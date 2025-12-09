quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η συσκευή που θα σε γλυτώσει από πρόστιμα και πιθανότατα χειροπέδες στις γιορτές – Πρέπει να την έχεις στο αυτοκίνητο σου!

ΤΡΙΤΗ | 09.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-syskevi-pou-tha-se-glytosei-apo-prostima-kai-pithanotata-cheiropedes-stis-giortes-prepei-na-tin-echeis-sto-aftokinito-sou-785914

Ένα σωτήριο «gadget» το οποίο εκτός από πρόστιμα μπορεί να σε σώσει και από πολύ χειρότερες καταστάσεις – Ίσως ήρθε η ώρα να σκεφτείς σοβαρά την αγορά του 

Οι γιορτές πλησιάζουν, οι έξοδοι πληθαίνουν και –κακά τα ψέματα– το αλκοόλ έχει συνήθως την τιμητική του. Όμως η οδήγηση υπό την επήρεια δεν είναι απλώς επικίνδυνη. Είναι και μια από τις πιο αυστηρά τιμωρούμενες παραβάτες του ΚΟΚ: από βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος, μέχρι και σύλληψη επί τόπου, ανάλογα με τα επίπεδα αλκοόλης στο αίμα.

Σε αυτή τη συνθήκη έρχεται να δώσει λύση μια απλή αλλά εξαιρετικά χρήσιμη συσκευή: τα φορητά αλκοολόμετρα προσωπικής χρήσης.

Τι είναι και πώς λειτουργούν

Πρόκειται για μικρές, ελαφριές συσκευές που μπορείς να έχεις πάντα στο αυτοκίνητο, στην τσέπη ή στην τσάντα σου. Λειτουργούν με αισθητήρες ανίχνευσης  αλκοόλης στην αναπνοή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σου δείχνουν αν είσαι ικανός να οδηγήσεις ή αν πρέπει να καλέσεις ταξί  και να αφήσεις το αυτοκίνητο παρκαρισμένο.

Τα περισσότερα μοντέλα διαθέτουν:

  • ψηφιακή οθόνη

  • γρήγορο χρόνο μέτρησης

  • αναλώσιμα επιστόμια

  • προειδοποιητικές ενδείξεις όταν πλησιάζεις τα όρια νομιμότητας

Γιατί να έχεις ένα μαζί σου

Σε αντίθεση με τα επαγγελματικά αλκοολόμετρα της αστυνομίας, τα προσωπικά δεν έχουν νομική υπόσταση,  έχουν όμως πρακτική και… σωτήρια: Σε προστατεύουν από το να υποτιμήσεις την επίδραση του αλκοόλ (και το αλκοόλ ποτέ δεν είναι καλός σύμβουλος σε αυτό…)  και σε βοηθούν να πάρεις πιο υπεύθυνα αποφάσεις. Το κόστος της αγοράς τους δεν είναι μεγάλο και θα το αποσβέσεις και με το παραπάνω αν σκεφτείς ότι με τη χρήση του μπορείς να γλυτώσεις ένα τεράστιο πρόστιμο.

Αποτελούν ιδανικό δώρο για… σένα για τα αγαπημένα σου πρόσωπα και για τους φίλους σου, καθώς πέραν των προστίμων, μπορούν να αποτρέψουν και μια τραγική ιστορία που θα εκτυλιχθεί στον δρόμο

Πόσο ακριβή είναι;

Οι τιμές τους ξεκινούν από πολύ χαμηλά (~5 ευρώ) και ανάλογα με την τεχνολογία και την ακρίβεια των αισθητήρων που φέρουν, μπορούν να ξεπεράσουν τα 1000 ευρώ. Δεν χρειάζεται φυσικά να φτάσετε σε αυτά τα ποσά, αφού με μερικές δεκάδες ευρώ, μπορείτε να αποκτήσετε κάτι αξιόπιστο. Υπάρχουν και μοντέλα που μπορούν να βαθμονομηθούν ώστε οι μετρήσεις τους να προσεγγίζουν ακόμα περισσότερο τις επίσημες ενδείξεις που έχουν θεσμοθετηθεί βάση του ΚΟΚ για τα επίπεδα μέθης.

Αυτό που θα πρέπει να έχει κανείς πάντα υπόψη, είναι ότι το αλκοόλ δεν επηρεάζει όλους το ίδιο. Βάρος, φύλο, ρυθμός κατανάλωσης και φαγητό αλλάζουν τα αποτελέσματα. Το αλκοολόμετρο σου δίνει κατευθυντήρια γραμμή αλλά η ασφαλής επιλογή είναι πάντα να ΜΗΝ οδηγήσεις αν έχεις πιει.

Τι κρατάμε

  • Οι γιορτές αυξάνουν τα περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια — και μαζί τα πρόστιμα, τις αφαιρέσεις διπλώματος και τις συλλήψεις.

  • Ένα προσωπικό αλκοολόμετρο σε βοηθά να αποφύγεις λάθη της στιγμής που μπορούν να αλλάξουν ζωές.

  • Είναι εύχρηστο, οικονομικό και μπορείς να το έχεις πάντα στο αυτοκίνητο.

  • Δεν αντικαθιστά τον νόμο, αλλά σου δίνει έναν έγκαιρο συναγερμό πριν ανέβεις στο τιμόνι.

  • Το σημαντικότερο; Συμβάλλει ώστε να γυρνάμε όλοι ασφαλείς στο σπίτι.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
