Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Είναι μια από τις πιο συχνές παραβάσεις, είναι πολύ επικίνδυνη και πλέον, τιμωρείται πολύ αυστηρά
Από όλες τις παραβάσεις που καταγράφουν οι αρχές στους ελληνικούς δρόμους, η παραβίαση STOP θεωρείται από τις πιο συχνές και επικίνδυνες. Πλέον, είναι και από τις πιο αυστηρά τιμωρούμενες, ειδικά σε περίπτωση υποτροπής ή όταν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) αλλάζει ριζικά το πλαίσιο των προστίμων και των ποινών, κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε παράβαση με ή χωρίς πρόκληση συμβάντος.
Μέχρι πρόσφατα, ο νόμος δεν έκανε καμία διάκριση: όποιος αγνοούσε το STOP αντιμετώπιζε πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και, σε αρκετές περιπτώσεις, προσωρινή στέρηση πινακίδων. Πλέον, το τοπίο αλλάζει δραστικά, με στόχο να μειωθούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές που προκαλούν δεκάδες σοβαρά ατυχήματα κάθε χρόνο.
Παράβαση STOP χωρίς πρόκληση συμβάντος
Σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ., για όσους παραβιάζουν τη σήμανση χωρίς να προκαλέσουν ατύχημα, προβλέπεται:
- Πρόστιμο 350 ευρώ
- Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες
Αν όμως υπάρξει υποτροπή, οι κυρώσεις αυξάνονται δραματικά:
- 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 €, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες
- 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 €, αφαίρεση άδειας για 1 έτος
Η ρύθμιση στοχεύει να λειτουργήσει προληπτικά, καθώς η παράβαση STOP είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες πλευρικών συγκρούσεων μέσα σε αστικό περιβάλλον.
Παράβαση STOP με πρόκληση συμβάντος
Αν από την παραβίαση προκύψει τροχαίο ατύχημα, το νέο πλαίσιο γίνεται πολύ πιο αυστηρό:
- Πρόστιμο 700 ευρώ
- Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες
Οι υποτροπές αντιμετωπίζονται πλέον ως σοβαρές παραβάσεις υψηλού κινδύνου:
- 1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 €, αφαίρεση άδειας για 4 έτη
- 2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000 €, αφαίρεση άδειας για 8 έτη
Η διάταξη αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση του νομοθέτη να αντιμετωπίσει την παραβίαση STOP όχι ως «τυπικό λάθος», αλλά ως πράξη με δυνητικά εγκληματικές συνέπειες.
Γιατί το STOP θεωρείται κρίσιμο
Η πινακίδα Ρ-2 («Υποχρεωτική διακοπή πορείας») δεν βρίσκεται τυχαία σε κάθετη οδό ή επικίνδυνη διασταύρωση. Η αγνόησή της σημαίνει ότι ο οδηγός παραβιάζει το δικαίωμα προτεραιότητας και συχνά εισέρχεται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας χωρίς έλεγχο. Οι στατιστικές της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό τροχαίων με τραυματισμούς οφείλεται σε παραβίαση STOP ή ερυθρού σηματοδότη.
Τι κρατάμε
- Η παραβίαση STOP χωρίς συμβάν τιμωρείται πλέον με 350 € και 30 ημέρες αφαίρεσης άδειας.
- Αν προκληθεί ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται (700 €) και η αφαίρεση άδειας φτάνει τις 60 ημέρες.
- Σε υποτροπές, οι κυρώσεις φτάνουν έως και 8 χρόνια αφαίρεση άδειας.
- Το νέο πλαίσιο ξεχωρίζει τη σοβαρότητα ανάλογα με το αποτέλεσμα της παράβασης.
- Στόχος είναι να περιοριστεί μια επικίνδυνη, αλλά συχνή συνήθεια πολλών οδηγών που θεωρούν το STOP «προαιρετικό».
Όλες οι ειδήσεις
Η Mercedes-AMG ετοιμάζει τον επόμενο ανταγωνιστή της GT3 RS
Το φανάρι που χρειάστηκε 2 εκατ. ευρώ και 10 μήνες για να ενεργοποιηθεί
Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή