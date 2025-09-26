quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Hybrid vs Mild Hybrid: Ποιες είναι οι διαφορές;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
hybrid-vs-mild-hybrid-poies-einai-oi-diafores-767935

Στην εποχή που οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πιέζονται από αυστηρά όρια εκπομπών CO₂, η λέξη «hybrid» έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.

Όμως, πίσω από τον κοινό αυτόν όρο κρύβονται διαφορετικές τεχνολογίες. Πολλοί οδηγοί μπερδεύονται μεταξύ Hybrid και Mild Hybrid, αφού στα χαρτιά μοιάζουν να προσφέρουν το ίδιο: χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερους ρύπους. Στην πράξη, όμως, η διαφορά τους είναι πιο ουσιαστική.

To Toyota Yaris είναι Hybrid

Τι είναι ένα Hybrid (HEV);

Το κλασικό Hybrid Electric Vehicle (HEV) συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα βενζίνης με έναν ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία υψηλής τάσης με σχετικά χαμηλή χωρητικότητα. Το σημαντικό για αυτό το hybrid σύστημα κίνησης είναι ότι μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις, ειδικά μέσα στην πόλη.

Η μπαταρία φορτίζει κατά την φρενάρισμα (regenerative braking) αλλά και από τον ίδιο τον κινητήρα βενζίνης σε μεγάλες ταχύτητες. Δεν χρειάζεται να το βάλεις ποτέ σε πρίζα, σε αντίθεση με τα Plug-in Hybrid (PHEV). Η Toyota με το Prius ήταν η πρώτη που έδειξε στον κόσμο πώς λειτουργεί στην πράξη αυτή η τεχνολογία – σήμερα την ακολουθούν σχεδόν όλες οι μάρκες, από την Ευρώπη μέχρι τις Η.Π.Α. Πλέον υπάρχουν ακόμη και διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στα Hybrid μοντέλα, καθώς μερικά χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον ηλεκτροκινητήρα για τη κίνηση των τροχών, και ο κινητήρας βενζίνης λειτουργεί απλώς ως γεννήτρια ηλεκτρισμού (π.χ. το υβριδικό σύστημα e-HEV της Honda).

Σε κάθε περίπτωση όμως, στη καθημερινή χρήση το υβριδικό επιλέγει αυτόματα αν θα κινηθεί ηλεκτρικά, θερμικά ή συνδυαστικά. Σε χαμηλές ταχύτητες βλέπεις το EV mode να σε γλιτώνει από καύσιμο, ενώ στον αυτοκινητόδρομο δουλεύουν μαζί για μέγιστη αποδοτικότητα. 

PEUGEOT 2008
To Peugeot 2008 είναι Mild Hybrid

Τι είναι ένα Mild Hybrid (MHEV)

Το Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) είναι πιο απλό και πιο φθηνό. Χρησιμοποιεί έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια και μια μπαταρία 48V (σε ορισμένα μοντέλα 12V). Αυτός ο ηλεκτροκινητήρας δεν μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο μόνος του, αλλά προσφέρει επιπλέον ροπή στον κινητήρα, ιδιαίτερα στις χαμηλές στροφές. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται τόσο σε κινητήρες βενζίνης, όσο και diesel.

Στην πράξη, το mild hybrid κάνει πιο ομαλή τη λειτουργία του start-stop, βοηθάει στην επιτάχυνση από στάση και μειώνει την κατανάλωση σε ποσοστά 5–10%. Δεν θα δεις το αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά, αλλά θα νιώσεις μικρότερη κατανάλωση και ελαφρώς καλύτερη απόκριση. Μοναδική εξαίρεση, τα mild hybrid αυτοκίνητα του ομίλου Stellantis, τα οποία για τα πρώτα μέτρα οδήγησης ή στο παρκάρισμα, κινούνται ηλεκτρικά. Σε άλλα mild hybrid, το ηλεκτρικό σύστημα αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει λειτουργίες όπως ο κλιματισμός, για να μην επιβαρύνουν το θερμικό κινητήρα.

Οι περισσότερες εταιρείες το χρησιμοποιούν σήμερα στα μοντέλα τους για να μειώσουν τις μέσες εκπομπές CO₂ του στόλου τους. Από τα μικρά supermini μέχρι και τα SUV ή τα αυτοκίνητα επιδόσεων με μεγάλους κινητήρες, η λύση του 48V έχει μπει παντού.

MERCEDES

Οικονομία και οδήγηση

Εδώ μπαίνει το πρακτικό κομμάτι. Τα Hybrid (HEV) δίνουν ουσιαστικό όφελος στην πόλη: κινείσαι για μεγάλα διαστήματα με μηδενική κατανάλωση καυσίμου και κερδίζεις αθόρυβη λειτουργία. Σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος, η διαφορά είναι τεράστια. Στον αυτοκινητόδρομο, όμως, το πλεονέκτημα μικραίνει. Αντίθετα, τα Mild Hybrid είναι περισσότερο «βοηθοί». Δεν αλλάζουν ριζικά τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ούτε σε κάνουν να ξεχνάς το ρεζερβουάρ. Αλλά κοστίζουν λιγότερο, δεν απαιτούν περίπλοκες μπαταρίες και προσφέρουν μια πιο προσιτή γεύση εξηλεκτρισμού.

Κόστος και αγορά

Στο ταμείο, η διαφορά είναι σαφής. Ένα mild hybrid μπορεί να κοστίζει μόλις μερικές εκατοντάδες ευρώ παραπάνω από το αντίστοιχο «απλό» μοντέλο. Ένα full hybrid, όμως, έχει συνήθως μια τιμή μεγαλύτερη κατά αρκετές χιλιάδες ευρώ. Γι’ αυτό το λόγο, οι εταιρείες συχνά τοποθετούν τα HEV σε ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού, με στόχο να δικαιολογήσουν την τιμή.

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις το δείχνουν: το Toyota Yaris Hybrid είναι best-seller γιατί προσφέρει πραγματικά χαμηλή κατανάλωση, ενώ τα mild hybrid κυριαρχούν σε μάρκες που θέλουν να ρίξουν το CO₂ χωρίς να εκτοξεύσουν τις τιμές.

Τι κρατάμε;

  • Hybrid (HEV): Μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά ηλεκτρικά, προσφέρει μεγαλύτερη οικονομία στην πόλη.
  • Mild Hybrid (MHEV): Χαμηλότερο κόστος, βοηθά τον κινητήρα αλλά δεν κινεί ποτέ μόνο του το αυτοκίνητο.
  • Κανένα από τα δύο δεν χρειάζεται φόρτιση
  • Αγορά: Το HEV αξίζει αν κινείσαι πολύ στην πόλη, το MHEV είναι η οικονομική λύση εξηλεκτρισμού για όλους.

