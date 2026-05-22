Η παράβαση που πιάνουν οι νέες κάμερες και πολλοί ξεχνούν – Έχει πρόστιμο 350 ευρώ

Οι νέες κάμερες που μπαίνουν σταδιακά στο οδικό δίκτυο αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι τροχονομικοί έλεγχοι. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για την κλασική καταγραφή ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, αλλά για συστήματα που μπορούν να συνδυάζουν εικόνα, αυτόματη αναγνώριση πινακίδας και διασταύρωση στοιχείων.
Αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια παράβαση που αρκετοί οδηγοί αντιμετωπίζουν σαν λεπτομέρεια: την απόκρυψη, παραποίηση ή μείωση της ευκρίνειας της πινακίδας κυκλοφορίας. Στην πράξη, ακόμη και κάτι που φαίνεται «αθώο», όπως ένα φιμέ πλαστικό κάλυμμα, μια έντονα βρόμικη πινακίδα ή ένα υλικό που δυσκολεύει την αναγνώρισή της από τεχνικά μέσα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
Τι λέει ο ΚΟΚ για τις πινακίδες
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής. Κάθε όχημα πρέπει να φέρει τις νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί για αυτό. Παράλληλα, απαγορεύεται η παραποίηση της πινακίδας με οποιαδήποτε μορφή, όπως με αλλαγή σχήματος, γράμματος, κάμψη ή άλλη επέμβαση.
Το κρίσιμο σημείο, όμως, είναι άλλο. Στο άρθρο 94 αναφέρεται ότι παράβαση υπάρχει και όταν οι πινακίδες του οχήματος δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η τοποθέτηση μη αντανακλαστικού υλικού πάνω σε αυτές.
Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν πρέπει να σκέφτεται μόνο αν η πινακίδα φαίνεται «με το μάτι». Πρέπει να παραμένει καθαρή, σωστά τοποθετημένη, χωρίς αλλοιώσεις και χωρίς πρόσθετα υλικά που μπορούν να επηρεάσουν την αναγνώρισή της από κάμερες ή άλλα τεχνικά μέσα.