυσίμου.

Είναι τελικά πρόβλημα;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι. Το σύστημα λειτουργεί κανονικά, απλώς δεν πληρούνται οι συνθήκες ενεργοποίησης. Το Start/Stop έχει σχεδιαστεί για να μειώνει κατανάλωση και εκπομπές χωρίς να επηρεάζει:

Αξιοπιστία εκκίνησης

Μηχανική αντοχή

Θερμική άνεση

Οδική ασφάλεια

Αν κάποια από αυτές τις παραμέτρους δεν διασφαλίζεται, το σύστημα παραμένει ανενεργό.

Τι κρατάμε;