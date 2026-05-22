Η παράβαση που πιάνουν οι νέες κάμερες και πολλοί ξεχνούν – Έχει πρόστιμο 350 ευρώ

Το «κόλπο» με τα φιμέ καλύμματα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι τα φιμέ ή σκουρόχρωμα καλύμματα πινακίδων. Πολλοί οδηγοί τα τοποθετούν θεωρώντας ότι πρόκειται για αισθητική παρέμβαση ή για προστασία από φθορά. Στην πράξη, όμως, αν το κάλυμμα μειώνει την ευκρίνεια της πινακίδας ή δυσκολεύει την ανάγνωσή της από κάμερα, μπορεί να θεωρηθεί παράβαση.

Το ίδιο ισχύει και για πλαστικά καλύμματα που έχουν θαμπώσει με τον χρόνο, για προστατευτικά που δημιουργούν αντανακλάσεις, για αυτοκόλλητα, για βίδες ή πλαίσια που κρύβουν μέρος των χαρακτήρων, αλλά και για κάθε υλικό που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην πινακίδα και στο μέσο ελέγχου.

Με απλά λόγια: η πινακίδα δεν πρέπει απλώς να υπάρχει. Πρέπει να διαβάζεται καθαρά.

Πρόστιμο 350 ευρώ και πιθανές επιπλέον κυρώσεις

Η συγκεκριμένη παράβαση μπορεί να κοστίσει ακριβά. Για πινακίδες που δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα, το διοικητικό πρόστιμο φτάνει τα 350 ευρώ, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν αφαίρεση στοιχείων, ανάλογα με την περίπτωση και τη βαρύτητα της παράβασης.

Ακόμη πιο σοβαρή είναι η περίπτωση της σκόπιμης παραποίησης. Αν κάποιος αλλάζει χαρακτήρες, λυγίζει την πινακίδα, την τοποθετεί σε άλλο όχημα ή χρησιμοποιεί πινακίδα που δεν έχει χορηγηθεί νόμιμα, τότε το ζήτημα δεν μένει μόνο στο επίπεδο ενός απλού προστίμου. Ο ΚΟΚ προβλέπει ακόμη και ποινικές κυρώσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις παραποίησης ή παράνομης χρήσης πινακίδων.

Άρα δεν μιλάμε για μια «μικρή» παράβαση. Η πινακίδα είναι η ταυτότητα του οχήματος στον δρόμο και η απόκρυψη ή αλλοίωσή της αντιμετωπίζεται αναλόγως.

Γιατί οι νέες κάμερες αλλάζουν τα δεδομένα

Οι νέες κάμερες και τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κάνουν τέτοιες παραβάσεις πιο δύσκολο να περάσουν απαρατήρητες. Η πινακίδα πλέον δεν ελέγχεται μόνο από έναν τροχονόμο στην άκρη του δρόμου, αλλά μπορεί να καταγράφεται και να διασταυρώνεται από τεχνικά μέσα.

Αυτό έχει μεγάλη σημασία για οδηγούς που μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι ένα φιμέ κάλυμμα, μια μισοκρυμμένη πινακίδα ή μια έντονα βρόμικη επιφάνεια δεν θα τους δημιουργήσει πρόβλημα. Με την επέκταση των καμερών, η πιθανότητα να εντοπιστεί μια πινακίδα που δεν διαβάζεται σωστά αυξάνεται.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να υπάρχει απαραίτητα πρόθεση απόκρυψης για να βρεθεί ο οδηγός εκτεθειμένος. Αν η πινακίδα δεν είναι καθαρή, ορατή και αναγνωρίσιμη, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ίδιο.

Η βρομιά δεν είναι πάντα δικαιολογία

Ένα σημείο που συχνά παραβλέπεται είναι η βρομιά. Σε αυτοκίνητα που κινούνται σε χωματόδρομους, εργοτάξια, επαρχιακές περιοχές ή μετά από έντονη βροχή, η πινακίδα μπορεί να καλυφθεί από λάσπη ή σκόνη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ίχνος βρομιάς θα οδηγήσει αυτόματα σε πρόστιμο. Αν όμως η πινακίδα δεν διαβάζεται καθαρά, ο οδηγός μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με παράβαση. Η ευθύνη για την ευκρίνεια της πινακίδας παραμένει στον κάτοχο και οδηγό του οχήματος.

Γι’ αυτό, ένας γρήγορος έλεγχος πριν ξεκινήσει κάποιος, ειδικά μετά από ταξίδι ή κίνηση σε δύσκολες συνθήκες, μπορεί να γλιτώσει άσκοπη ταλαιπωρία.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Η βασική αρχή είναι απλή: η πινακίδα πρέπει να είναι όπως προβλέπεται, χωρίς παρεμβάσεις και πλήρως αναγνώσιμη.

Ο οδηγός πρέπει να προσέχει:

να μην υπάρχουν φιμέ ή σκουρόχρωμα καλύμματα ,

, να μην υπάρχει πλαστικό που έχει θαμπώσει ή δημιουργεί αντανακλάσεις,

που έχει θαμπώσει ή δημιουργεί αντανακλάσεις, να μη λείπουν χαρακτήρες ή τμήματα της πινακίδας,

χαρακτήρες ή τμήματα της πινακίδας, να μην έχει λυγίσει ή παραμορφωθεί η πινακίδα,

η πινακίδα, να μην καλύπτεται από βάση, πλαίσιο, κοτσαδόρο ή άλλο εξάρτημα,

από βάση, πλαίσιο, κοτσαδόρο ή άλλο εξάρτημα, να μην είναι γεμάτη λάσπη, σκόνη ή βρομιά ,

, να φωτίζεται σωστά η πίσω πινακίδα τη νύχτα.

Με την αύξηση των τεχνικών μέσων ελέγχου, τέτοιες λεπτομέρειες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά νομιμότητας.

Δεν είναι «hack», είναι παράβαση

Τα προηγούμενα χρόνια, κάποιοι οδηγοί αντιμετώπιζαν τα φιμέ καλύμματα ή τις παρεμβάσεις στην πινακίδα σαν ένα είδος «κόλπου» για να δυσκολεύουν τις κάμερες. Αυτή η λογική πλέον είναι ακόμη πιο επικίνδυνη, όχι μόνο γιατί τα τεχνικά μέσα εξελίσσονται, αλλά και γιατί ο ΚΟΚ αναφέρεται ξεκάθαρα στην αναγνωρισιμότητα της πινακίδας από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων.

Η πινακίδα πρέπει να είναι καθαρή, σωστά τοποθετημένη και πλήρως αναγνώσιμη. Οτιδήποτε μειώνει αυτή την αναγνωσιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο και σε περαιτέρω έλεγχο.

