Η κίνηση που πρέπει να κάνεις με το air condition 3 λεπτά πριν παρκάρεις

Το air condition του αυτοκινήτου κάνει τις καλοκαιρινές μετακινήσεις σημαντικά πιο άνετες, όμως μια απλή συνήθεια πριν από το τέλος κάθε διαδρομής μπορεί να περιορίσει την υγρασία, τη μυρωδιά μούχλας και την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο σύστημα κλιματισμού.

Η σωστή διαδικασία δεν είναι να απενεργοποιήσεις εντελώς τον ανεμιστήρα. Περίπου δύο έως τρία λεπτά πριν φτάσεις στον προορισμό σου, κλείσε μόνο τη λειτουργία A/C και άφησε τον ανεμιστήρα να συνεχίσει να λειτουργεί. Με αυτόν τον τρόπο, ο αέρας βοηθά να στεγνώσει σταδιακά ο εξατμιστής του κλιματισμού.

Τι συμβαίνει όταν λειτουργεί το air condition;

Κατά τη λειτουργία του κλιματισμού, ο αέρας της καμπίνας περνά από τον εξατμιστή, ένα μεταλλικό στοιχείο που βρίσκεται πίσω από το ταμπλό και ψύχεται σε χαμηλή θερμοκρασία. Η υγρασία του αέρα συμπυκνώνεται επάνω στην ψυχρή επιφάνειά του, όπως ακριβώς συμβαίνει στο εξωτερικό ενός κρύου ποτηριού το καλοκαίρι. Οι σταγόνες νερού συγκεντρώνονται και απομακρύνονται από έναν ειδικό σωλήνα αποστράγγισης. Γι’ αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό να βλέπεις καθαρό νερό κάτω από το αυτοκίνητο όταν έχει λειτουργήσει το air condition. Δεν πρόκειται συνήθως για διαρροή κάποιου υγρού του κινητήρα, αλλά για το νερό που δημιουργήθηκε από τη συμπύκνωση της υγρασίας. Όταν όμως σβήσεις αμέσως το αυτοκίνητο με τον εξατμιστή ακόμη παγωμένο και βρεγμένο, μέρος της υγρασίας μπορεί να παραμείνει επάνω του. Σε συνδυασμό με τη σκόνη και τους ρύπους που περνούν από το σύστημα, δημιουργείται ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων και δυσάρεστων οσμών.

Πρέπει να κλείνεις το A/C πριν σβήσεις τον κινητήρα;

Η καλύτερη πρακτική είναι να απενεργοποιείς τον συμπιεστή του κλιματισμού δύο έως τρία λεπτά πριν παρκάρεις, διατηρώντας όμως ενεργό τον ανεμιστήρα. Στα περισσότερα αυτοκίνητα αρκεί να πατήσεις το κουμπί A/C, αφήνοντας το σύστημα εξαερισμού να συνεχίσει να στέλνει αέρα στην καμπίνα. Αν υπάρχει λειτουργία ανακύκλωσης, είναι προτιμότερο να την απενεργοποιήσεις, ώστε το σύστημα να χρησιμοποιεί εξωτερικό αέρα. Ο αέρας που περνά από τον εξατμιστή, χωρίς να λειτουργεί πλέον ο συμπιεστής, αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία του και απομακρύνει μέρος της υγρασίας που έχει συγκεντρωθεί στην επιφάνειά του. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσεις τη θέρμανση, ούτε να υποφέρεις μέσα σε μια καυτή καμπίνα. Αρκούν λίγα λεπτά λειτουργίας του ανεμιστήρα σε μεσαία ένταση.

Προκαλεί βλάβη αν σβήσεις το αυτοκίνητο με αναμμένο το A/C;

Το να σβήσεις τον κινητήρα ενώ το air condition βρίσκεται σε λειτουργία δεν προκαλεί άμεσα βλάβη στον συμπιεστή, ειδικά στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου διαχειρίζεται τη λειτουργία του κλιματισμού και μπορεί να αποσυνδέσει προσωρινά τον συμπιεστή όταν χρειάζεται, όπως κατά την εκκίνηση του κινητήρα ή την έντονη επιτάχυνση. Επομένως, η θεωρία ότι το αναμμένο A/C επιβαρύνει σημαντικά τη μίζα κατά την επόμενη εκκίνηση δεν ισχύει για τα περισσότερα σύγχρονα οχήματα. Ακόμη και αν το σύστημα αυτόματου κλιματισμού επανέλθει στην προηγούμενη ρύθμισή του μόλις βάλεις μπροστά, ο συμπιεστής δεν ενεργοποιείται ανεξέλεγκτα την ίδια στιγμή που λειτουργεί η μίζα. Ο βασικός λόγος για να κλείσεις το A/C λίγο πριν παρκάρεις δεν είναι λοιπόν η προστασία από μηχανική βλάβη, αλλά το στέγνωμα του εξατμιστή και η πρόληψη των δυσάρεστων οσμών.

