Η παράβαση που όλοι κάνουμε και κανείς δεν υπολογίζει – Με τον νέο ΚΟΚ χάνεις το δίπλωμα για 40 ημέρες

Η επιθετική συμπεριφορά μπαίνει στο στόχαστρο του νόμου, την ώρα που οι Έλληνες παραδέχονται ότι ξεσπούν συστηματικά στον δρόμο

Η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας φέρνει σαρωτικές αλλαγές στη φιλοσοφία των ποινών, μετατοπίζοντας το βάρος από το όχημα στον ίδιο τον οδηγό. Οι πινακίδες παύουν να είναι το βασικό «θύμα» των παραβάσεων και τη θέση τους παίρνουν κυρώσεις που αγγίζουν άμεσα τον παραβάτη, με αυστηρότερη αντιμετώπιση σε συμπεριφορές που μέχρι σήμερα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στην επιθετική και αντικοινωνική οδήγηση, μια κατηγορία παραβάσεων που ο νέος ΚΟΚ θεωρεί ως δυνητικά επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια. Εν ολίγοις, δεν είναι μόνο η ταχύτητα ή το αλκοόλ που δημιουργούν προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά και η συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι.

Η συμπεριφορά στο τιμόνι γίνεται παράβαση

Με τη νέα νομοθεσία, ενέργειες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απλώς «νεύρα της στιγμής» αποκτούν ξεκάθαρο νομικό αποτύπωμα. Η σκόπιμη παρενόχληση άλλων χρηστών του δρόμου, η άσκοπη χρήση της κόρνας, η επιθετική προσέγγιση σε προπορευόμενο όχημα (tailgating) ή ακόμη και η λεκτική πρόκληση, αντιμετωπίζονται πλέον ως πράξεις που διαταράσσουν την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία.

Στόχος του νέου πλαισίου δεν είναι μόνο η τιμωρία, αλλά και η αλλαγή νοοτροπίας. Η επιθετική οδήγηση αναγνωρίζεται επίσημα ως παράγοντας κινδύνου, με τον νομοθέτη να επιχειρεί να «κόψει» συμπεριφορές που συχνά λειτουργούν ως προάγγελος σοβαρότερων τροχαίων επεισοδίων.

Πρόστιμα με κλιμάκωση, ίδια αφαίρεση άδειας

Οι κυρώσεις για επιθετική συμπεριφορά δεν είναι οριζόντιες. Το διοικητικό πρόστιμο διαφοροποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης: άλλο βάρος έχει μια προσβλητική έκφραση ή χειρονομία και άλλο η φυσική αντιπαράθεση, όπως η αποβίβαση από το όχημα για διαπληκτισμό.

Ωστόσο, ανεξαρτήτως της μορφής που λαμβάνει η επιθετική συμπεριφορά, το διοικητικό μέτρο που παραμένει κοινό είναι η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 40 ημερών. Πρόκειται για μια σαφή επιλογή του νέου ΚΟΚ, που επιχειρεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους Έλληνες οδηγούς

Η αυστηροποίηση δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε η γαλλική Ipsos, η επιθετικότητα αποτελεί διαδεδομένο φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, μεγάλο ποσοστό οδηγών στην Ελλάδα παραδέχεται ότι:

εκφράζεται υβριστικά προς άλλους οδηγούς

χρησιμοποιεί την κόρνα χωρίς ουσιαστικό λόγο

πιέζει σκόπιμα προπορευόμενα οχήματα όταν εκνευρίζεται

ενώ ένα μικρότερο αλλά ανησυχητικό ποσοστό δηλώνει ότι έχει κατέβει από το αυτοκίνητο για να διαπληκτιστεί

Τα ευρήματα αυτά σκιαγραφούν μια καθημερινότητα έντασης, όπου η νευρικότητα πίσω από το τιμόνι δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά σύνηθες φαινόμενο.

Από την ανοχή στην τιμωρία

Ο νέος ΚΟΚ επιχειρεί να αλλάξει αυτή ακριβώς τη νοοτροπία. Η επιθετική οδήγηση παύει να θεωρείται προσωπική υπόθεση και αντιμετωπίζεται ως συμπεριφορά που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.

Το μήνυμα της νομοθεσίας είναι σαφές: ο δρόμος δεν είναι χώρος εκτόνωσης και η ένταση πίσω από το τιμόνι έχει πλέον συγκεκριμένο και μετρήσιμο κόστος.

Τι κρατάμε