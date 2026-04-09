ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η βασική αλλαγή που πρέπει να κάνεις πριν το ταξίδι στο αυτοκίνητο σου – Πολλοί το ξεχνούν

ΠΕΜΠΤΗ | 09.04.2026
AutoTypos Team
Πριν φύγεις φορτωμένος για Πάσχα, υπάρχει μία βασική αλλαγή που πολλοί ξεχνούν: η σωστή πίεση στα ελαστικά.

Πριν από ένα πασχαλινό ταξίδι, οι περισσότεροι κοιτούν καύσιμα, νερά, υαλοκαθαριστήρες και χώρο αποσκευών. Υπάρχει όμως μια βασική λεπτομέρεια που συχνά ξεχνιέται: το φούσκωμα των ελαστικών ανάλογα με το μεγαλύτερο φορτίο.

Όταν το αυτοκίνητο είναι γεμάτο με επιβάτες, αποσκευές και ίσως παιδικά καθίσματα ή έξτρα εξοπλισμό, το φορτίο αλλάζει αισθητά. Αυτό σημαίνει ότι οι πιέσεις που είναι σωστές για καθημερινή αστική χρήση με έναν ή δύο επιβάτες μπορεί να μην είναι οι κατάλληλες για ταξίδι. Στην πράξη, πολλά αυτοκίνητα χρειάζονται υψηλότερη πίεση, κυρίως πίσω, όταν ταξιδεύουν φορτωμένα.

Πάτησε εδώ για μάθεις πως να φορτώνεις σωστά το αυτοκίνητο.

Τα βενζινάδικα πλέον θα χρεώνουν και τον... αέρα στα ελαστικά

Τι θα γίνει αν δεν αλλάξω την πίεση;

Αν τα ελαστικά είναι πιο ξεφούσκωτα απ’ όσο πρέπει, αυξάνεται η θερμοκρασία τους, ανεβαίνει η κατανάλωση και το αυτοκίνητο γίνεται πιο «βαρύ» και ασαφές στις αντιδράσεις του. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί κάτι αμέσως, αλλά σίγουρα δεν ξεκινάς το ταξίδι με την καλύτερη δυνατή βάση.

Η σωστή πίεση δεν είναι θέμα μαντεψιάς. Την κοιτάς στο αυτοκόλλητο του κατασκευαστή, συνήθως στην κολόνα της πόρτας, στο πορτάκι καυσίμου ή στο εγχειρίδιο. Εκεί υπάρχουν διαφορετικές τιμές για μερικό φορτίο και πλήρες φορτίο.

Αν πρόκειται να φύγεις με γεμάτο αυτοκίνητο, αυτή είναι ίσως η πιο απλή και πιο σημαντική μικρή αλλαγή που πρέπει να κάνεις πριν μπεις στον δρόμο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Πάτησε εδώ για να δεις πως να ρυθμίζεις πάντα σωστά την πίεση των ελαστικών στο αυτοκίνητο σου

Τι κρατάμε;

  • Πριν από ταξίδι με φορτίο, έλεγξε τις πιέσεις για πλήρες φορτίο.
  • Τα χαμηλά ελαστικά αυξάνουν θερμοκρασία, κατανάλωση και ασάφεια στην οδήγηση.
  • Η σωστή τιμή δεν είναι ίδια για κάθε χρήση.
  • Κοίτα το αυτοκόλλητο του κατασκευαστή και όχι ό,τι «θυμάσαι».

#ελαστικά#Πάσχα#Πασχαλινές διακοπές#ταξίδι
