Η πιο συνηθισμένη παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια – Τι λέει ο ΚΟΚ

Ο νέος ΚΟΚ και η «χαλαρότητα» των ημερών

Οι καλοκαιρινές διακοπές συχνά φέρνουν μαζί τους μια χαλαρότητα στην οδήγηση – κάτι που, δυστυχώς, μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους από τροχαία, αναμόρφωσε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θεσπίζοντας κλιμακωτό σύστημα ποινών με στόχο την καταπολέμηση της συστηματικής παραβατικότητας.

Μεταξύ των πιο επικίνδυνων και συχνών παραβάσεων είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι – είτε για συνομιλία είτε για αποστολή μηνυμάτων – που αποτελεί κύρια αιτία σοβαρών τροχαίων.

Τι αλλάζει για τη χρήση κινητού

Ο νέος ΚΟΚ φέρνει σημαντικές αυστηροποιήσεις στις ποινές για χρήση κινητού, ειδικά όταν αυτή οδηγεί σε τροχαίο:

1. Χρήση κινητού χωρίς πρόκληση συμβάντος

Πρόστιμο 350 ευρώ .

Αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες .

1η υποτροπή : Πρόστιμο 1.000 ευρώ , αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες .

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

2. Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

Πρόστιμο 350 ευρώ .

Αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες .

1η υποτροπή : Πρόστιμο 2.000 ευρώ , αφαίρεση άδειας για 4 έτη .

2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Ποινικοποίηση και άρση απορρήτου

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ενεργοποιείται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση, το οποίο περιλαμβάνει ποινές κάθειρξης.

Επιπλέον, για τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών, οι αρχές μπορούν – τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες – να προχωρήσουν σε άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης του οδηγού.

Γιατί έχει σημασία τώρα

Με την αυξημένη καλοκαιρινή κίνηση, την κούραση των μεγάλων διαδρομών και την αίσθηση «διακοπών» που συχνά κάνει τους οδηγούς λιγότερο προσεκτικούς, η υπενθύμιση αυτών των ποινών μπορεί να αποτρέψει δυστυχήματα. Ένα μήνυμα ή μια κλήση δεν αξίζει ποτέ το ρίσκο.

