Πόσο θα μείνει το αυτοκίνητο στο συνεργείο αν χρειαστεί επισκευή; Η απάντηση εξαρτάται από το απόθεμα του εισαγωγέα, τη δουλειά που έχει να κάνει ο επισκευαστής και, στην Ελλάδα, ακόμη και από τον ταχυδρομικό σου κώδικα.

Στην έκθεση είναι εύκολο να συγκρίνεις δύο αυτοκίνητα. Βλέπεις πόσο χώρο έχουν πίσω, οδηγείς και τα δύο, παίρνεις τις προσφορές στα χέρια σου. Υπάρχει όμως ένα βασικό κριτήριο αγοράς, στο οποίο το test drive δεν θα δώσει απαντήσεις. Αν αύριο το αυτοκίνητο χρειαστεί επισκευή, πόσο γρήγορα θα βρεις ανταλλακτικό και – κατά συνέπεια – πόσο γρήγορα θα το πάρεις πίσω; Όταν στο καπό υπάρχει ένα σήμα που γνωρίσαμε πρόσφατα στην Ελλάδα, η απορία έρχεται σχεδόν αυθόρμητα.

Υπάρχει, λοιπόν, λόγος ανησυχίας ειδικά για τα κινεζικά αυτοκίνητα; Τα διαθέσιμα δημόσια στοιχεία για την Ελλάδα δεν αρκούν για να πούμε ότι οι κάτοχοί τους περιμένουν συστηματικά περισσότερο για επισκευές. Εκείνο που μπορεί να κρίνει κανείς πριν από την αγορά είναι πόσο καλά οργανωμένη είναι η υποστήριξη του συγκεκριμένου μοντέλου στον τόπο όπου θα κυκλοφορεί.

Από ποια αποθήκη ξεκινά το ανταλλακτικό;

Το ότι ένα αυτοκίνητο κατασκευάζεται στην Κίνα μάς λέει ελάχιστα για τη διαδρομή που θα κάνει ένα ανταλλακτικό μέχρι το συνεργείο. Υπάρχουν εισαγωγείς που διατηρούν απόθεμα στην Ελλάδα. Εφόσον ο κωδικός είναι διαθέσιμος εδώ, απομένει η αποστολή του στον επισκευαστή. Αν χρειαστεί να αναζητηθεί σε ευρωπαϊκή αποθήκη ή να παραγγελθεί από το εργοστάσιο, η εκτίμηση παράδοσης αλλάζει.

Γι’ αυτό έχει σημασία τι εννοεί ο καθένας με τη λέξη «διαθέσιμο». Για τον προμηθευτή μπορεί να σημαίνει ότι βλέπει το εξάρτημα στο σύστημα της ευρωπαϊκής αποθήκης. Ο οδηγός εύλογα καταλαβαίνει ότι το συνεργείο μπορεί να αρχίσει δουλειά αύριο. Η ημερομηνία που ενδιαφέρει και τους δύο είναι εκείνη κατά την οποία το ανταλλακτικό θα βρίσκεται στα χέρια του τεχνικού.

Το ανταλλακτικό μπορεί να ξεκινήσει από τη Μαγούλα… ή και την Κίνα

Η MG, για παράδειγμα, τροφοδοτεί το ελληνικό της δίκτυο από κεντρική αποθήκη στη Μαγούλα Αττικής και αναφέρει περισσότερα από 30 σημεία εξυπηρέτησης στη χώρα. Για τον ιδιοκτήτη, αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο κωδικός που χρειάζεται βρίσκεται στο ράφι, η διαδρομή του ξεκινά λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.

Η Chery Greece, από την πλευρά της, αναφέρει διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών άνω του 95% στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον και μια δεύτερη πρόβλεψη, ιδιαίτερα για όποιον έχει ένα μόνο αυτοκίνητο στο σπίτι. Σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία, όταν η επισκευή διαρκεί πάνω από δύο ημέρες, προσφέρεται δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.

Πότε φτάνει το εξάρτημα και πότε παίρνεις πίσω τα κλειδιά;

Στην προγραμματισμένη συντήρηση, το συνεργείο γνωρίζει από πριν τις εργασίες και τα αναλώσιμα που απαιτούνται. Και το πιθανότερο είναι πως οι περισσότεροι κατασκευαστές θα διαθέτουν όλα όσα χρειάζονται στις αποθήκες ανταλλακτικών εντός της χώρας. Μια επισκευή μετά από σύγκρουση έχει άλλη αφετηρία. Πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς, μέρος της οποίας μπορεί να φανεί μόνο όταν λυθεί το αυτοκίνητο. Τότε οριστικοποιείται και η λίστα των εξαρτημάτων.

Υπάρχει συνεργείο που σε εξυπηρετεί εκεί όπου μένεις;

Στην Ελλάδα ο χάρτης του δικτύου θέλει λίγο πιο προσεκτική ανάγνωση, ιδίως αν μένεις σε νησί ή μακριά από μεγάλο αστικό κέντρο. Το πλησιέστερο σημείο πώλησης, το συνεργείο για την τακτική συντήρηση και το φανοποιείο που αναλαμβάνει επισκευές μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές διευθύνσεις. Η απόσταση που μοιάζει μικρή την ημέρα της αγοράς αποκτά άλλη σημασία όταν το αυτοκίνητο χρειάζεται μεταφορά.

Πριν υπογράψεις, ζήτησε να μάθεις ποιος αναλαμβάνει την επισκευή στην περιοχή σου, πώς σε ενημερώνει αν εκκρεμεί παραγγελία και τι προβλέπεται για τη μετακίνησή σου όσο διαρκούν οι εργασίες. Ειδικά για το αυτοκίνητο αντικατάστασης, αξίζει να δεις γραπτώς από ποια ημέρα παρέχεται, για πόσο και αν οι όροι διαφέρουν ανάμεσα σε βλάβη και ατύχημα.

Η πολυετής εγγύηση – μία τακτική που εφαρμόζεται σχεδόν κατά κανόνα από τις νέες μάρκες στην χώρα μας – απαντά σε μια σημαντική ερώτηση του αγοραστή, ποιος θα πληρώσει για μια βλάβη που καλύπτεται από τους όρους της. Στην καθημερινότητα, όμως, υπάρχει και μια δεύτερη, εξίσου πρακτική ερώτηση. Με τι θα πας στη δουλειά όσο διαρκεί η επισκευή; Την απάντηση αξίζει να τη ζητήσεις όσο τα κλειδιά βρίσκονται ακόμη στα χέρια του πωλητή.