quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Keyless αυτοκίνητο: Πόσο μακριά μπορείς να οδηγήσεις χωρίς το κλειδί;

ΤΡΙΤΗ | 10.11.2026
Νίκος Τούντας
keyless-aftokinito-poso-makria-boreis-na-odigiseis-choris-to-kleidi-822861
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο συνοδηγός κατεβαίνει με το κλειδί στην τσέπη και εσύ συνεχίζεις κανονικά. Θα σβήσει ο κινητήρας μόλις απομακρυνθείς ή μπορείς να φτάσεις μέχρι τον προορισμό σου; Στα αυτοκίνητα με keyless εκκίνηση, η έκπληξη συνήθως σε περιμένει στην επόμενη εκκίνηση.

Μπαίνετε στο αυτοκίνητο, πατάς το κουμπί εκκίνησης και ξεκινάτε. Λίγα χιλιόμετρα αργότερα αφήνεις τον συνοδηγό, εκείνος παίρνει τα πράγματά του και κλείνει την πόρτα. Μαζί του, όμως, παίρνει και το… κλειδί. Εσύ συνεχίζεις, μέχρι που μια προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων σε κάνει να αναρωτηθείς: «Και τώρα, πόσο μακριά μπορώ να πάω;».

Με το παραδοσιακό κλειδί στη μίζα, αυτό το μπέρδεμα δεν θα συνέβαινε. Η ευκολία της εκκίνησης με κουμπί, όμως, σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό κλειδί μπορεί να βρίσκεται σε μια τσέπη ή σε μια τσάντα, χωρίς ο οδηγός να το πιάνει καν στα χέρια του.

Η σύντομη απάντηση είναι ότι σε πολλά αυτοκίνητα μπορείς να συνεχίσεις τη διαδρομή σου, ακόμη κι αν το κλειδί έχει μείνει πίσω. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορείς να το ξεχάσεις μέχρι την επόμενη ημέρα.

Keyless Κλειδί Πόσο μακριά

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός χιλιομέτρων που μπορείς να διανύσεις χωρίς το κλειδί

Το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί σαν τηλεκατευθυνόμενο που χρειάζεται να παραμένει εντός εμβέλειας για να συνεχίσει να κινείται. Στα συστήματα keyless εκκίνησης, η αναγνώριση του σωστού κλειδιού επιτρέπει την εκκίνηση. Η μεταγενέστερη απώλεια επικοινωνίας δεν συνεπάγεται απαραίτητα διακοπή της λειτουργίας.

Επομένως, η απάντηση δεν είναι «μέχρι πέντε χιλιόμετρα» ή «για δέκα λεπτά». Σε πολλές εφαρμογές δεν υπάρχει κάποιο προκαθορισμένο όριο απόστασης που, μόλις ξεπεραστεί, σβήνει τον κινητήρα επειδή λείπει το κλειδί.

Ενδεικτικά, σε εγχειρίδια της Ford διευκρινίζεται ότι, αφού το όχημα ξεκινήσει, παραμένει σε λειτουργία ακόμη και αν δεν ανιχνεύεται έγκυρο ηλεκτρονικό κλειδί. Η εμβέλεια αναγνώρισης του κλειδιού δεν είναι και όριο αυτονομίας του αυτοκινήτου. Η ακριβής συμπεριφορά, πάντως, πρέπει να ελέγχεται στο εγχειρίδιο του εκάστοτε μοντέλου.

Keyless Κλειδί Πόσο μακριά

Η απουσία του κλειδιού συνήθως φέρνει προειδοποίηση, όχι ξαφνικό σβήσιμο

Η ένδειξη «Key not detected» μπορεί να ακούγεται ανησυχητική, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της αντίστροφη μέτρηση μέχρι να ακινητοποιηθείς. Ενημερώνει ότι το σύστημα δεν εντοπίζει το κλειδί.

