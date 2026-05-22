ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η παράβαση που πιάνουν οι νέες κάμερες και πολλοί ξεχνούν – Έχει πρόστιμο 350 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Οι νέες κάμερες ελέγχουν πινακίδες και φέρνουν ξανά στο προσκήνιο μια παράβαση που πολλοί οδηγοί αγνοούν και μπορεί να πληρώσουν ακριβά.

Οι νέες κάμερες που μπαίνουν σταδιακά στο οδικό δίκτυο αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι τροχονομικοί έλεγχοι. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για την κλασική καταγραφή ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, αλλά για συστήματα που μπορούν να συνδυάζουν εικόνα, αυτόματη αναγνώριση πινακίδας και διασταύρωση στοιχείων.

Αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια παράβαση που αρκετοί οδηγοί αντιμετωπίζουν σαν λεπτομέρεια: την απόκρυψη, παραποίηση ή μείωση της ευκρίνειας της πινακίδας κυκλοφορίας. Στην πράξη, ακόμη και κάτι που φαίνεται «αθώο», όπως ένα φιμέ πλαστικό κάλυμμα, μια έντονα βρόμικη πινακίδα ή ένα υλικό που δυσκολεύει την αναγνώρισή της από τεχνικά μέσα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.

Τι λέει ο ΚΟΚ για τις πινακίδες

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής. Κάθε όχημα πρέπει να φέρει τις νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί για αυτό. Παράλληλα, απαγορεύεται η παραποίηση της πινακίδας με οποιαδήποτε μορφή, όπως με αλλαγή σχήματος, γράμματος, κάμψη ή άλλη επέμβαση.

Το κρίσιμο σημείο, όμως, είναι άλλο. Στο άρθρο 94 αναφέρεται ότι παράβαση υπάρχει και όταν οι πινακίδες του οχήματος δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η τοποθέτηση μη αντανακλαστικού υλικού πάνω σε αυτές.

Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν πρέπει να σκέφτεται μόνο αν η πινακίδα φαίνεται «με το μάτι». Πρέπει να παραμένει καθαρή, σωστά τοποθετημένη, χωρίς αλλοιώσεις και χωρίς πρόσθετα υλικά που μπορούν να επηρεάσουν την αναγνώρισή της από κάμερες ή άλλα τεχνικά μέσα.

Το «κόλπο» με τα φιμέ καλύμματα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι τα φιμέ ή σκουρόχρωμα καλύμματα πινακίδων. Πολλοί οδηγοί τα τοποθετούν θεωρώντας ότι πρόκειται για αισθητική παρέμβαση ή για προστασία από φθορά. Στην πράξη, όμως, αν το κάλυμμα μειώνει την ευκρίνεια της πινακίδας ή δυσκολεύει την ανάγνωσή της από κάμερα, μπορεί να θεωρηθεί παράβαση.

Το ίδιο ισχύει και για πλαστικά καλύμματα που έχουν θαμπώσει με τον χρόνο, για προστατευτικά που δημιουργούν αντανακλάσεις, για αυτοκόλλητα, για βίδες ή πλαίσια που κρύβουν μέρος των χαρακτήρων, αλλά και για κάθε υλικό που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην πινακίδα και στο μέσο ελέγχου.

Με απλά λόγια: η πινακίδα δεν πρέπει απλώς να υπάρχει. Πρέπει να διαβάζεται καθαρά.

Πρόστιμο 350 ευρώ και πιθανές επιπλέον κυρώσεις

Η συγκεκριμένη παράβαση μπορεί να κοστίσει ακριβά. Για πινακίδες που δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα, το διοικητικό πρόστιμο φτάνει τα 350 ευρώ, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν αφαίρεση στοιχείων, ανάλογα με την περίπτωση και τη βαρύτητα της παράβασης.

Ακόμη πιο σοβαρή είναι η περίπτωση της σκόπιμης παραποίησης. Αν κάποιος αλλάζει χαρακτήρες, λυγίζει την πινακίδα, την τοποθετεί σε άλλο όχημα ή χρησιμοποιεί πινακίδα που δεν έχει χορηγηθεί νόμιμα, τότε το ζήτημα δεν μένει μόνο στο επίπεδο ενός απλού προστίμου. Ο ΚΟΚ προβλέπει ακόμη και ποινικές κυρώσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις παραποίησης ή παράνομης χρήσης πινακίδων.

Άρα δεν μιλάμε για μια «μικρή» παράβαση. Η πινακίδα είναι η ταυτότητα του οχήματος στον δρόμο και η απόκρυψη ή αλλοίωσή της αντιμετωπίζεται αναλόγως.

Γιατί οι νέες κάμερες αλλάζουν τα δεδομένα

Οι νέες κάμερες και τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κάνουν τέτοιες παραβάσεις πιο δύσκολο να περάσουν απαρατήρητες. Η πινακίδα πλέον δεν ελέγχεται μόνο από έναν τροχονόμο στην άκρη του δρόμου, αλλά μπορεί να καταγράφεται και να διασταυρώνεται από τεχνικά μέσα.

