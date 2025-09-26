Google Maps: Το κόλπο για να θυμάσαι πάντα που πάρκαρες το αυτοκίνητο

Με ένα απλό κόλπο στο Google Maps μπορείς να αποθηκεύσεις που πάρκαρες το αυτοκίνητο και να το βρεις χωρίς άγχος.

Στην καθημερινότητα, γεμάτη άγχη και υποχρεώσεις, δεν είναι καθόλου σπάνιο να ξεχνάμε το ακριβές σημείο που σταθμεύσαμε. Από πολυσύχναστους δρόμους μέχρι μεγάλα πάρκινγκ, η αναζήτηση του αυτοκινήτου συχνά μετατρέπεται σε ταλαιπωρία.

Σε αυτό έρχεται να δώσει λύση το Google Maps, που εξελίσσεται σε έναν από τους πιο χρήσιμους «συνοδηγούς» των οδηγών.

Πώς λειτουργεί το κόλπο στο Google Maps

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και χρειάζεται μόνο λίγα βήματα:

Ανοίγεις το Google Maps στο κινητό. Πατάς πάνω στη μπλε κουκίδα που δείχνει την τρέχουσα τοποθεσία σου. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέγεις «Αποθήκευση τοποθεσίας στάθμευσης».

Από εκεί και πέρα, η εφαρμογή αποθηκεύει αυτόματα το σημείο που πάρκαρες. Όταν χρειαστεί να επιστρέψεις, απλώς ανοίγεις τους χάρτες και σε οδηγεί κατευθείαν στο αυτοκίνητο.

Τι χρειάζεται να προσέξεις

Για να λειτουργήσει σωστά η υπηρεσία, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η τοποθεσία (GPS) στο κινητό. Αν δεν έχεις ενεργό το σήμα, το Google Maps δεν μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια πού βρίσκεσαι.

! Extra tip: εύρεση χώρων στάθμευσης !

Πέρα από το να θυμάσαι πού άφησες το αυτοκίνητό σου, τα Google Maps προσφέρουν και μία ακόμη χρήσιμη λειτουργία: τον εντοπισμό διαθέσιμων χώρων στάθμευσης.

Αρκεί να ανοίξεις την εφαρμογή, να πατήσεις «Περισσότερα» κάτω από την μπάρα αναζήτησης και να επιλέξεις «Χώροι στάθμευσης». Έτσι, μπορείς να δεις επιλογές κοντά σου ή στον προορισμό σου, αποφεύγοντας χαμένο χρόνο.

Τι κρατάμε;

Με ένα κλικ στο Google Maps αποθηκεύεις το σημείο στάθμευσης και βρίσκεις το αυτοκίνητο εύκολα.

