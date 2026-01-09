quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

H τεράστια σημασία του προσκέφαλου στα αυτοκίνητα – Πώς ρυθμίζεται σωστά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
h-terastia-simasia-tou-proskefalou-sta-aftokinita-pos-rythmizetai-sosta-788644

Ένα εξάρτημα το οποίο παραμελούμε να προσαρμόσουμε σωστά – Πως μας προφυλάσσει από τον πιο συχνό τύπο ατυχημάτων

Τα προσκέφαλα των αυτοκινήτων αποτελούν κρίσιμο στοιχείο ασφαλείας που συχνά υποτιμάται από τους οδηγούς. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται απλά για έναν χώρο ανάπαυσης του κεφαλιού κατά τη διάρκεια της οδήγησης, παραβλέποντας τον πραγματικό τους ρόλο ως μηχανισμό προστασίας.

Γιατί το προσκέφαλο είναι πολύ σημαντικό

Η κύρια λειτουργία των προσκέφαλων λοιπόν, είναι η πρόληψη τραυματισμών της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε περίπτωση οπίσθιας πρόσκρουσης. Κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου ατυχήματος, το όχημα δέχεται μια ξαφνική δύναμη που το ωθεί προς τα εμπρός. Το σώμα του επιβάτη ακολουθεί αυτήν την κίνηση καθώς το κάθισμα το πιέζει, όμως το κεφάλι τείνει να παραμείνει στη θέση του λόγω της αδράνειας.

Αυτό δημιουργεί μια βίαιη υπερέκταση του αυχένα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους σπονδύλους, τους δίσκους και τους μύες της περιοχής. Οι τραυματισμοί αυτού του είδους μπορεί να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες. Περιλαμβάνουν αρκετό πόνο, μειωμένη κινητικότητα, κεφαλαλγίες και σε ορισμένες περιπτώσεις νευρολογικά προβλήματα.

Το προσκέφαλο λειτουργεί ως ένα μαλακό «φράγμα», που συγκρατεί το κεφάλι και περιορίζει την απότομη κίνησή του προς τα πίσω. Η βιομηχανία αυτοκινήτου έχει αναπτύξει σημαντικά την τεχνολογία των καθισμάτων τις τελευταίες δεκαετίες. Μέχρι το 1991 δεν υπήρχε καν υποχρέωση για την εγκατάσταση προσκέφαλων σε όλα τα επιβατικά οχήματα. Από τότε όμως οι κατασκευαστές έχουν επενδύσει εκατομμύρια σε έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων που συνδυάζουν ασφάλεια και εργονομία.

Πως να ρυθμίσετε το προσκέφαλο σωστά

Τα σύγχρονα προσκέφαλα διαθέτουν μεταλλικό σκελετό που ενσωματώνεται στη δομή του καθίσματος. Αυτός ο σκελετός καλύπτεται από αφρό διαφόρων πυκνοτήτων που απορροφά την ενέργεια της πρόσκρουσης. Το εξωτερικό κάλυμμα από ύφασμα ή δέρμα είναι το μόνο ορατό στοιχείο, αλλά η πραγματική προστασία βρίσκεται στο εσωτερικό.

Η σωστή ρύθμιση του προσκέφαλου είναι απαραίτητη. Το ανώτερο τμήμα του μεταλλικού σκελετού που βρίσκεται μέσα στο προσκέφαλο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο ύψος της κορυφής των αυτιών του επιβάτη. Για να εντοπίσετε το σκελετό, πιέστε το προσκέφαλο με τα χέρια σας μέχρι να νιώσετε τη σκληρή δομή στο εσωτερικό. Ένας γενικός κανόνας, είναι ότι η  κορυφή του προσκέφαλου, θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο περίπου ύψος με την κορυφή του κεφαλιού του οδηγού. Προσοχή θέλει εδώ στο ότι αναφερόμαστε όταν το κεφάλι του οδηγού ακουμπά στο προσκέφαλο.

Πολλά σύγχρονα προσκέφαλα έχουν σχεδιαστεί με ελαφρά κλίση προς το κεφάλι του επιβάτη. Αυτή η γωνία μπορεί να φαίνεται άβολη αλλά εξυπηρετεί σημαντικό σκοπό. Επιτρέπει στο προσκέφαλο να λυγίσει ελαφρώς κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης, απορροφώντας μέρος της ενέργειας και προσφέροντας πιο ομαλή ανάσχεση του κεφαλιού.

Οι οπίσθιες συγκρούσεις αποτελούν ένα από τα πιο συχνά είδη ατυχημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις ο οδηγός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τις αποφύγει, καθώς εξαρτώνται από τις ενέργειες άλλων οδηγών. Αυτό καθιστά τη σωστή χρήση του προσκέφαλου ακόμη πιο σημαντική ως παθητικό μέτρο προστασίας.

Tags
#Προσκέφαλο
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
