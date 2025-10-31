quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-egklimatiki-paravasi-pou-kanoun-polloi-ellines-an-prokaleseis-atychima-to-prostimo-diplasiazetai-781375

Είναι μια από τις πιο συχνές παραβάσεις, είναι πολύ επικίνδυνη και πλέον, τιμωρείται πολύ αυστηρά

Από όλες τις παραβάσεις που καταγράφουν οι αρχές στους ελληνικούς δρόμους, η παραβίαση STOP θεωρείται από τις πιο συχνές και επικίνδυνες. Πλέον, είναι και από τις πιο αυστηρά τιμωρούμενες, ειδικά σε περίπτωση υποτροπής ή όταν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος.  Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) αλλάζει ριζικά το πλαίσιο των προστίμων και των ποινών, κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε παράβαση με ή χωρίς πρόκληση συμβάντος.

Μέχρι πρόσφατα, ο νόμος δεν έκανε καμία διάκριση: όποιος αγνοούσε το STOP αντιμετώπιζε πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και, σε αρκετές περιπτώσεις, προσωρινή στέρηση πινακίδων. Πλέον, το τοπίο αλλάζει δραστικά, με στόχο να μειωθούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές που προκαλούν δεκάδες σοβαρά ατυχήματα κάθε χρόνο.

Πινακίδα STOP: Γιατί είναι οκτάγων;

Παράβαση STOP χωρίς πρόκληση συμβάντος

Σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ., για όσους παραβιάζουν τη σήμανση χωρίς να προκαλέσουν ατύχημα, προβλέπεται:

  • Πρόστιμο 350 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες

Αν όμως υπάρξει υποτροπή, οι κυρώσεις αυξάνονται δραματικά:

  • 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 €, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες
  • 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 €, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Η ρύθμιση στοχεύει να λειτουργήσει προληπτικά, καθώς η παράβαση STOP είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες πλευρικών συγκρούσεων μέσα σε αστικό περιβάλλον.

Παράβαση STOP με πρόκληση συμβάντος

Αν από την παραβίαση προκύψει τροχαίο ατύχημα, το νέο πλαίσιο γίνεται πολύ πιο αυστηρό:

  • Πρόστιμο 700 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες

Οι υποτροπές αντιμετωπίζονται πλέον ως σοβαρές παραβάσεις υψηλού κινδύνου:

  • 1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 €, αφαίρεση άδειας για 4 έτη
  • 2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000 €, αφαίρεση άδειας για 8 έτη

Η διάταξη αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση του νομοθέτη να αντιμετωπίσει την παραβίαση STOP όχι ως «τυπικό λάθος», αλλά ως πράξη με δυνητικά εγκληματικές συνέπειες.

Γιατί το STOP θεωρείται κρίσιμο

Η πινακίδα Ρ-2 («Υποχρεωτική διακοπή πορείας») δεν βρίσκεται τυχαία σε κάθετη οδό ή επικίνδυνη διασταύρωση. Η αγνόησή της σημαίνει ότι ο οδηγός παραβιάζει το δικαίωμα προτεραιότητας και συχνά εισέρχεται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας χωρίς έλεγχο. Οι στατιστικές της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό τροχαίων με τραυματισμούς οφείλεται σε παραβίαση STOP ή ερυθρού σηματοδότη.

Τι κρατάμε

  • Η παραβίαση STOP χωρίς συμβάν τιμωρείται πλέον με 350 € και 30 ημέρες αφαίρεσης άδειας.
  • Αν προκληθεί ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται (700 €) και η αφαίρεση άδειας φτάνει τις 60 ημέρες.
  • Σε υποτροπές, οι κυρώσεις φτάνουν έως και 8 χρόνια αφαίρεση άδειας.
  • Το νέο πλαίσιο ξεχωρίζει τη σοβαρότητα ανάλογα με το αποτέλεσμα της παράβασης.
  • Στόχος είναι να περιοριστεί μια επικίνδυνη, αλλά συχνή συνήθεια πολλών οδηγών που θεωρούν το STOP «προαιρετικό».

Η Mercedes-AMG ετοιμάζει τον επόμενο ανταγωνιστή της GT3 RS

Το φανάρι που χρειάστηκε 2 εκατ. ευρώ και 10 μήνες για να ενεργοποιηθεί

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις