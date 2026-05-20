Ηλεκτρικό πατίνι χωρίς κράνος: Πόσο κοστίζει το πρόστιμο και πόσο ένα σωστό κράνος;

Η χρήση ηλεκτρικών πατινιών (ΕΠΗΟ) έχει πλέον ενταχθεί πλήρως στον ΚΟΚ, και η υποχρεωτική χρήση κράνους είναι ένας από τους βασικότερους κανόνες: πόσο είναι το πρόστιμο, ποια κράνη θεωρούνται εγκεκριμένα και πόσο κοστίζουν;

Για μη χρήση προστατευτικού κράνους σε ηλεκτρικό πατίνι, το πρόστιμο που προβλέπεται από τον ΚΟΚ είναι 30 ευρώ ως βασική διοικητική κύρωση για την παράβαση.

Σε πιο σύνθετους ελέγχους (π.χ. αν συνδυάζεται με άλλες παραβάσεις όπως αντικανονική κίνηση ή έλλειψη φωτισμού), το συνολικό ποσό μπορεί να αυξηθεί, αλλά για την απλή παράβαση του κράνους η βάση είναι τα 30 ευρώ.

Τι κράνος απαιτείται

Το κράνος που απαιτείται δεν είναι οποιοδήποτε. Πρέπει να είναι πιστοποιημένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1078, δηλαδή το πρότυπο που καλύπτει ποδηλατικά κράνη τα οποία τυγχάνει να είναι και αυτά που χρησιμοποιούνται για πατίνια και e-bikes.

Αυτό σημαίνει ότι:

– πρέπει να έχουν σήμανση CE

– να αναγράφουν EN 1078

– να είναι κατασκευασμένο για απορρόφηση πρόσκρουσης σε αστική χρήση

Το minimum δηλαδή που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για νόμιμη κίνηση, είναι ένα εγκεκριμένο ποδηλατικό κράνος αν και στην αγορά πλέον κυκλοφορούν και κράνη ειδικά σχεδιασμένα για ηλεκτρικά πατίνια. Δεν χρειάζεται -βάση νόμου- κράνος μοτοσυκλέτας (ECE 22.06), καθώς αυτό είναι διαφορετική κατηγορία οχημάτων. Από την άλλη, δεν απαγορεύεται η χρήση κράνους μοτοσυκλέτας, ίσα – ίσα που είναι γενικά προτιμότερη, καθώς η αποτελεσματικότερη προστασία ποτέ δεν έβλαψε κανέναν.

Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι όλα αυτά αφορούν το όριο ταχύτητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τα ηλεκτροκίνητα πατίνια, δηλαδή τα 25 χλμ./ώρα. Αν το πατίνι αναπτύσσει μεγαλύτερες ταχύτητες από τα 25 χλμ./ώρα, το δια νόμου προβλεπόμενο EN 1078 πρότυπο δεν επαρκεί.

Πόσο κοστίζει ένα σωστό κράνος

Στην ελληνική αγορά, τα πιστοποιημένα κράνη EN 1078 ξεκινούν περίπου από:

– 15 έως 25 ευρώ για βασικά, απλά μοντέλα

– 30 έως 60 ευρώ για πιο ποιοτικά κράνη με καλύτερη εφαρμογή και αερισμό

– 60 έως 120+ ευρώ για πιο εξελιγμένα urban κράνη με πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως ενισχυμένο αερισμό, καλύτερη εργονομία ή ενσωματωμένο LED φωτισμό

Πιο ακριβά μοντέλα και «έξυπνα» χαρακτηριστικά

Υπάρχει πλέον και μια κατηγορία πιο ακριβών κρανών που δεν είναι απλώς πιο ασφαλή, αλλά και πιο «λειτουργικά» για καθημερινή χρήση στην πόλη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

– ενσωματωμένα LED φώτα μπροστά και πίσω για ορατότητα τη νύχτα

– καλύτερο αερισμό για καλοκαιρινή χρήση

– πτυσσόμενη ζελατίνα προστασίας για τα μάτια

– πιο ελαφριά υλικά και εργονομικό σχεδιασμό

– σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και «smart» χαρακτηριστικά όπως αισθητήρες και ασύρματα χειριστήρια που ενεργοποιούν αυτόματα φώτα (stop & φλας) ενσωματωμένα πάνω στο κράνος

Αυτά τα μοντέλα ανεβαίνουν εύκολα πάνω από τα 80–150 ευρώ, χωρίς όμως να αλλάζει η βασική πιστοποίηση ασφάλειας.

Το πραγματικό συμπέρασμα

Ουσιαστικά, η οικονομική σύγκριση είναι ξεκάθαρη: το κόστος ενός βασικού κράνους είναι περίπου όσο —ή και λιγότερο από— το πρόστιμο των 30 ευρώ. Η διαφορά όμως δεν είναι οικονομική αλλά ουσιαστική και πολύ σημαντική, καθώς το κράνος μειώνει δραστικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε ένα όχημα που κινείται μέσα σε αστικό περιβάλλον χωρίς καμία προστασία.