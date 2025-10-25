Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την πατάνε – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

Ξεκαθαρίζουμε το τοπίο για τον θόρυβο από την εξάτμιση – Τι σημαίνουν οι αριθμοί στην άδεια, πως γίνεται η μέτρηση από την τροχαία

Η ηχορύπανση από οχήματα είναι μια από τις παραβάσεις που πολλοί οδηγοί υποτιμούν, όμως ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) την αντιμετωπίζει πλέον ως σοβαρή παράβαση με πρόστιμο 350 € και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί, ενώ η Τροχαία μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί πιστοποιημένα ηχόμετρα για να μετρά επί τόπου τη στάθμη θορύβου, με βάση τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζουν και οι κατασκευαστές κατά την έγκριση τύπου.

Πώς προκύπτουν οι τιμές dB της άδειας

Οι τιμές στάθμης θορύβου (σε dB A) που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας δεν είναι αποτέλεσμα μέτρησης του συγκεκριμένου οχήματος, αλλά προέρχονται από τον κατασκευαστή και την επίσημη ευρωπαϊκή έγκριση τύπου.

Κατά τη διαδικασία έγκρισης, το όχημα υποβάλλεται σε δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα UNECE R51 (για επιβατικά) ή UNECE R41 (για μοτοσυκλέτες).

Οι τιμές που προκύπτουν καταγράφονται στην άδεια, ώστε κάθε όχημα να έχει γνωστό και πιστοποιημένο όριο θορύβου, το οποίο πρέπει να τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Σε κάθε άδεια υπάρχουν τα πεδία U1, U2 και U3 που αντιστοιχούν στα στοιχεία για την μέτρηση θορύβου.

To U1 αφορά τα dB όταν το όχημα είναι σταματημένο και σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών,που αναγράφονται στο πεδίο U2, ενώ το U3 είναι τα dB που καταγράφονται σε διέλευση.

Κατά τη διάρκεια έγκρισης τύπου η μεθοδολογία για την μέτρηση του εκπεμπόμενου θόρυβου από την εξάτμηση είναι η εξής:

Τα δύο είδη μέτρησης θορύβου

Κάθε όχημα εκρίνεται με δύο διαφορετικές διαδικασίες:

1. Stationary noise – μέτρηση εν στάσει

Είναι η μέτρηση που δείχνει το «μέγιστο εργοστασιακό» επίπεδο θορύβου της εξάτμισης και γίνεται ως εξής:

Το όχημα βρίσκεται σταματημένο σε επίπεδο χώρο.

Ο κινητήρας έχει φτάσει σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας — ποτέ σε «cold start».

Ο κινητήρας ανεβάζει στροφές ως εξής: βενζινοκινητήρας: στο ¾ της μέγιστης ταχύτητας περιστροφής (σ.α.λ.) πετρελαιοκινητήρας: στο ½ της μέγιστης περιστροφής (σ.α.λ.) μοτοσυκλέτες: στο ½ των στροφών που επιτυγχάνευται η μέγιστη ισχύς (δηλαδή αν η ανακοινώσιμη τιμη ισχύος είναι 70hp στις 8.000 σ.α.λ. τότε η μέτρηση γίνεται στις 4.000 σ.α.λ. )

Το μικρόφωνο τοποθετείται: σε απόσταση 0,5 m από το στόμιο της εξάτμισης σε γωνία 45° σε ύψος ίσο με το ύψος του στομίου

Καταγράφεται η μέγιστη ένδειξη θορύβου σε dB(A).

Αυτή η τιμή είναι πάντα υψηλότερη από τη μέτρηση «σε διέλευση» γιατί γίνεται σχεδόν δίπλα στην εξάτμιση.

2. Drive-by noise – μέτρηση σε διέλευση

Η δεύτερη μέτρηση γίνεται υπό ρεαλιστικές συνθήκες κίνησης:

Το όχημα κινείται και επιταχύνει

Το μικρόφωνο βρίσκεται 7,5 μέτρα μακριά από τη λωρίδα κίνησης

Η ταχύτητα κατά την είσοδο στη ζώνη μέτρησης είναι συνήθως 50 km/h και κατά την έξοδο 60 km/h

Ο ήχος καταγράφεται καθώς το όχημα περνά από το σημείο αναφοράς. Οι τιμές εδώ είναι χαμηλότερες από την στατική μέθοδο καθώς η μέτρηση γίνεται από απόσταση και ο ήχος διαχέεται

Γιατί βλέπουμε δύο τιμές στην άδεια

Είναι απόλυτα φυσιολογικό η τιμή «εν στάσει» να είναι σημαντικά υψηλότερη από την «σε διέλευση». Η πρώτη δείχνει τη μέγιστη ηχητική ισχύ της εξάτμισης σε προκαθοριμσένα όρια περιστροφής του κινητήρα, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τον πραγματικό θόρυβο που φτάνει στο περιβάλλον όταν κινείται το όχημα. Και οι δύο είναι νόμιμες τιμές που δηλώνονται από τον κατασκευαστή και καλύπτονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πώς ελέγχει η Τροχαία τον θόρυβο

Σε ειδικές επιχειρήσεις ηχορύπανσης (κυρίως σε πόλεις και βραδινές ώρες), η Τροχαία χρησιμοποιεί πιστοποιημένα ηχόμετρα βαθμονομημένα σύμφωνα με ISO 5130.

Η μέτρηση γίνεται με τη διαδικασία του προτύπου:

0,5 m από την εξάτμιση, 45°, ζεστός κινητήρας , ¾ των rpm για βενζίνη, ½ για diesel , ανοχή έως +3 dB από την εργοστασιακή τιμή.

Αν ο ήχος υπερβεί αυτό το όριο, θεωρείται παράβαση .



Το πρόστιμο σύμφωνα με τον ΚΟΚ 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 5209/2025, η υπέρβαση θορύβου ή οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη τροποποίηση που την προκαλεί επισύρει:

Διοικητικό πρόστιμο 350 €

Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες ,

Υποχρέωση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) για αποκατάσταση και πιστοποίηση συμμόρφωσης.

Αν υπάρξει υποτροπή, η ποινή μπορεί να αυξηθεί ή να επιβληθεί παραπομπή για ακύρωση άδειας. Σημειώνουμε ότι προφανώς η τροχαία δεν διενεργεί μετρήσεις σε διέλευση γαιτί δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν οι συνθήκες που απαιτούνται για αυτό. Η γωνία των 45° αφορά τον τύπο του ντεσιμπελόμετρου

Τι κρατάμε

Οι τιμές dB στην άδεια προέρχονται από τον κατασκευαστή και τη διαδικασία έγκρισης τύπου .

Η μέτρηση εν στάσει είναι πάντα υψηλότερη από τη μέτρηση “σε διέλευση”.

Η Τροχαία μπορεί να ελέγξει είτε οπτικά είτε με πιστοποιημένο ηχόμετρο επιτόπου.

Το όριο ανοχής είναι περίπου +3 dB πάνω από την εργοστασιακή τιμή.

Η υπέρβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 € και αφαίρεση πινακίδων για 30 ημέρες, σύμφωνα με τον ΚΟΚ 2025.

Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

Αυτό είναι το ηλεκτρικό της VW που καίει 12 ευρώ για 400 χιλιόμετρα ταξιδιού χωρίς φόρτιση

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 10 χρόνια εγγύηση, 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους