ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί «τραβάει» δεξιά ή αριστερά το αυτοκίνητο και πότε χρειάζεται ευθυγράμμιση

ΚΥΡΙΑΚΗ | 08.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
giati-travaei-dexia-i-aristera-to-aftokinito-kai-pote-chreiazetai-efthygrammisi-795148

Τι γίνεται όταν ο γιαλός είναι αλφάδι αλλά το αυτοκίνητο μας «στραβά αρμενίζει;» – Τα αίτια που το προκαλούν και γιατί μερικές φορές αρκεί κάτι πολύ απλό για να διορθωθεί το πρόβλημα

Ένα από τα πιο συχνά φαινόμενα που παρατηρούν οι οδηγοί είναι ότι το αυτοκίνητο δεν κινείται ευθεία όταν αφήνουν ελαφρά το τιμόνι. Αντί να διατηρεί την πορεία του, αρχίζει να «τραβά» είτε δεξιά είτε αριστερά. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα είναι απλό και λύνεται εύκολα, όμως άλλες φορές μπορεί να υποδεικνύει ότι χρειάζεται ευθυγράμμιση.

Η σωστή ευθυγράμμιση των τροχών είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα, την ομοιόμορφη φθορά των ελαστικών και την ασφάλεια. Όταν οι γωνίες των τροχών μεταβληθούν πέραν από τις εργοστασιακές τιμές, το αυτοκίνητο αρχίζει να συμπεριφέρεται διαφορετικά στο δρόμο.

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι

1. Λάθος πίεση στα ελαστικά

Είναι η πιο απλή και συχνή αιτία. Αν ένα ελαστικό έχει χαμηλότερη πίεση από το άλλο στον ίδιο άξονα, αυξάνει η αντίσταση κύλισης και το αυτοκίνητο τείνει να κατευθυνθεί προς εκείνη την πλευρά.

2. Ανομοιόμορφη φθορά ελαστικών

Ελαστικά με άνιση φθορά ή διαφορετικό σχέδιο πέλματος μπορούν επίσης να προκαλέσουν ελαφρύ «τράβηγμα». Αυτό συμβαίνει συχνά όταν έχουν αλλαχθεί μόνο δύο ελαστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

3. Κακή ευθυγράμμιση τροχών

Αν οι γωνίες κάμπερ, κάστερ ή σύγκλισης έχουν μεταβληθεί, σε ένα από τους τροχούς ή και στους δύο, τα ελαστικά δεν «πατούν» σωστά στο δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι το αυτοκίνητο να αποκλίνει από την ευθεία πορεία.

4. Χτύπημα σε λακκούβα ή πεζοδρόμιο

Ένα δυνατό χτύπημα μπορεί να μεταβάλει τις γωνίες της ανάρτησης. Ακόμη κι αν δεν φαίνεται κάποια ζημιά, η γεωμετρία μπορεί να έχει αλλάξει.

5. Φθαρμένα εξαρτήματα ανάρτησης

Φθαρμένα ψαλίδια, μπαλάκια, silent blocks ή άκρα τιμονιού μπορούν να δημιουργήσουν αστάθεια στην πορεία.

6. Πρόβλημα στα φρένα

Αν μια δαγκάνα «κολλάει», το αυτοκίνητο μπορεί να τραβά προς τη συγκεκριμένη πλευρά κατά την κίνηση ή το φρενάρισμα.


Πότε είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση

Η ευθυγράμμιση δεν χρειάζεται μόνο όταν εμφανιστεί πρόβλημα. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου θεωρείται απαραίτητη.

Μετά από δυνατό χτύπημα

Λακκούβα, σαμαράκι ή πεζοδρόμιο μπορούν να αλλάξουν τη γεωμετρία της ανάρτησης.

Όταν το τιμόνι δεν είναι κεντραρισμένο

Αν το αυτοκίνητο κινείται ευθεία αλλά το τιμόνι είναι στραβό, συνήθως χρειάζεται ρύθμιση.

Όταν τα ελαστικά φθείρονται άνισα

Φθορά στις άκρες ή «πριονωτό» πέλμα είναι κλασικό σημάδι κακής ευθυγράμμισης.

Περιοδικός έλεγχος

Πολλοί τεχνικοί προτείνουν έλεγχο κάθε 15.000-20.000 χλμ ή μία φορά τον χρόνο.

Ένα μικρό τεστ που μπορείς να κάνεις

Σε έναν επίπεδο δρόμο:

  1. Κινήσου ευθεία με το αυτοκίνητο

  2. Χαλάρωσε ελαφρά τη λαβή (χωρίς να το αφήσεις τελείως).

  3. Αν το αυτοκίνητο αποκλίνει γρήγορα προς μία πλευρά, υπάρχει πιθανότητα κακής ευθυγράμμισης.

Πρέπει όμως να θυμάσαι ότι πολλοί δρόμοι έχουν μικρή κλίση προς τα δεξιά για αποστράγγιση νερού, κάτι που μπορεί να δώσει την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο «τραβά».

Τι κρατάμε

  • Το «τράβηγμα» δεν σημαίνει πάντα κακή ευθυγράμμιση.

  • Πρώτα ελέγχεται πάντα η πίεση των ελαστικών.

  • Χτύπημα σε λακκούβα μπορεί να αλλάξει τις γωνίες της ανάρτησης.

  • Η ανομοιόμορφη φθορά ελαστικών είναι κλασικό σημάδι προβλήματος.

  • Ένας περιοδικός έλεγχος ευθυγράμμισης βοηθά στην ασφάλεια και στη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Tags
#αυτοκίνητο#Ευθυγράμμιση
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
