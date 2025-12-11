Καπνίζεις στο αυτοκίνητο; – Δες πότε κινδυνεύεις με πρόστιμο έως 3.000 ευρώ

Το κάπνισμα στο αυτοκίνητο, πέρα από τις βλαβερές συνέπειες στην υγεία, είναι μια εν δυνάμει επικίνδυνη διαδικασία η οποία μπορεί να τιμωρηθεί αυστηρά

Αρχικά, το κάπνισμα σε ένα περιορισμένο χώρο όπως η καμπίνα ενός αυτοκινήτου, έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών και μικροσωματιδίων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία όσων βρίσκονται στο εσωτερικό του. Αν και πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα που περιορίζουν ή και απαγορεύουν το κάπνισμα στα οχήματα, δεν υπάρχει ακόμη μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση. Σε ορισμένα κράτη η απαγόρευση είναι καθολική, άλλα επιβάλλουν όρια μόνο όταν μεταφέρονται παιδιά, ενώ υπάρχουν και χώρες που ρυθμίζουν το θέμα μέσω γενικών αντικαπνιστικών πλαισίων χωρίς ειδικές διατάξεις που να αφορούν τα ιδιωτικά οχήματα.

Η Περίπτωση της Ελλάδας

Στην Ελλάδα ισχύει ο σύγχρονος αντικαπνιστικός νόμος Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’ 161/16.10.2019). Σύμφωνα με αυτόν:

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε κάθε είδους αυτοκίνητο , δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, εφόσον μέσα σε αυτό επιβαίνει ανήλικο παιδί κάτω των 12 ετών .

Ο επιβάτης που καπνίζει επιβαρύνεται με πρόστιμο 1.500 €, ενώ αν εκείνος που καπνίζει είναι και οδηγός οχήματος δημόσιας χρήσης, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως τις 3.000 €.

Σημειώνεται επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΟΚ, ο οδηγός κάθε οχήματος «οφείλει να έχει τον πλήρη έλεγχο και την ελευθερία κινήσεων» ώστε να εκτελεί απρόσκοπτα τους χειρισμούς οδήγησης. Δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για το κάπνισμα, ωστόσο με μια ευρεία ερμηνεία, η συνήθεια αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ως δυνητικά επικίνδυνη.

Επιπτώσεις του Καπνίσματος στην Οδική Ασφάλεια

Πέρα από τους κινδύνους για την υγεία, το κάπνισμα κατά την οδήγηση σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων:

Οι κινήσεις που απαιτούνται (άναμμα τσιγάρου, χρήση σταχτοδοχείου, σβήσιμο) αποσπούν την προσοχή με τρόπο ανάλογο της χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Το κάπνισμα αφήνει τον οδηγό να χειρίζεται το όχημα με ένα χέρι, περιορίζοντας την ικανότητα αντίδρασης σε έκτακτες συνθήκες.

Ένα αναμμένο αποτσίγαρο ή μια καύτρα που θα πέσει πάνω μας η στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, μπορεί να προκαλέσει πανικό, μικροεγκαύματα ή ακόμη και φωτιά.

Έχει νόημα μια ολική απαγόρευση;

Ρεαλιστικά, δύσκολο να αποφασιστεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και ακόμη περισσότερο, να υπάρξει η σχετική αστυνόμευση για την εφαρμογή του νόμου. Το θέμα είναι, ότι δεν υπάρχουν -όπως στην κατανάλωση αλκοόλ- διαθέσιμα στοιχεία για το πόσο ατυχήματα και τροχαία συμβάντα οφείλονται στο κάπνισμα λόγω απόσπασης της προσοχής. Αυτά τα στατιστικά, θα αποτελούσαν τη βάση για οποιαδήποτε διαβούλευση πάνω στο θέμα.

Τι κρατάμε

Υψηλές συγκεντρώσεις βλαβερών ουσιών από το κάπνισμα σε κλειστό χώρο αυτοκινήτου.

Διαφορετικές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, χωρίς ενιαία απαγόρευση.

Στην Ελλάδα απαγόρευση με ανήλικους κάτω των 12 (Ν. 4633/2019).

Πρόστιμο 1.500 €· έως 3.000 € σε οδηγούς Δ.Χ. οχημάτων.

Το κάπνισμα αποσπά όσο και το κινητό.