Ο τρόπος και η στιγμή που εμφανίζεται η προειδοποίηση διαφέρουν. Στο Nissan Qashqai, για παράδειγμα, το εγχειρίδιο περιγράφει σχετικό μήνυμα όταν κλείσει η πόρτα, ο κινητήρας λειτουργεί και το Intelligent Key βρίσκεται εκτός αυτοκινήτου. Σε αυτοκίνητα άλλων κατασκευαστών, η ειδοποίηση μπορεί να εμφανιστεί όταν το όχημα κινηθεί χωρίς αναγνωρισμένο κλειδί και φτάσει για πρώτη φορά μία ταχύτητα (π.χ. 5 χλμ./ώρα) μετά την εκκίνηση.

Για τον οδηγό, η ουσία είναι απλή: αν προβληθεί προειδοποίηση για το κλειδί, τότε χρειάζεται να το λάβεις υπόψη ακόμη και αν το αυτοκίνητο φαίνεται να λειτουργεί απολύτως κανονικά. Το ότι συνεχίζεις να κινείσαι δεν αποδεικνύει ότι το κλειδί βρίσκεται κάπου μέσα στην καμπίνα.

Το πραγματικό πρόβλημα εμφανίζεται όταν θελήσεις να βάλεις ξανά μπροστά

Έστω ότι φτάνεις στον προορισμό σου, παρκάρεις και πατάς το κουμπί για να σβήσεις. Όταν επιστρέψεις, το αυτοκίνητο θα ζητήσει ξανά την απαραίτητη αναγνώριση για να ξεκινήσει. Εάν το κλειδί βρίσκεται στην τσέπη κάποιου που έχει ήδη απομακρυνθεί, τότε πολύ απλά το αυτοκίνητο δεν θα ξεκινήσει.

Υπάρχουν και εξαιρέσεις που δείχνουν γιατί δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα συστήματα ως ίδια. Σε συγκεκριμένες εφαρμογές προβλέπεται λειτουργία γρήγορης επανεκκίνησης: ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει ξανά εντός μερικών δευτερολέπτων από το σβήσιμο, ακόμη και χωρίς να ανιχνεύεται το κλειδί. Μετά το διάστημα αυτό, η δυνατότητα παύει να ισχύει. Πρόκειται για λειτουργία συγκεκριμένων μοντέλων, όχι για γενικό κανόνα στον οποίο μπορείς να βασιστείς.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι η άφιξη στον προορισμό σου μπορεί να γίνει χωρίς πρόβλημα, αλλά η αναχώρηση να απαιτεί κάποιον να σου φέρει το κλειδί.

Keyless Κλειδί Πόσο μακριά

Σταμάτησε με ασφάλεια και δες αν έχασες το κλειδί ή αν απλώς τελείωσε η μπαταρία του

Αν εμφανιστεί σχετική προειδοποίηση, μην αρχίσεις να ψάχνεις τσέπες, τσάντες και καθίσματα ενώ οδηγείς. Βρες ένα ασφαλές σημείο για να σταματήσεις και έλεγξε πού βρίσκεται το κλειδί. Αν μόλις αποβιβάστηκε κάποιος, ένα τηλεφώνημα μπορεί να λύσει το μυστήριο.

Πριν απενεργοποιήσεις το αυτοκίνητο, υπολόγισε ότι ενδέχεται να μην μπορείς να το εκκινήσεις ξανά. Αυτό δεν αποτελεί λόγο να αφήσεις τον κινητήρα αναμμένο χωρίς επίβλεψη, και εννοείται ποτέ σε κλειστό χώρο. Στόχος είναι να οργανώσεις την επιστροφή του κλειδιού ή να χρησιμοποιήσεις το εφεδρικό, χωρίς να δημιουργήσεις άλλο πρόβλημα.

Υπάρχει, όμως, και ένα διαφορετικό ενδεχόμενο: το κλειδί να βρίσκεται μαζί σου, αλλά η μπαταρία του να έχει εξαντληθεί. Τότε πολλά μοντέλα διαθέτουν εφεδρική διαδικασία αναγνώρισης. Σε κάποια μοντέλα, για παράδειγμα, προβλέπεται επαφή του ηλεκτρονικού κλειδιού με το κουμπί εκκίνησης και στη συνέχεια συγκεκριμένη διαδικασία με τα πεντάλ και το κουμπί, ανάλογα με το κιβώτιο.