Αυτό έχει μεγάλη σημασία για οδηγούς που μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι ένα φιμέ κάλυμμα, μια μισοκρυμμένη πινακίδα ή μια έντονα βρόμικη επιφάνεια δεν θα τους δημιουργήσει πρόβλημα. Με την επέκταση των καμερών, η πιθανότητα να εντοπιστεί μια πινακίδα που δεν διαβάζεται σωστά αυξάνεται.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να υπάρχει απαραίτητα πρόθεση απόκρυψης για να βρεθεί ο οδηγός εκτεθειμένος. Αν η πινακίδα δεν είναι καθαρή, ορατή και αναγνωρίσιμη, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ίδιο.

Η βρομιά δεν είναι πάντα δικαιολογία

Ένα σημείο που συχνά παραβλέπεται είναι η βρομιά. Σε αυτοκίνητα που κινούνται σε χωματόδρομους, εργοτάξια, επαρχιακές περιοχές ή μετά από έντονη βροχή, η πινακίδα μπορεί να καλυφθεί από λάσπη ή σκόνη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ίχνος βρομιάς θα οδηγήσει αυτόματα σε πρόστιμο. Αν όμως η πινακίδα δεν διαβάζεται καθαρά, ο οδηγός μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με παράβαση. Η ευθύνη για την ευκρίνεια της πινακίδας παραμένει στον κάτοχο και οδηγό του οχήματος.

Γι’ αυτό, ένας γρήγορος έλεγχος πριν ξεκινήσει κάποιος, ειδικά μετά από ταξίδι ή κίνηση σε δύσκολες συνθήκες, μπορεί να γλιτώσει άσκοπη ταλαιπωρία.

Διαβάστε επίσης: Η παράβαση που πολλοί κάνουμε αλλά δεν το ξέρουμε και έχει να κάνει με το πλύσιμο του αυτοκινήτου

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Η βασική αρχή είναι απλή: η πινακίδα πρέπει να είναι όπως προβλέπεται, χωρίς παρεμβάσεις και πλήρως αναγνώσιμη.

Ο οδηγός πρέπει να προσέχει:

  • να μην υπάρχουν φιμέ ή σκουρόχρωμα καλύμματα,
  • να μην υπάρχει πλαστικό που έχει θαμπώσει ή δημιουργεί αντανακλάσεις,
  • να μη λείπουν χαρακτήρες ή τμήματα της πινακίδας,
  • να μην έχει λυγίσει ή παραμορφωθεί η πινακίδα,
  • να μην καλύπτεται από βάση, πλαίσιο, κοτσαδόρο ή άλλο εξάρτημα,
  • να μην είναι γεμάτη λάσπη, σκόνη ή βρομιά,
  • να φωτίζεται σωστά η πίσω πινακίδα τη νύχτα.

Με την αύξηση των τεχνικών μέσων ελέγχου, τέτοιες λεπτομέρειες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά νομιμότητας.

Δεν είναι «hack», είναι παράβαση

Τα προηγούμενα χρόνια, κάποιοι οδηγοί αντιμετώπιζαν τα φιμέ καλύμματα ή τις παρεμβάσεις στην πινακίδα σαν ένα είδος «κόλπου» για να δυσκολεύουν τις κάμερες. Αυτή η λογική πλέον είναι ακόμη πιο επικίνδυνη, όχι μόνο γιατί τα τεχνικά μέσα εξελίσσονται, αλλά και γιατί ο ΚΟΚ αναφέρεται ξεκάθαρα στην αναγνωρισιμότητα της πινακίδας από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων.

Η πινακίδα πρέπει να είναι καθαρή, σωστά τοποθετημένη και πλήρως αναγνώσιμη. Οτιδήποτε μειώνει αυτή την αναγνωσιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο και σε περαιτέρω έλεγχο.

Τι κρατάμε;

  • Η απόκρυψη, παραποίηση ή μειωμένη ευκρίνεια πινακίδας είναι σοβαρή παράβαση.
  • Ο ΚΟΚ αναφέρει ότι οι πινακίδες πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα.
  • Φιμέ καλύμματα, θαμπά πλαστικά, αυτοκόλλητα, βρομιά ή κακή τοποθέτηση μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα.
  • Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 350 ευρώ.
  • Σε περιπτώσεις παραποίησης ή παράνομης χρήσης πινακίδων μπορεί να υπάρξουν βαρύτερες κυρώσεις.
  • Οι νέες κάμερες κάνουν τον εντοπισμό τέτοιων παραβάσεων πιο πιθανό.
  • Η πινακίδα είναι η «ταυτότητα» του οχήματος και πρέπει να παραμένει καθαρή και πλήρως αναγνώσιμη.
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
