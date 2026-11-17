Μια κίνηση στον μοχλό των φώτων αρκεί για να προειδοποιήσεις τους απέναντι. Μπορεί, όμως, να σου φέρει και κλήση. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και πότε επιτρέπεται η φωτεινή προειδοποίηση.

Περνάς από ένα μπλόκο της Τροχαίας και, λίγα μέτρα παρακάτω, βλέπεις αυτοκίνητα να πλησιάζουν από την αντίθετη κατεύθυνση. Δύο γρήγορα σινιάλα και το μήνυμα έχει σταλεί: «Κόψε, έχει έλεγχο». Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους άγραφους κώδικες επικοινωνίας στον δρόμο.

Μόνο που ο γραπτός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτή τη συνήθεια. Το «αναβόσβημα» των φώτων δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο και η προσπάθεια να γλιτώσει κάποιος άλλος την κλήση μπορεί να καταλήξει σε πρόστιμο για εκείνον που προειδοποιεί.

Το σινιάλο προς τους απέναντι για μπλόκο μπορεί να κοστίσει 30 ευρώ

Για το αντικανονικό αναβόσβημα των φώτων κατά τη συνάντηση με όχημα που έρχεται αντίθετα, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ, χωρίς αφαίρεση διπλώματος για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Η νομική βάση βρίσκεται στο άρθρο 40, παράγραφος 3, του ΚΟΚ, δηλαδή του Ν. 5209/2025. Η διάταξη απαγορεύει το διαδοχικό άναμμα και σβήσιμο των φώτων ή την εναλλαγή τους σε μικρά χρονικά διαστήματα όταν συναντάμε αντίθετα κινούμενο όχημα, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες φωτεινές προειδοποιήσεις του άρθρου 41.

Η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, για την οποία το άρθρο 108 ορίζει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ. Επομένως, στην τυπική περίπτωση του οδηγού που «παίζει» τα φώτα στους απέναντι αποκλειστικά για να τους ειδοποιήσει για έλεγχο, αυτό είναι το ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη αντικανονική χρήση.

Ο ΚΟΚ τιμωρεί τη χρήση των φώτων, χωρίς να κατονομάζει το «σινιάλο για μπλόκο»

Εδώ βρίσκεται η λεπτομέρεια που συχνά χάνεται. Το άρθρο 40 δεν περιγράφει μια αυτοτελή παράβαση με τίτλο «προειδοποίηση για αστυνομικό μπλόκο». Ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα φώτα.

Συνεπώς, το συμπέρασμα για το σινιάλο προκύπτει από την εφαρμογή του γενικού κανόνα: η ειδοποίηση για την παρουσία αστυνομικού ελέγχου δεν περιλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Το ότι μια κίνηση θεωρείται συνηθισμένη ή «συναδελφική» δεν την καθιστά επιτρεπτή.

Αντίστοιχα, τα 30 ευρώ δεν αποτελούν γενική «ταρίφα» για οποιαδήποτε συμπεριφορά με τα φώτα. Αν διαπιστωθεί διαφορετική παράβαση, όπως παραβίαση των κανόνων αποφυγής θάμβωσης με τη μεγάλη σκάλα, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Δεν πρέπει να συγχέουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις κάτω από τη λέξη «σινιάλο».

Η φωτεινή προειδοποίηση επιτρέπεται τη νύχτα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Τα φώτα μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν για προειδοποίηση. Το άρθρο 41, παράγραφος 3, επιτρέπει τη νύχτα τις φωτεινές προειδοποιήσεις αντί των ηχητικών, στις περιπτώσεις που αυτές επιτρέπονται.

Πρόκειται για έκτακτη ανάγκη με σκοπό την αποφυγή δυστυχήματος, για την αναγκαία ειδοποίηση του προπορευόμενου οδηγού κατά την προσπέραση εκτός κατοικημένων περιοχών και για τη μεταφορά ατόμων που κινδυνεύουν ή χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια.

Η αναφορά στη νύχτα έχει σημασία: δεν πρόκειται για γενική άδεια να αναβοσβήνουμε τα φώτα οποιαδήποτε ώρα και για οποιονδήποτε λόγο. Ένας πραγματικός, άμεσος κίνδυνος που απαιτεί προειδοποίηση για να αποφευχθεί σύγκρουση είναι διαφορετική περίπτωση από την απλή παρουσία ενός συνεργείου της Τροχαίας. Το «ήθελα να προειδοποιήσω» δεν αρκεί από μόνο του για να εντάξει κάθε σινιάλο στην εξαίρεση.

Το μπλόκο μπορεί να ελέγχει πολύ περισσότερα από την ταχύτητα

Για εκείνον που κάνει σινιάλο, η σκέψη μπορεί να είναι απλή: να σηκώσει ο απέναντι το πόδι από το γκάζι. Ο αστυνομικός έλεγχος, όμως, δεν περιορίζεται αναγκαστικά στην ταχύτητα. Μπορεί να αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την άδεια οδήγησης ή άλλες προϋποθέσεις ασφαλούς και νόμιμης κυκλοφορίας.

Ο οδηγός που προειδοποιεί δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται στο άλλο αυτοκίνητο ούτε τι ακριβώς ελέγχεται παρακάτω. Γι’ αυτό η κίνηση που μοιάζει με μικρή εξυπηρέτηση δεν είναι απαραίτητα τόσο αθώα ως προς το αποτέλεσμά της.

Το ζητούμενο στον δρόμο είναι να προειδοποιούμε όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη και με τον τρόπο που προβλέπεται. Η ασφαλής ταχύτητα, η νηφαλιότητα και η τήρηση των κανόνων χρειάζονται σε όλη τη διαδρομή, όχι μόνο μέχρι να περάσουμε το περιπολικό.