Η ασφάλεια μου δεν καλύπτει οδική βοήθεια – Τι κάνω αν μείνω με το αυτοκίνητο;

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, η μπαταρία δεν ανταποκρίνεται ή ένα σκασμένο ελαστικό σε άφησε στην άκρη του δρόμου. Τότε ανακαλύπτεις ότι το ασφαλιστήριό σου δεν περιλαμβάνει οδική βοήθεια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς, αλλά ότι θα πρέπει να αναζητήσεις μόνος σου πάροχο και να πληρώσεις ξεχωριστά για την υπηρεσία. Η οδική βοήθεια μπορεί να προσφερθεί και χωρίς ενεργό συμβόλαιο, από ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν περιστατικά με μεμονωμένη χρέωση. Το ποσό εξαρτάται από το είδος της βλάβης, την απόσταση, την ώρα και το σημείο όπου έχει ακινητοποιηθεί το όχημα.

Πρώτα απ’ όλα, σταμάτησε με ασφάλεια

Μόλις αντιληφθείς ότι υπάρχει πρόβλημα, ενεργοποίησε τα αλάρμ, μείωσε σταδιακά ταχύτητα και προσπάθησε να μετακινήσεις το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν πιο δεξιά. Σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, στόχος είναι να φτάσεις στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ή σε κάποιο ασφαλές σημείο εκτός της ροής. Φόρεσε το ανακλαστικό γιλέκο πριν βγεις από το αυτοκίνητο και τοποθέτησε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε επαρκή απόσταση. Οι επιβάτες πρέπει να απομακρυνθούν από το οδόστρωμα και, όπου υπάρχει προστατευτικό στηθαίο, να περιμένουν πίσω από αυτό. Αν το όχημα βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο, έχει εμπλακεί σε ατύχημα ή δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για την κυκλοφορία, κάλεσε το 112. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί δωρεάν εναλλακτική της οδικής βοήθειας, αλλά χρησιμοποιείται όταν προέχει η προστασία ανθρώπων και η ασφάλεια του δρόμου.

Πού μπορώ να καλέσω οδική βοήθεια χωρίς συμβόλαιο;

Η πρώτη επιλογή είναι μια ιδιωτική εταιρεία οδικής βοήθειας που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Πριν ξεκινήσει το όχημα υποστήριξης, ζήτησε να ενημερωθείς για την τελική ή τουλάχιστον την εκτιμώμενη χρέωση. Θα πρέπει να δώσεις:

Την ακριβή τοποθεσία σου ή το στίγμα από το κινητό.

Το μοντέλο και τον τύπο του οχήματος.

Μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.

Αν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε υπόγειο, χωματόδρομο ή σημείο με δύσκολη πρόσβαση.

Τον προορισμό της ρυμούλκησης, εφόσον απαιτείται γερανός.

Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με την ασφαλιστική εταιρεία ή τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή. Παρότι δεν έχεις την αντίστοιχη κάλυψη, ενδέχεται να μπορούν να σου προτείνουν συνεργαζόμενο πάροχο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κόστος θα καλυφθεί από το συμβόλαιό σου. Μια ακόμη λύση είναι το συνεργείο που εμπιστεύεσαι. Αρκετά συνεργεία συνεργάζονται με γερανούς και μπορούν να οργανώσουν τη μεταφορά του οχήματος. Η ρυμούλκηση, ωστόσο, χρεώνεται ανεξάρτητα από την επισκευή που θα ακολουθήσει.

Σε ποιες βλάβες μπορεί να σε εξυπηρετήσει;

Η οδική βοήθεια χωρίς συμβόλαιο μπορεί να αναλάβει τα ίδια βασικά περιστατικά, με τη διαφορά ότι κάθε επέμβαση πληρώνεται ξεχωριστά.

-Άδεια μπαταρία

Ο τεχνικός μπορεί να πραγματοποιήσει εκκίνηση με εξωτερική πηγή ρεύματος, ώστε να μετακινηθείς μέχρι συνεργείο ή κατάστημα μπαταριών. Ορισμένοι πάροχοι προσφέρουν και αντικατάσταση μπαταρίας επί τόπου, με ξεχωριστή χρέωση για το ανταλλακτικό.

-Σκασμένο ελαστικό

Εφόσον υπάρχει κατάλληλη ρεζέρβα, μπορεί να γίνει αλλαγή στο σημείο. Αν το αυτοκίνητο διαθέτει μόνο κιτ επισκευής ή δεν μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια, θα χρειαστεί μεταφορά σε βουλκανιζατέρ.

-Έλλειψη καυσίμου ή ενέργειας

Σε αυτοκίνητο βενζίνης ή diesel μπορεί να παραδοθεί μικρή ποσότητα καυσίμου, αρκετή για να φτάσεις στο πλησιέστερο πρατήριο. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η πλήρης αποφόρτιση συνήθως απαιτεί μεταφορά σε σταθμό φόρτισης, εκτός αν ο πάροχος διαθέτει κινητή μονάδα φόρτισης.

-Μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη

Αν πρόκειται για απλό πρόβλημα, μπορεί να αποκατασταθεί προσωρινά επί τόπου. Σε σοβαρότερη βλάβη, το όχημα μεταφέρεται σε συνεργείο. Ενημέρωσε τον πάροχο αν έχουν μπλοκάρει οι τροχοί, το τιμόνι ή το κιβώτιο, καθώς μπορεί να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός φόρτωσης.

Πόσο κοστίζει η οδική βοήθεια χωρίς ασφάλιση;

Δεν υπάρχει ενιαίο τιμολόγιο. Οι χρεώσεις διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή, την απόσταση, τη δυσκολία πρόσβασης, την ώρα και το είδος της επέμβασης. Ενδεικτικά:

Η εκκίνηση μπαταρίας μπορεί να ξεκινήσει από περίπου 40 ευρώ σε αστική περιοχή.

σε αστική περιοχή. Η αλλαγή ελαστικού, όταν υπάρχει ρεζέρβα, μπορεί επίσης να κοστίσει από περίπου 40 ευρώ .

. Η μεταφορά καυσίμου μπορεί να ξεκινήσει από περίπου 50 ευρώ , χωρίς να αποκλείεται πρόσθετη χρέωση για το ίδιο το καύσιμο.

, χωρίς να αποκλείεται πρόσθετη χρέωση για το ίδιο το καύσιμο. Η ρυμούλκηση εντός πόλης συχνά ξεκινά από 50 έως 80 ευρώ.

Σε απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, δύσβατα σημεία ή για μεταφορά πολλών χιλιομέτρων, το κόστος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Μια απλή εκκίνηση μπαταρίας μπορεί, για παράδειγμα, να φτάσει ακόμη και τα 120 ευρώ, όταν απαιτείται μεγάλη μετακίνηση του οχήματος υποστήριξης. Πριν συμφωνήσεις, ρώτησε αν η τιμή περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, τα χιλιόμετρα, την αποστολή του γερανού και τη μεταφορά μέχρι τον επιλεγμένο προορισμό.

Τι ισχύει αν έχει προηγηθεί ατύχημα;

Η βλάβη και το τροχαίο ατύχημα δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Ακόμη και αν το συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει γενική οδική βοήθεια, ενδέχεται να παρέχει φροντίδα ατυχήματος ή μεταφορά του οχήματος μετά από σύγκρουση. Γι’ αυτό, μετά από τροχαίο, επικοινώνησε πρώτα με την ασφαλιστική σου και μην καλέσεις αυθαίρετα ιδιωτικό γερανό. Αν επιλέξεις μόνος σου πάροχο χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, υπάρχει κίνδυνος η εταιρεία να μην αναγνωρίσει τη σχετική δαπάνη.

Μπορώ να προσθέσω οδική βοήθεια μετά τη βλάβη;

Μπορείς να ζητήσεις την προσθήκη της κάλυψης για το υπόλοιπο διάστημα του ασφαλιστηρίου ή κατά την επόμενη ανανέωση. Η νέα κάλυψη, όμως, δεν ισχύει αναδρομικά για βλάβη που έχει ήδη συμβεί. Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα προβλέπουν συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης ή περιορισμούς στις πρώτες ημέρες. Οι όροι πρέπει να ελέγχονται πριν από την ενεργοποίηση.

Αξίζει να προσθέσω οδική βοήθεια;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ετήσια επιβάρυνση για την προσθήκη οδικής βοήθειας είναι πολύ μικρότερη από το κόστος μίας μόνο ιδιωτικής ρυμούλκησης. Σύμφωνα με ενδεικτικές τιμές της αγοράς, η κάλυψη μπορεί να κοστίζει λιγότερο από 30 ευρώ τον χρόνο, ενώ μία κλήση εκτός συμβολαίου μπορεί να ξεπεράσει εύκολα τα 50 ή τα 80 ευρώ. Πριν την προσθέσεις, έλεγξε τι ακριβώς περιλαμβάνει: πόσες κλήσεις επιτρέπονται, ποια είναι η μέγιστη απόσταση μεταφοράς, αν καλύπτονται νησιά και εξωτερικό και αν υπάρχουν εξαιρέσεις για επαναλαμβανόμενες βλάβες. Χωρίς οδική βοήθεια δεν μένεις αβοήθητος. Μπορείς να καλέσεις ιδιώτη πάροχο, συνεργείο ή να ζητήσεις καθοδήγηση από την ασφαλιστική σου. Το σημαντικό είναι να προστατεύσεις πρώτα εσένα και τους επιβάτες, να ζητήσεις ξεκάθαρη τιμή πριν από την επέμβαση και να γνωρίζεις πού θέλεις να μεταφερθεί το αυτοκίνητο.