Γιατί μυρίζει μούχλα από τους αεραγωγούς;

Η χαρακτηριστική μυρωδιά υγρασίας που εμφανίζεται μόλις ανοίξει ο εξαερισμός προέρχεται συνήθως από μικροοργανισμούς και ρύπους που έχουν συγκεντρωθεί στον εξατμιστή ή στο φίλτρο καμπίνας. Το πρόβλημα μπορεί να είναι εντονότερο σε αυτοκίνητα που κινούνται σε περιοχές με υψηλή υγρασία, χρησιμοποιούν συνεχώς την ανακύκλωση ή πραγματοποιούν κυρίως σύντομες διαδρομές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εξατμιστής παραμένει συχνά υγρός χωρίς να προλαβαίνει να στεγνώσει. Ένα παλιό ή βουλωμένο φίλτρο καμπίνας συγκρατεί επίσης υγρασία, σκόνη, γύρη και οργανικούς ρύπους, επιδεινώνοντας τόσο την οσμή όσο και την απόδοση του εξαερισμού. Η κάλυψη της μυρωδιάς με ένα αρωματικό δεν αντιμετωπίζει την αιτία. Αν η οσμή επιμένει, χρειάζεται αλλαγή του φίλτρου και σωστός καθαρισμός ή απολύμανση του εξατμιστή με κατάλληλα προϊόντα.

Προσοχή στον σωλήνα αποστράγγισης

Το νερό που συγκεντρώνεται στον εξατμιστή πρέπει να απομακρύνεται μέσω ενός μικρού σωλήνα αποστράγγισης. Αν αυτός βουλώσει από σκόνη ή υπολείμματα, η υγρασία μπορεί να παραμείνει μέσα στο σύστημα. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, το νερό μπορεί να περάσει στην καμπίνα και να βρέξει τη μοκέτα στην περιοχή του συνοδηγού. Η υγρασία στο εσωτερικό προκαλεί θάμπωμα των τζαμιών, έντονη μυρωδιά και μπορεί να επηρεάσει ηλεκτρικές καλωδιώσεις ή μονάδες που βρίσκονται χαμηλά στο αυτοκίνητο. Αν δεν εμφανίζονται σταγόνες νερού κάτω από το αυτοκίνητο μετά από αρκετή ώρα λειτουργίας του A/C σε μια ζεστή και υγρή ημέρα, ή αν εντοπίσεις νερό μέσα στην καμπίνα, ο σωλήνας αποστράγγισης χρειάζεται έλεγχο.

Τι ισχύει για υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Σε αρκετά υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ο συμπιεστής του κλιματισμού λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και δεν εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του θερμικού κινητήρα. Επομένως, το σβήσιμο του αυτοκινήτου με ενεργό το A/C δεν δημιουργεί πρόσθετη μηχανική καταπόνηση στον κινητήρα. Η σύσταση να κλείνεις το A/C λίγο νωρίτερα αφορά και εδώ κυρίως την απομάκρυνση της υγρασίας. Ορισμένα νεότερα μοντέλα διαθέτουν αυτόματη λειτουργία after-blow, η οποία ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα μετά το παρκάρισμα για να στεγνώσει τον εξατμιστή. Αν το αυτοκίνητο διαθέτει τέτοια λειτουργία, μπορεί να ενεργοποιείται από τις ρυθμίσεις του κλιματισμού ή της κεντρικής οθόνης.

Πότε δεν πρέπει να κλείσεις το A/C;

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν πρέπει να εφαρμόζεται εις βάρος της ασφάλειας. Αν τα τζάμια έχουν αρχίσει να θολώνουν ή η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή, διατήρησε το air condition σε λειτουργία μέχρι να σταματήσεις. Το A/C αφαιρεί υγρασία από τον αέρα και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στο ξεθάμπωμα του παρμπρίζ, ακόμη και τον χειμώνα. Η καθαρή ορατότητα και η άνεση του οδηγού έχουν μεγαλύτερη σημασία από το στέγνωμα του συστήματος σε μία μεμονωμένη διαδρομή. Η απλή συνήθεια να κλείνεις το A/C δύο ή τρία λεπτά πριν από το τέλος της διαδρομής, αφήνοντας τον ανεμιστήρα ενεργό, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη συσσώρευση υγρασίας. Δεν προστατεύει τον συμπιεστή από κάποια άμεση βλάβη, αλλά βοηθά το σύστημα να παραμένει καθαρότερο, αποτελεσματικότερο και χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές.

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