ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η καθημερινή παράβαση που κάνουμε όλοι – Σε όλη την Ευρώπη επιτρέπεται και στην Ελλάδα όχι

ΤΕΤΑΡΤΗ | 27.08.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-kathimerini-paravasi-pou-kanoume-oloi-se-oli-tin-evropi-epitrepetai-kai-stin-ellada-ochi-772319

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, ο καφές στο χέρι όταν οδηγείς μπορεί να κοστίσει 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Δες τι προβλέπει ο ΚΟΚ και γιατί ισχύει μόνο εδώ.

  • Στην Ελλάδα και Κύπρο το να πίνεις καφέ στο τιμόνι μπορεί να θεωρηθεί παράβαση

  • Το άρθρο 13 του ΚΟΚ απαιτεί πλήρη έλεγχο του οχήματος – με ευρεία ερμηνεία, ο καφές μπορεί να τον περιορίσει

  • Πρόστιμο 100 ευρώ και πιθανή αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες

  • Στην υπόλοιπη Ευρώπη (π.χ. Γερμανία, Γαλλία) δεν υπάρχει τέτοια απαγόρευση

  • Παράδοξο: Ο καφές είναι βασικό στοιχείο της καθημερινότητας σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά απαγορεύεται στο τιμόνι

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο οδηγός που κρατά ένα ποτήρι καφέ στο χέρι δεν κινδυνεύει με τίποτα παραπάνω από έναν λεκέ στο πουκάμισο. Στην Ελλάδα και την Κύπρο όμως, η ίδια ακριβώς συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος!

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΟΚ, ο οδηγός κάθε οχήματος «οφείλει να έχει τον πλήρη έλεγχο και την ελευθερία κινήσεων» ώστε να εκτελεί απρόσκοπτα τους χειρισμούς οδήγησης. Δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για κατανάλωση  καφέ, ωστόσο με μια ευρεία ερμηνεία, η κατανάλωση του εν κινήσει, μπορεί να θεωρηθεί ως δυνητικά επικίνδυνη.

Το δυνητικά, είναι στη κρίση του εκάστοτε οργάνου, αφού μια από τις χρόνιες παθογένειες του ΚΟΚ, αποτελούν ακριβώς αυτές οι «γκρίζες» ζώνες γενικότητας στα άρθρα του…

Αυτό σημαίνει ότι το να σηκώσεις το ποτήρι του καφέ ενώ οδηγείς και να κεντράρεις το καλαμάκι με το στόμα, μπορεί να ερμηνευτεί ως παράβαση. Το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Γιατί είναι διαφορετικά από την υπόλοιπη Ευρώπη;

Σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερμανία, η κατανάλωση ροφημάτων κατά την οδήγηση δεν απαγορεύεται ρητά. Εκεί δίνεται έμφαση κυρίως στην υπεύθυνη συμπεριφορά του οδηγού: αν μπορεί να κρατήσει τον έλεγχο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, αντίθετα, οι αρχές ακολουθούν πιο αυστηρή προσέγγιση, θεωρώντας ότι ακόμα και ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Ένα ελληνικό παράδοξο

Το ενδιαφέρον είναι πως ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στις δύο χώρες, δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο.  Από τον  freddo μέχρι τον φραπέ ή ακόμα και τον ελληνικό, η παράδοση επιβάλλει να υπάρχει ένα πλαστικό ή χάρτινο ποτήρι  σε κάθε γραφείο, επαγγελματικό χώρο και –ας μην κρυβόμαστε- σε πολλές ποτηροθήκες  αυτοκινήτων. Μάλιστα ο καφές, λειτουργώντας ως διεγερτικό, βοηθά στη συγκέντρωση και στην εγρήγορση, οπότε γενικά μιλώντας, κάνει τους οδηγούς πιο προσεκτικούς αλλά και πιο νευριασμένους αλλά αυτό είναι μια άλλη παθογένεια, όχι του ΚΟΚ αλλά δική μας…

Για τους ξένους οδηγούς που επισκέπτονται την χώρα μας, δεν νομίζουμε ότι η απαγόρευση πόσης καφέ εν κινήσει, είναι ένα θέμα που θα τους απασχολήσει. Έτσι και αλλιώς, για κάποιον μη συνηθισμένο στην ελληνική οδική και οδηγική πραγματικότητα, η εμπειρία είναι αντίστοιχη με κακό trip από χρήση ψυχοτρόπων ναρκωτικών, οπότε μάλλον τον τρόμο και την φρίκη έχουν να διαχειριστούν.

Ε τώρα για εμάς… συνηθισμένοι. Δεν προτείνουμε να παρανομήσετε ή όχι, αλλά να έχετε κατά νου ότι ο μισός decaf φρέντο καπουτσίνο με στέβια, γάλα αμυγδάλου και σιρόπι καραμελωμένου μακαντέμια , μπορεί να σε βγει σε κακό όταν οδηγείτε. Και εντάξει, αν τον παραγγέλνετε έτσι, αξίζει να φάτε ένα πρόστιμο ούτως ή άλλως…

Τι κρατάμε;

  • Ο ΚΟΚ στην Ελλάδα αφήνει «γκρίζες ζώνες», που επιτρέπουν την ερμηνεία ότι η κατανάλωση καφέ είναι παράβαση.

  • Το πρόστιμο φτάνει τα 100 ευρώ και συνοδεύεται συχνά από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

  • Σε άλλες χώρες η πρακτική είναι νόμιμη, αρκεί ο οδηγός να έχει τον έλεγχο.

  • Η αντίφαση είναι πως ο καφές είναι σύμβολο της ελληνικής κουλτούρας, αλλά στο τιμόνι μπορεί να οδηγήσει σε… κλήση.

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ

Το μοναδικό διπλοκάμπινο pick-up με τιμή κάτω από 30.000 ευρώ στην Ελλάδα – Ποιο είναι;

 

 

