ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η αλλαγή που πρέπει να κάνεις στο αυτοκίνητο σου αν δεν θες να σε κλέψουν

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-allagi-pou-prepei-na-kaneis-sto-aftokinito-sou-an-den-thes-na-se-klepsoun-781701

Πως μια απλή ρύθμιση μπορεί να σε σώσει από τις… νέες τάσεις κλοπής που χρησιμοποιούν οι κακοποιοί

Ανεξάντλητοι και ιδιαίτερα ευρηματικοί εμφανίζονται οι αετονύχηδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκίνητου. Πέραν του «κλασικού» ρεπερτορίου, δηλαδή τις κλοπές… ολόκληρων αυτοκινήτων, κατά καιρούς εμφανίζονται νέες τεχνικές, με στόχο την απόσπαση αντικειμένων από το εσωτερικό και αυτό μπορεί να συμβεί… παρουσία του οδηγού!

Τα «κόλπα» είναι πολλά και με αρκετές παραλλαγές ενώ «στόχοι» αποτελούν αυτοκίνητα στα οποία επιβαίνει μόνο ο οδηγός. Μπορούν δε να εφαρμοστούν, όταν  πάει να μπει κάποιος στο αυτοκίνητο του ή ακόμα και σε στάση σε φανάρι! Η γενική ιδέα είναι να αναγκάσουν τον οδηγό να κατέβει από το όχημα, για να τσεκάρει κάτι στο μπροστινό μέρος. Συνήθως αφήνουν κάποιο σημείωμα, κάτι που μοιάζει με κλήση ή έχουν προκαλέσει μικρή ζημιά στους υαλοκαθαριστήρες. Τότε οι επίδοξοι κλέφτες ανοίγουν την πόρτα του συνοδηγού και αποσπούν κινητά, χρήματα ή άλλα τιμαλφή.

Άρειος Πάγος: Δικαίωσε ασφαλιστική που δεν αποζημίωσε πελάτη για κλοπή ΙΧ - Ευθύνεται... γιατί πάρκαρε σε τυφλό σημείο

Η ρύθμιση στο αυτοκίνητο που μπορεί να σε σώσει

Υπάρχει λοιπόν ένας τρόπος που μπορεί να σας προφυλάξει από αυτό και είναι πολύ απλός. Ο λόγος για την αλλαγή στις ρυθμίσεις ξεκλειδώματος του αυτοκινήτου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα αυτοκίνητα είναι ρυθμισμένα εργοστασιακά, να ξεκλειδώνουν όλες τις πόρτες στο πάτημα του σχετικού κουμπιού που υπάρχει στο μπρελόκ / κλειδί.

Αυτή η συμπεριφορά του συστήματος όμως, μπορεί να αλλάξει και να ρυθμιστεί ώστε να ξεκλειδώνει μόνο η πόρτα του οδηγού και καμία άλλη. Ο τρόπος ρύθμισης, ποικίλει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή και μπορεί να έχει ως εξής:

1. Μέσω του μενού του αυτοκινήτου

Στις περισσότερες μάρκες: Settings → Vehicle / Car → Door locks / Central locking → Unlock behaviour. Εκεί επιλέγεις «Driver door only», «All doors» ή «Driver then all».

2. Μέσω του πίνακα οργάνων

Κάποια μοντέλα έχουν τη ρύθμιση στο μενού του πίνακα οργάνων (όχι στην κεντρική οθόνη). Ψάχνεις την ενότητα “doors” ή “vehicle access”.

3. Μέσω της εφαρμογής του κατασκευαστή (smart-app)

Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα επιτρέπουν ρύθμιση από το smartphone: MyToyota, MyVW, Mercedes-me κ.λπ.

4. Με προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου (key fob)

Σε ορισμένα παλαιότερα ή απλά μοντέλα υπάρχουν συνδυασμοί πατημάτων (ένα πάτημα = οδηγός, δύο πάτηματα = όλες οι πόρτες).

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης τους αυτοκινήτου για να δείτε το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση. Για παλαιότερα μοντέλα, δεν είναι σίγουρο ότι θα προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, ενώ σε μερικά εξ αυτών, απαιτείται η επίσκεψη στην αντιπροσωπεία ώστε να εφαρμοστεί η ρύθμιση.

Πάντως η ρύθμιση ξεκλειδώματος μόνο της πόρτας του οδηγού, δεν είναι κακή ιδέα να εφαρμοστεί γενικότερα όταν κυκλοφορείτε μόνοι σας με το αυτοκίνητο, αρκεί να γνωρίζετε το πως μπορείτε να την ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήστε εύκολα, ώστε να μην ψάχνεστε σε περίπτωση που μεταφέρετε συνεπιβάτες ή λόγοι πρακτικότητας απαιτούν το ξεκλείδωμα όλων των πορτών.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