Η θέση αναγνώρισης και τα βήματα διαφέρουν ανά μοντέλο, γι’ αυτό χρειάζεται να διαβάσεις το εγχειρίδιο του δικού σου αυτοκινήτου. Αυτή η εφεδρική λειτουργία βοηθά όταν έχεις το κλειδί με άδεια μπαταρία, αλλά δεν υποκαθιστά ένα κλειδί που έμεινε χιλιόμετρα μακριά.

Τελικά, η πιο χρήσιμη συνήθεια είναι και η απλούστερη. Έχε πάντα τα κλειδιά σε συγκεκριμένο μέρος όταν οδηγείς και απέφυγε να μπερδευτούν με άλλους επιβάτες. Πριν συνεχίσεις αφού κατέβει ο συνοδηγός, βεβαιώσου ότι το κλειδί συνεχίζει τη διαδρομή μαζί σου –  και όχι μαζί του.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Keyless#Push Start#Κλειδί
Νίκος Τούντας

Νίκος Τούντας

Παιδί του 2000, γεννήθηκα στον «απόηχο» των αναλογικών αυτοκινήτων, αλλά πρόλαβα να κολλήσω το μικρόβιο. Στο παιδικό μου δωμάτιο κοιμόμουν κάτω από μια αφίσα μιας BMW 1M που έβγαινε «διπλωμένη» από μια φουρκέτα, ενώ σχεδίασα το πρώτο μου αυτοκίνητο μόλις κράτησα μολύβι. Αγάπησα το automotive design και σπούδασα μηχανικός σχεδίασης. Κάποια στιγμή, με τη στοίβα των περιοδικών αυτοκινήτου να έχει φτάσει το ύψος μου, αποφάσισα να δοκιμάσω και την πένα μου. Αν δεν με βρεις πίσω από το τιμόνι ενός δημοσιογραφικού, μάλλον έχω βγάλει το MX-5 για «ξεμούδιασμα» σε κάποια στροφοδιαδρομή. Λατρεύω τις κουβέντες με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος — ειδικά όταν καταλήγουν σε σχέδια για τις επόμενες αλλαγές στα αυτοκίνητά μας. Στόχος μου είναι να αποφασίσω μια μέρα ποιος V10 ακούγεται καλύτερα: της Carrera GT ή του LFA; Όταν συμβεί, θα σας ενημερώσω μέσα από το Quattroruote / Autotypos.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

sou-chalase-to-keyless-des-pos-tha-beis-sto-aftokinito-815620

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

07.09.2026

Σου χάλασε το keyless; Δες πώς θα μπεις στο αυτοκίνητο
pos-tha-beis-sto-aftokinito-an-sou-chalasei-to-keyless-brelok-723549

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

17.08.2026

Πως θα μπεις στο αυτοκίνητο αν σου χαλάσει το keyless μπρελόκ;
akous-sfyrigma-ston-aftokinitodromo-des-ti-borei-na-ftaiei-644048

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10.11.2026

Ακούς σφύριγμα στον αυτοκινητόδρομο; Δες τι μπορεί να φταίει
parkarisma-pos-borei-na-tin-patiseis-efkola-kai-na-pliroseis-40-evro-777293

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

09.11.2026

Παρκάρισμα: Πώς μπορεί να την πατήσεις εύκολα και να πληρώσεις 40 ευρώ
klimatismos-ton-cheimona-giati-chreiazetai-akomi-ki-otan-vazeis-zesti-821633

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

08.11.2026

Κλιματισμός τον χειμώνα: Γιατί χρειάζεται ακόμη κι όταν βάζεις ζέστη
boro-na-bo-ston-daktylio-to-savvatokyriako-ti-ischyei-kai-poies-einai-oi-exaireseis-822638

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

07.11.2026

Μπορώ να μπω στον Δακτύλιο το Σαββατοκύριακο; Τι ισχύει και ποιες είναι οι εξαιρέσεις

Πρόσφατες Ειδήσεις